Ivan Vyskočil nadmíru pobouřen: Akce pro děti na Prague Pride? To by mělo být už trestné, ne! A žlučovitý článek Hrušínského...

reklama

„Dal jsem si 14 dnů voraz od zpráv, politiky a jiných lahůdek. Můj redaktor přišel s dotazem, zda tentokrát už bude Nedělní ráno? Řekl jsem ano, nahlédl do zpráv a nestačil se zase divit,“ začíná svou pravidelnou rubriku oblíbený herec Ivan Vyskočil a hned se dostává k tématům, která ho v posledních dnech zaujala.

Nejsem žádný bigotní puritán, ale Prague Pride?

„Už jsem jednou psal o Prague Pride a už ho tady v Praze máme znovu. Přesto jsem stále nepochopil smysl té akce, nazývané také pochod hrdosti. Opravdu nevím, na co jsou účastníci hrdí?“ ptá se herec a zamýšlí se.

Anketa Kolik dle vás existuje pohlaví? Jen dvě 98% Víc než dvě 2% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 13620 lidí

„Zejména nechutné a pobuřující jsou pro mne ty akce pro děti a zatahování dětských dušiček do této sféry vlivu. Skoro myslím, že je to až za hranicí zákona a mohlo by to být i trestné. A to prosím nejsem žádný bigotní puritán a mám mnoho přátel i kolegů, kteří, jak říkám, jsou na druhé straně barikády a vzájemně si nijak nepřekážíme a nijak nám orientace druhého nevadí. Naopak si umíme ze sebe dělat i srandu a žádný se necítí uražen. Nejlepší na tom je, že oni sami se k takovéto veřejné exhibici nehlásí. A dokonce mě potěšil jeden můj takto orientovaný kamarád, který mi po mém prvním článku na stejné téma rozhořčeně volal a dotčeně mi do telefonu řekl: „Ivane, to mě také vadí a musím ti říct, že my, normální buzeranti, na takové pitomé akce nechodíme“! (cituji)“

Fotogalerie: - Týden hrdého duhovna začal

Pirátské vedení „probruselsky zelené“, zdražení MHD a lavička Havla

„Samozřejmě, že pražská radnice vedená tím prapodivným Hřibem se pod duhovou vlajkou nejen vyhrnula k vítání akce, ale ještě celou věc podpořila penězi,“ žasne herec a upozorňuje. „Jiný pražský zastupitel Chabr, tentokrát z TOP 09, zase Pražany ujistil, že konečně budou odstraněny ty nevkusné lavičky hyzdící Prahu. Nevím, zda to vztahuje i na tu drahou příšernost, lavičku Václava Havla?“ ptá se Vyskočil. „Myslím, že právě takovéto počiny pražské radnice odstraní největší trápení Pražanů a ti zajisté pošlou na magistrát děkovné petice,“ neodpustí si drobné „rýpnutí“ a ve výčtu podobných „počinů“ pokračuje.

„Pirátské vedení, probruselsky zelené, chce z Prahy vyhánět auta. Proto se chystá zdražit hrozitananánsky parkovné, a to i na záchytných parkovištích na okraji města. Zřejmě proto, aby se řidiči s auty k Praze i báli jen přiblížit. A ruku v ruce se chystají zdražit i MHD. Patrně aby měl pan Hřib zase více peněz na podporu Pragoprajdnich teplých akcí a více peněz na kupování dalších drahých kávovarů a nákupy dalších vlajek „utlačovaných“ států a výrobu nových cedulí na přejmenované ulice a další a další nezbytné věci pro chod města a pro občany. Neznám žádného Pražáka, který by se nad takovými počiny neradoval a neschvaloval je,“ ušklíbá se herec a dodává.

„Zase utužíme zdraví rychlou chůzí, nebo jako ta maličká pirátka Olga Richterová jízdou na kole do pražských kopců!! Nebo běháním za výměnou adres v OP a na účtech, protože pan Hřib mění nevhodné místní názvy, třeba ta výměna za Pod kaštany na Náměstí Borise Němcova, který toho pro Prahu tolik udělal. A kdo je Boris Němcov, to vědí v Praze a vůbec v ČR nejméně dva lidé. Vždyť takovéto úspěšné vedení města je nejlepší volební kampaň Pirátů. (…promiňte, pane Béme, promiňte, paní Krnáčová, že jsme vás kdy kritizovali!) Ale pan Rakušan se teď nechal slyšet, že kritiku volební kampaně Pirátostanu nepřipustí. Vytřeštil oči a řekl, že teď do toho šlápnou, že budeme koukat! No, koukáme už teď. To čumíme, co?“ směje se Ivan Vyskočil.

Psali jsme: Bílí páprdové ve Sněmovně? Pirát si otevřel pusu „mezi svými“ na Prague Pride. A je zle Z nitra Prague Pride: Volila bych piráty, líbí se mi předseda, volá nezletilá. Piráty, piráty, přidali se cizinci. "Brány pekelné, samý satanisti," ozval se pak osamělý hlas Paní Bohdalová má pravdu. A rasismus na Spartě? Vyoral volá psychiatra Zvrácené, výron chorého mozku. Pohlaví jsou dvě, to ostatní jsou odchylky. I kníže Schwarzenberg zklame duhové průvody...

Ryba smrdí od hlavy. Tak tahle hlava musí pryč!

„A teď už jen tak letem světem,“ hodlá zhodnotit stručněji následující témata Ivan Vyskočil. A dostává se hned k prvnímu. „Zase se vede rozhorlená debata o vedení tajné služby. Zda má zůstat pan Koudelka, či má skončit své vedení v souladu se zákonem. Tajná služba má být tak tajná, že bychom o ní neměli vůbec vědět! Možná ani to, kdo ji vede. Ale jestliže se tajná služba plete do učebních osnov a každou chvíli jí unikají „tajné“ informace do novin, pak se pro ni hodí opravdu jiný název než „tajná“… A přece stará pravda říká, že ryba smrdí od hlavy! Tak tahle hlava musí pryč,“ říká rázně herec.

Migranti, dvojí metr a neziskovka pana Rozumka

Anketa Koho byste si přáli jako „novou krev“ v Poslanecké sněmovně? Ondřej Kolář (TOP 09- SPOLU) 1% Hana Lipovská (Volný blok) 75% Josef Nerušil (SPD) 12% Kateřina Stojanová (Piráti) 3% Matěj Stropnický (ČSSD) 6% Libor Vondráček (Svobodní- TSS) 3% hlasovalo: 12357 lidí

„Mezitím jsem se dočetl, kolik nekřesťanských peněz dostává neziskovka pana Rozumka na svoji činnost z našich daní. Peněz je to, jak se říká, jak za kozu, spíše za celé stádo koz, a je to neziskovka pro pomoc uprchlíkům. Prosím vás, a co za ty prachy dělají? Vždyť se přece pořád oponuje panu Okamurovi, že zbytečně straší, protože přece tady žádní uprchlíci nejsou?“ podivuje se herec.

Psali jsme: Říkala Čechům: Uprchlíci do vašich rodin. Když zchudnete, alespoň v sobě najdete „jiné hodnoty“. Její neziskovka loni na mzdách spolkla šest a čtvrt milionu. Dárci? Podržte se Na co přispíváme Rozumkově uprchlické neziskovce. Nad výroční zprávou mnohým spadla čelist Jsem nezletilý, tvrdil imigrant. Test ukázal něco jiného. Teď se na jeho stranu postavil Ústavní soud Pandemie odezněla, uprchlíci se zvedli. Středozemní moře se opět plní

Jasný vzkaz pro Hrušínského

„Pozastavil jsem se nad žlučovitým článkem Honzy Hrušínského. Rozčílilo ho Vlastenecké setkání v Příčovech, které vzal pod záštitu pan prezident Zeman. Šmahem označil účastníky za neonacisty a jedovou slinou nešetřil, samozřejmě, na pana prezidenta a na některá veřejná media, která označil za dezinformační. Tak, Honzo, já tam jdu také ! A známe se hodně dlouho a hodně o mně víš. Myslíš opravdu, že jsem neonacista?? Zato se rád hlásím k tomu, že jsem vlastenec ! A jsem rád, že nás pan prezident podpořil. A za dezinformační považuji úplně jiná media, než ty!“ vzkazuje Ivan Vyskočil svému hereckému kolegovi.

Co bylo ukradeno, musí být vráceno! I to po roce devadesát!

Na závěr pak Ivan Vyskočil říká. „V minulém článku jsem psal o tom, co všechno se po tom našem neslavném převratu ztratilo a bylo rozkradeno. Dostalo se mi tolik reakcí, kde mi lidé vypisovali, o čem všem vědí, že už není naše, a dokonce kolik komu zůstalo za nehty. Nestačil jsem se divit. O jakém zlomku národního majetku, který už náhle není národní, jsem psal a kolik toho nevím,“ kroutí hlavou Ivan Vyskočil a rázně dodává. „A nyní jsem výjimečně zajedno s horlivci z KDU-ČSL. Byli razantně slyšet kolem církevních restitucí. Křičeli a vyzývali, že co bylo ukradeno - musí být vráceno!! A já se k nim připojuji a věřím, že se mnou mnozí další z vás. ANO, CO BYLO UKRADENO, MUSÍ BÝT VRÁCENO - - I TO, CO BYLO UKRADENO PO ROCE DEVADESÁT! Také jste pro?“ ptá se čtenářů ParlamentníchListů.cz Ivan Vyskočil.

PS: „Právě jsem se dočetl, že Michprdi pomalovali před předvolební akcí pana premiéra náměstí v Průhonicích. Doufám, že to budou muset vyčistit, stejně jako bylo nutno odstranit nasprejované nápisy z Karlova mostu. Myslím, že by se měli spíš starat o to, kam jim zmizel Führer Minář se šesti miliony, než malovat po náměstí,“ dodává na úplný konec k čerstvé „aktualitce“ herec.

Fotogalerie: - Vajíčkový útok na Babiše

Psali jsme: „Bartoš se pral s Krpálkem? Hmm. A taky prohrál s Obamou!“ Režisér Adamec v ráži. Sejmul i Babiše juniora „Andreji, vylez, než tě zakážou!“ Na Babiše zaútočili v Průhonicích vejci. Kalousek na scéně. Jinak, než byste čekali „Koblihy, vyližte si prd*l!“ Babiš junior potupil voliče svého otce. A oslavil narozeniny. Podívejte se, kdo přišel Měla se točit zmrzlina. Ale Milion chvilek počmáral náměstí. Babišovi naschvál

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.