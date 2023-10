Izrael chystá velký útok na Gazu. Nadávají mu, že přikázal evakuovat nemocnice

Světová zdravotnická organizace (WHO) odsoudila izraelský příkaz k evakuaci 22 nemocnic, které léčí více než 2000 hospitalizovaných pacientů v severní Gaze, jako „rozsudek smrti“ pro nemocné a zraněné. Někdejší izraelský poradce pro národní bezpečnost Jacob Nagel na serveru listu Jerusalem Post zhodnotil uplynulých devět dní v Izraeli a nabídl výhled do budoucna. Popsal, co útok ze 7. října pro Izraelce znamená a co z něj vzejde v budoucnu. Podle vlády v syrském Damašku už Izraelci udeřili i za hranicemi.

Válka mezi obyvateli Izraele a Palestinci trvá již devátý den a v den osmý se izraelský premiér Benjamin Netanjahu přijel podívat do míst bojů. Bojů, v nichž zemřelo na tisíc dvě stě Izraelců, tisíce dalších byly zraněny a desítky lidí uneseny. Většina mrtvých na izraelské straně zaplatila cenu nejvyšší v první den útoku Hamásu, tedy v sobotu 7. října. V rámci izraelského protiúderu zemřelo dosud více než 2200 Palestinců a tisíce dalších byly zraněny. Ozbrojené síly Státu Izrael tvrdí, že usmrtily strůjce 9 dnů starého útoku proti Izraeli. Situaci popsal server listu Haarec.

Ministr Gideon Sa'ar v rozhovoru pro Channel 12 News řekl, že pásmo Gazy „musí být na konci války menší“ a že „by zde měla existovat oblast, která je klasifikována jako bezpečnostní zóna, kde bude zachycen kdokoli, kdo vstoupí“.

Světová zdravotnická organizace odsoudila izraelský příkaz k evakuaci 22 nemocnic, které léčí více než 2000 hospitalizovaných pacientů v severní Gaze, jako „rozsudek smrti“ pro nemocné a zraněné. „WHO vyzývá Izrael, aby okamžitě zrušil příkazy k evakuaci nemocnic v severní Gaze, a vyzývá k ochraně zdravotnických zařízení, zdravotnických pracovníků, pacientů a civilistů.“

Někdejší izraelský poradce pro národní bezpečnost Jacob Nagel na serveru listu Jerusalem Post zhodnotil uplynulých devět dní v Izraeli a nabídl výhled do budoucna.

„Válečné zločiny spáchané Hamásem jsou srovnatelné s Pearl Harborem (z hlediska překvapení), s 11. zářím (z hlediska překvapení a civilních obětí) a s nacistickými válečnými zločiny (z hlediska brutality vůči starým lidem, ženám a dětem). Proto, stejně jako USA pronásledovaly Japonsko kvůli Pearl Harboru, stejně jako prohlásily bin Ládina a al-Káidu za nepřátele státu, bez ohledu na to, kde se skrývali nebo jak dlouho to trvalo, stejně jako Izrael pronásledoval mnichovské teroristy jako nepřátele státu bez časového omezení, Izrael zasáhne proti Hamásu, jeho vůdcům a všem, kdo jsou zapojeni do teroristické kampaně, bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat. Databáze zločinců se nyní buduje,“ napsal analytik.

Izraelské síly podle jeho názoru musí vstoupit do Gazy a tam „nebudou mít možnost jednat v rukavičkách“. Se všemi riziky, která to s sebou nese. Palestinci se podle něj budou muset odsunout na jih a Egypt jim z pohledu někdejšího izraelského poradce pro národní bezpečnost nakonec bude muset otevřít své hranice.

„S velmi silným Izraelem a nyní s vládou jednoty také posílila diplomatická fronta. Máme velmi silnou armádu, která minulou sobotu zcela selhala ve svém poslání, jak čestně prohlásil náčelník generálního štábu, a je odhodlána udělat vše pro nápravu tohoto selhání, vypořádat se s Hamásem a Gazou jednou provždy, vrátit zajatce v pořádku a zdravé jejich rodinám, obnovit koncept odstrašení našich nepřátel, kteří nás obklopují, a především obnovit důvěru lidí. Ať vyhraje IDF; nebude to krátké ani snadné, ale nemáme jinou možnost,“ konstatoval Nagel.

Syrská státní média tvrdí, že izraelské letectvo udeřilo na letiště v Aleppu. „Izraelský nepřítel provedl letecký útok ze směru od Středozemního moře, západně od Latakie, na mezinárodní letiště Aleppo, což vedlo k materiálním škodám na letišti a k jeho vyřazení z provozu,“ citovala syrské ministerstvo obrany agentura Reuters. Zdroje agentury Reuters uvedly, že cílem úderů na letiště bylo narušit íránské zásobovací linky do Sýrie, kde vliv Teheránu vzrostl od té doby, co začal podporovat prezidenta Bašára Asada v občanské válce, která začala v roce 2011.

