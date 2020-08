Izrael má nového spojence. Koalice proti Íránu? Michael Žantovský vysvětluje

reklama

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tuto dohodu nazval „počátkem nové éry“ a americký prezident Donald Trump „historickým momentem“. Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 17143 lidí

„Rozhodně se jedná o důležitý krok; jestli to bude krok historický, nebo počátek nové éry, je příliš brzo říct. Je to však po dlouhé době něco, co se mění v reálné mapě Blízkého východu. Spojené arabské emiráty budou třetí arabskou zemí, se kterou bude mít Izrael diplomatické styky. Rozhodně je to posun,“ reagoval Žantovský na některá politická vyjádření k dohodě Spojených arabských emirátů a Izraele.

Čemu tato dohoda podle Žantovského otevírá dveře? „Otevírá dveře především ekonomické, vzdělávací a vědecké spolupráci. Také je to možná model a příklad pro další země v této oblasti. Nemyslím, že by Spojené arabské emiráty něco podobného dělaly bez vědomí Saúdské Arábie,“ myslí si.

V tomto smyslu podle Žantovského mohou být Spojené arabské emiráty jakýmsi pokusným balónkem, který vypouštějí Saúdové: „Dalo by se to takto říct. Je to výsledek i toho, že v několika posledních letech Spojené státy v osobě zetě prezidenta Trumpa pana Kushnera podnikaly na Blízkém východě tichou kyvadlovou diplomacii a zdá se, že nějaké výsledky přece jen přinesla,“ připomněl.

Co by mohlo být ještě jiným cílem této dohody, v kontextu s tím, že Izrael v zádech se Spojenými státy a též arabské země v Perském zálivu mají jako nepřátelskou zemí Írán? „Spojené státy se jako velmoc snaží budovat společnou frontu proti Íránu, který považuji za jednu z nejhorších hrozeb v regionu. Smlouva přinesla výhody v podobě amerických vojenských dodávek, a bezpečnostní záruky. To je něco o co by USA stály v Perském zálivu,“ sdělil Žantovský.

„Osobní motiv má zde i prezident Trump. Zbývají dva měsíce do voleb a otázka Blízkého východu a vztahu s Izraelem je vždy jedním z velmi důležitých témat ve volební kampani,“ podotkl Žantovský.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v tomto roce mluvil o tom, že dojde k další anexi okupovaných zemí Západních břehů Jordánu. Nyní to vypadá, že tento úmysl je dán na chvíli k ledu. Bude mít dohoda mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty dopad na to, co dělá Izrael v Gaze? „Všiml jsem si rétoriky Netanjahua, který hned říkal, že to neznamená, že by to vzdávali, ale se to jen odkládá. On řekl důležitá slova: jednou to uděláme, a když to uděláme, tak ve stoprocentní koordinaci se Spojenými státy,“ sdělil Žantovský závěrem.

