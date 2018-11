Izrael v Žatci in memoriam ocenil sourozence Šircovy. Zde je k tomu příběh

Sourozenci společně s celou svou rodinou zachránili při holokaustu život Rachel Rabinoviczové-Kvasgaltnerové. Byli oceněni in memoriam, ocenění převzali jejich potomci a rodinní příslušníci. Příběh se udál v prostředí Volyňských Čechů na území dnešní Ukrajiny, kde měli Šircovi hospodářství.

"Když přišel rozkaz zlikvidovat místní ghetto, Václav Širc pro mě přišel a odvedl mě k sobě domů. Nějakou dobu jsem zůstala u Širců, avšak jen do chvíle, kdy jednoho dne přišli ozbrojení Ukrajinci, kteří znali mého tatínka, hrozili Šircovým a přikázali mi usedlost okamžitě opustit. Pan Širc mě odvezl ke své sestře, ale ani zde to nebylo bezpečné," popsala v dopise události Rachel Rabinoviczová. Ukrývala se potom s partyzány v lese, aby se téměř na pokraji smrti vrátila zpět k Šircům, kteří pro ni okamžitě připravili skrýš a nosili jí jídlo. Marie Šircová Rachel ošetřila rány. Rodina ji pak ukrývala až do osvobození.

Ocenění rodině sourozenců předal izraelský velvyslanec Daniel Meron. Zúčastnění si zároveň připomněli tragické události Křišťálové noci, od kterých v těchto dnech uplyne 80 let.

Titul Spravedlivý mezi národy uděluje památník obětem holokaustu Yad Vashem lidem, kteří nezištně pomáhali za druhé světové války pronásledovaným obětem nacistického režimu. Oceněných titulem Spravedlivý mezi národy je z řad Čechů a Čechoslováků včetně Šircových 122.

Psali jsme: Izraelský akademik hájí Donalda Trumpa: Úspěšně napravuje, co před ním napáchali Obama s Bushem Průšvih ČT je ještě horší: Po napomenutí ze Sněmovny přišla ještě větší rána Zjišťovali jsme, jak je to v některých českých městech s úkryty pro obyvatele. Na výsledek se podívejte sami Diplomaté EU jezdí v Izraeli v drahých autech, chovají se jako idioti, kolonialisté... Ohromující slova židovského spisovatele Tenenboma, který se v Izraeli a Palestině vydával za Němce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pas