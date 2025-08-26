Seznamte se. Piráti nasadili „celebritu“. Veřejnost je v šoku

Piráti se v podzimních volbách pokusí o posílení pozic. S lídrem Ivanem Bartošem a ve spojení se STAN získala strana před čtyřmi roky 15,62 procent, ale pouhé 4 poslanecké mandáty. Spojenectví se STAN se velmi rychle rozpadlo a když Ivan Bartoš skončil ve funkci ministra, Piráti po třech letech opustili i Fialovu vládu. Ivana Bartoše u kormidla Pirátů vystřídal pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. Strana se s Hřibem v čele vrací ke kořenům a oslovuje hlavně mladé voliče. S tím jí mají pomoct i celebrity jako komik Big Daddy Mikky nebo influencerka Denisa Kouřílková vystupující pod uměleckým jménem Sugar Denny.
22letá Sugar Denny je mezi mladou generací velmi dobře známá. Její videa na youtubu odebírá 222 tisíc lidí. Na instagramu ji sleduje dalších 131 tisíc lidí. Hlavní výdělečnou činností Kouřílkové je zřejmě podcast nazvaný Sugar Denny, který si předplácí 2774 lidí. Každý z nich platí Kouřílkové 6 eur měsíčně. Podcast, ve kterém Kouřílková mluví o nákupech, o hubnutí, o zájmu mužů a o dalších zajímavostech z jejího běžného života, jí tak po odečtení provize firmě Herohero vynese zhruba 350 tisíc korun. Kouřílková si vydělá víc než premiér Petr Fiala. Ten bere „jen“ 293 900 korun měsíčně.
Kouřílková je nezpochybnitelně úspěšnou influencerkou. Svou slávu ale získala díky vysoce kontroverzním vyjádřením. Expres.cz upozornil, že Kouřílková, která vydělává statisíce korun měsíčně, se opovržlivě posmívala svým bývalým spolužákům, kteří vedou obyčejné životy. „Cítila jsem se fakt skvěle, když jsem viděla, co ti lidi dělají dneska,“ řekla Kouřílková. Měla tím na mysli své spolužáky, ze kterých se po škole stali finanční poradci nebo dělníci. Kromě obyčejných životů ji tito lidé odpuzují i fyzicky: „Dívala jsem se na všechny kluky, do kterých jsem byla zamilovaná, když mi bylo třeba dvanáct, a ti týpci mají teď pupek a kouty. A jsou fakt hnusní.“
Infuencerka Sugar Denny. Zdroj: Instagram
Kontroverzi vzbudilo i nedávné přiznání Kouřílkové k životním neřestem. „Jsem tlustá, kouřím, poslední rok a půl jsem fetovala, objednávám si věci z Číny, znečišťuju životní prostředí, mně je to jedno, jestli zdechnu,“ řekla na instagramu. Extra.cz zdokumentoval přiznání Kouřílkové ke konzumaci kokainu a k tomu, že trpí hraniční poruchou osobnosti.
V roce 2020 čelila Kouřílková stížnostem zákazníků kvůli nedodanému kosmetickému zboží. „Já i moje kamarádka zvažujeme podání trestního oznámení. Nic jiného nám asi nezbývá. Nikdo už měsíc neodpovídá na naše zprávy a balíček nám nepřišel,“ informoval o stížnostech zákaznic server IDnes. Zřejmě největší skandál vytvořila Kouřílková minulý rok. Když měla dojem, že se jí od jednoho muže nedostává tolik pozornosti, kolik by zasloužila, vymyslela si těhotenství a po muži začala požadovat stovky eur. „Týpek mi nedával dost pozornosti, tak jsem mu řekla, že jsem těhotná a musí mi zaplatit. Vymyslela jsem si, že jsem těhotná, ale ty na to nemáš důkaz, takže mi dej peníze a neser mě,“ citoval Kouřílkovou web Extra.cz.
Foto: Instagram Ivana Bartoše
Ze spolupráce s Sugar Denny je nadšený bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Bylo skvělé, že s námi vyrazila i Sugar Denny – moc díky, že jsi do toho šla, a doufám, že jsme ukázali nejenom tobě, že kampaň jde dělat i trochu jinak,“ rozplýval se na instagramu. Veřejnost ale Bartošovo nadšení nesdílí. „Nejsem si jistej jestli šugr denča je nejlepší partner na kampaň,“ napsal Bartošovi čtenář. „Můžete mi prosím někdo vysvětlit, co komu přeskočilo v mozku, že si řekl, že tohle je dobrý nápad na spolupráci?“ ptá se žena.
Bartoš a Kouřílková spolu v raftu sjeli řeku. Influencerka o tom natočila video a vyznala se z obdivu k Bartošovi: „Už vůbec by mě nenapadlo, že se skamarádím s mojí politickou ikonou od dětství, Ivanem Bartošem.“
Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila politického komentátora Petra Holce. Podle něj se Sugar Denny ke kampani Pirátů skvěle hodí. „Jelikož je to podvodnice, když nedodává zboží a vymýšlí si věci, tak měli Piráti šťastnou ruku, protože i oni jsou podvodníci. Teď v kampani slibujou, jak nakopnou bytovou výstavbu, když jsou to oni, kdo to zpackal,“ poukázal Holec na krach digitalizace stavebního řízení, kterou měl na starost Ivan Bartoš v roli ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci. „Jdou k sobě perfektně. Podvodníci angažovali podvodnici,“ říká Holec. Další společné téma vidí v drogách. „Jestli si někdo v Česku nějakou partaj spojí s drogami, tak jsou to Piráti, takže i tady vidím, že to funguje, vybrali si dobře. Jsou transparentní a na nic si nehrajou,“ pochválil Piráty.
Infuencerka Sugar Denny. Zdroj: Instagram
autor: Jan Novotný
