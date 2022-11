Jak hlasitě mám křičet, že je to cesta do pekel... Václav Klaus vyslal varování

„Celou postkomunistickou transformaci jsme stavěli na myšlence ‚free markets‘, tedy svobodných nebo volných trhů, a chtěli jsme ekonomiku ze všech sil imunizovat od politiky. Teď se to všechno vrací do minulosti, ekonomika má následovat politiku,“ varuje ve své nejnovější glose někdejší prezident Václav Klaus s tím, že jde o „cestu do pekel“. Kritizuje také rozhodnutí České národní banky nezvedat úrokové sazby. ČNB by podle něj měla „vyslat určitý signál“.

reklama

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 1% Nelíbil 98% Nezajímá mě to 1% hlasovalo: 8999 lidí ve své glose poznamenal, že média jsou aktuálně plná návštěvy Číny německou delegací vedenou kancléřem Olafem Scholzem „a o tom, že se prý někteří velcí němečtí průmyslníci zdráhají s kancléřem do Číny jet“.



„Nevím. Celou postkomunistickou transformaci jsme stavěli na myšlence ‚free markets‘, tedy svobodných nebo volných trhů, a chtěli jsme ekonomiku ze všech sil imunizovat od politiky. Teď se to všechno vrací do minulosti, ekonomika má následovat politiku. Nevím, jak hlasitě mám křičet, že je to cesta do pekel,“ varoval Klaus před takovým směřováním.



Scholzova cesta do Pekingu a jeho setkání s tamním prezidentem Si Ťin-pchingem sice vyvolala kontroverze, do Pekingu však německého kancléře následovala desítka vrcholných manažerů velkých německých firem, jako jsou Volkswagen, BMW, chemická firma BASF, farmaceutická společnost Bayer nebo Deutsche Bank.

Olaf Scholz on his way to China pic.twitter.com/06RrRZN7nT — Zhao DaShuai ????????? (@zhao_dashuai) November 3, 2022

Klaus poznamenal, že z důvodu svého odletu do Helsinek, kam jel kvůli účasti v televizní debatě v pořadu s názvem „Europa Stands“ izraelské televize TV7, svou glosu sepsal ještě předtím, než se zveřejní rozhodnutí Bankovní rady ČNB o dalším vývoji úrokových sazeb; již předem však očekával, že se jejich výše nezmění.

Klausovo očekávání se naplnilo a Bankovní rada ČNB v čele s guvernérem Alešem Michlem ponechala základní úrokovou sazbu na 7 procentech a opětovně tak odmítla – i přes rekordní inflaci – jakékoli její navýšení.



Někdejší český prezident s tímto postojem ČNB nesouhlasí. Míní, že je přitom nyní úkolem České národní banky, „aby vyslala určitý signál“ v době, kdy „fiskální politika české vlády jede dále v mohutném inflačním módu“ a „žádné kritiky tohoto postoje vláda nebere v úvahu“ včetně „velmi opatrné a k vládě podlézavé minikritiky z úst tzv. NERVu“.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Klaus k tomu poznamenává, že centrální bankéři ještě pořád „nepřekonali“ ve své politice „dlouho přetrvávající myšlenku“, že současná inflace je pouze „dočasným fenoménem“.



„Oni už to sice takto nahlas neříkají, ale pořád se tak chovají. Paní Lagardeová určitě. Ta sice vládne Evropské centrální bance, ale svým duchem není centrální bankéřkou. Je typickou francouzskou političkou (s výbornou znalostí angličtiny, což všechny mate),“ doplňuje k šéfce ECB.

Psali jsme: Institut Václava Klause: Protestujeme proti Rakušanovu zneužití státního svátku Klaus o výročí jako břitva: Válku používají jako obhajobu svého selhání. Varoval před přepisováním dějin „Rozvrat. Ohrožuje nás to. Není jiné cesty, než s tím rychle skončit.“ Klaus byl na Fialu velmi ostrý Klaus vyhrál soud kvůli projevu bez roušky. Politicky motivovaná pokuta, tvrdil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.