Jako Orbán, méně informací médiím, problémy neziskovkám... Slovenský expremiér tuší kroky Fica

Ekonom a expředseda slovenské úřednické vlády Ľudovít Ódor varuje, že za vlády Roberta Fica na Slovensku poklesne míra právního státu a demokracie. Fico se podle něj za posledních pár let ještě více přiklonil k extremistické rétorice a dezinformační scéně. Slovensko tak podle něj půjde Orbánovou cestou a bude důležité, kdo se stane příštím prezidentem, který by prý měl Ficovu vládu kontrolovat a usměrňovat. Proto podle Ódora není ideální varianta, aby se prezidentem stal Peter Pellegrini, o jehož kandidatuře se spekuluje.

reklama

Ódor komentoval návrat Fica na post premiéra v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. „Fico není nováček na politické scéně, už známe, jak fungoval v těch předcházejících obdobích. Ale za poslední roky se trochu změnil, více se přiklonil k rétorice extremistů, má protiukrajinské postoje, šel blíže k té scéně dezinformační, proti médiím a povedlo se mu v těchto vodách lovit voliče. Ale nemyslím si, že bude chtít experimentovat nějakými velkými zásahy, ale míra právního státu určitě poklesne, to jsme viděli i při těch jeho minulých vládách,“ varuje Ódor.

„V nějakých věcech půjdeme tou Orbánovou cestou, bude snaha omezovat informace pro ta standardní média, budou dělat problémy nevládním organizacím a jednoduše tato vláda bude mít snahu omezovat ty váhy a protiváhy, které mají v demokracii fungovat. Viděli jsme to hned po nastolení vlády, kdy začaly čistky v policii a každopádně příští roky míra demokracie určitě poklesne,“ je přesvědčený Ódor.

Ten už v době svého předsednictví nepovažoval Slovensko úplně stoprocentně za právní stát, což se prý nyní ještě zhorší. „Ačkoliv se to za poslední roky zlepšilo, stále jsme na státních zastupitelstvích a na soudech viděli rozhodnutí, která se těžko vysvětlují. V současnosti s postoji této vlády je jasné, že se to bude zase zhoršovat a ta očista nenastane a půjdeme zase směrem od principů právního státu. Vláda už nyní zametá pod koberec kauzy z let minulých vlád Roberta Fica, které se stále vyšetřují. A tito policisté jsou nyní pod tlakem, probíhají tam čistky, a to jsou přitom lidé, kteří za sebou mají výsledky,“ upozorňuje Ódor.

Fotogalerie: - Slovensko za časů voleb

Fica ale charakterizuje jako pragmatického politika, jehož rétorika zejména na domácí scéně se bude lišit od reálných postojů třeba na evropské úrovni. „Fico je ale pragmatický politik, takže jedna věc je jeho rétorika na domácí scéně, kde se budou opakovat ty výstupy proti hlavním médiím, proti pomoci Ukrajině, bude tam ta nacionalistická rétorika. Ale na té evropské úrovni už určitě takto hlasitý a razantní nebude v těchto postojích,“ má jasno Ódor.

Důležité také podle něj bude, kdo vyhraje prezidentské volby, ve kterých už nebude kandidovat prezidentka Zuzana Čaputová. „Ta pozice prezidenta je důležitá zejména kvůli tomu, aby byl slyšet nějaký hlas usměrňující vládu, prezident má totiž omezené pravomoci, ale může společnosti signalizovat, že něco není v pořádku, vrátit nějaký zákon. Odkaz paní prezidentky Čaputové by měl pokračovat nadále, aby vláda byla nějak kontrolovaná,“ myslí si Ódor.

Ten Čaputovou jako prezidentku chválí, odvedla prý svou práci dobře. „I přes ty nevybíravé útoky, kterým čelila paní prezidentka i její rodina, si myslím, že tu roli zastává dobře, což je patrné i z toho, že zůstává jednou z nejoblíbenějších tváří politiky na Slovensku. Dlouhé roky vedla tento seznam a je uznávaná i v zahraničí, takže za mě jde z její strany o profesionální výkon, že nevybočuje z pravomocí, ale usměrňuje nějak tu vládu,“ říká Ódor a dodává, že proto by mohl být trochu problém, pokud by prezidentské volby vyhrál Peter Pellegrini, o jehož kandidatuře se spekuluje. „V takovém případě by se omezila ta role prezidenta kontrolovat tu vládu. Tam by pak chyběl ten potřebný hlas, který se postaví na stranu těch slabších. Ale je to demokracie a lidé si sami rozhodnou,“ dodává Ódor.

Psali jsme: 17. listopad. V Praze se slavilo. Fico ale pro Slováky vypustil něco docela jiného Program Ficovy vlády: „Ochránit občany“. Přečtěte si o Ukrajině, EU i zbrojení Velké poučení ze slovenských voleb. Samková je sledovala v zahraničí. A poslouchala okolí Slovensko směřuje k Rusku? Velvyslankyně si v ČT ťukala na čelo nad slovy Bartošky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE