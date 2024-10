Jako StB? Po akci s Tykačem, Vondrou či Zahradilem vybublala žluč

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6880 lidí

Společnost pro obranu svobody projevu organizovala během uplynulého víkendu Konzervativní kemp, kterého se účastnila celá řada známých jmen včetně byznysmenů i politiků napříč stranami.

Setkání a diskuse konzervativců se zúčastnili například Alexandr Vondra či Jan Zahradil z ODS, Patrik Nacher a Radek Vondráček z hnutí ANO, předseda Motoristů Petr Macinka, poslanec SPD Jiří Kobza, europoslanec Ondřej Dostál (STAČILO!), senátorka Daniela Kovářová a další.

Nechyběl podnikatel a majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač, šéf týdeníku Echo Dalibor Balšínek či komentátor a novinář Thomas Kulidakis, členové Rady ČT a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předsedkyně Aliance pro rodinu a množství dalších osobností, které spojuje konzervativní pohled na svět.

Akce se stala trnem v oku některých liberálních novinářů či organizací. Komentátor Jan Jandourek v článku na Foru24 kritizoval europoslance ODS Alexandra Vondru, že se této akce účastnil. Prý to nemá zapotřebí.

„Tohle snad Vondra nemá zapotřebí. Dorazil na obskurní akci, kde se hemžili Kremlu milí pseudovlastenci,“ zněl titulek článku. Psal také, že na kempu byli lidé obdivující „kolaboranta“ Orbána nebo „Babišovy loutky“.

Na pranýř dal Konzervativní kemp také Milion chvilek pro demokracii. „O víkendu uspořádala Společnost pro obranu svobody projevu tzv. Konzervativní kemp. Akce prý diskutovala ‚vzestup národního konzervatismu‘. Není tedy velkým překvapením, že se jí zúčastnili poslanci ANO Radek Vondráček a Patrik Nacher. Je to další signál, že hnutí chce následovat autoritářský vzor maďarského premiéra Orbána? Na akci nechyběl ani poslanec za SPD Jiří Kobza, který šíří lživé informace o válce na Ukrajině, nebo Ladislav Jakl, který v roce 2018 prohlašoval, že podporuje Viktora Orbána. Mezi hosty se objevil i radní ČT Pavel Matocha nebo miliardář Pavel Tykač. Dostavil se ovšem také místopředseda ODS Alexandr Vondra. Skutečně chce bývalý disident s těmito lidmi uzavírat spojenectví?“ ptali se „chvilkaři“.

?? O víkendu uspořádala @SOS_projevu tzv. Konzervativní kemp. Akce prý diskutovala "vzestup národního konzervatismu". Není tedy velkým překvapením, že se jí zúčastnili poslanci ANO @vondraczech a @PatrikNacher .

Podle komentátora Petra Holce tato kritika a útoky svědčí o návratu totality. „Neberme Forum24 vážně, jde o vládní propagandu připomínající obsahem i stylem totalitní Rudé právo. Že ale museli akci takhle mile totalitně denunciovat – nebo moderně debunkovat, to svědčí o strachu nepopulární a rozpadající se vlády Petra Fialy. Jinak je dnes spíš hrdostí být podle vládní propagandy ‚ztroskotancem‘. Znamená to, že jste si ještě nenechali totalitně vypláchnout mozek. Ve Foru24 by se práci mohli učit i lidi od malého rakeťáka Kima,“ říká Holec pro ParlamentníListy.cz.

„O chvilkařích zopakujme jen starou pravdu: Je to Milion chvilek pro totalitu dětí, co nechtějí jít makat a chtějí žít z peněz dárců. Teď se prostě znovu potřebovali připomenout, aby z lidí vytáhli další kačky,“ míní.

Podobné praktiky, kdy jsou akce konzervativců terčem kritiky a nejrůznější útoků, podle jeho slov připomínají metody komunistické Státní bezpečnosti. „Tohle svědčí jen o tom, že se nám vrací totalita. Tihle lidé prostě neuznávají žádný jiný názor, než ten svůj a udělají všechno, aby lidi s jiným názorem umlčeli. Připomíná to milé praktiky StB i její mentalitu,“ dodal Petr Holec.

Politolog Lukáš Valeš také hovoří o totalitních způsobech. „Žijeme v demokracii a každý člověk dle ústavního pořádku může dělat a říkat co chce. Máme 35 let od sametové revoluce a pevně doufám, že si možnost svobodně mluvit uhájíme. Komukoli, kdo si váží demokracie a svobody, by mělo být lhostejné, co tito lidé dělají, jestliže neporušují zákony této země. Viděli jsme v Belgii, kdy starosta jedné části Bruselu chtěl podobně zaměřenou akci v mezinárodním obsazení zakázat. Viděli jsme to často u sjezdu AfD. Je to test demokracie v tom, kdo to s ní myslí vážně a kdo je naopak ochoten pod pláštíkem údajné ochrany demokracie používat totalitní způsoby chování. Vzhledem k tomu, že se Konzervativního kempu účastnila i řada poslanců, kteří mají legitimitu vzešlou z demokratických voleb, je ta kritika o to úsměvnější,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Valeš.

