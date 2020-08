Jako Sudeťák, tak mluvíte! A to ne, sekl Zeman Schwarzenberga. Show Moravce a TV Prima to rozsekly

VZPOMÍNKY A PERLY Ohledně prezidentských voleb v roce 2013 panuje názor, že Karlu Schwarzenbergovi v nich politicky zlomil vaz výrok o Edvardu Benešovi a také o sudetských Němcích, kterého Miloš Zeman v debatě hned využil. Dle Schwarzenberga by totiž vyhnání sudetských Němců dle dnešních norem patřilo před Mezinárodní tribunál v Haagu. „Pane ministře, do této chvíle, resp. do včerejška bych naprosto respektoval, že budete prezidentem České republiky. Ale ten, kdo označí, jednoho z prezidentů Československa za válečného zločince, mluví jako Sudeťák a ne jako prezident,“ ozval se tehdy Miloš Zeman.

První debata se odehrála v ČT, pod taktovkou Václava Moravce. Moderátor položil otázku, jaký by byl prezidentský postoj kandidátů, pokud by vláda s Parlamentem rozhodla, že zruší Benešovy dekrety. Jako první na otázku odpovídal Karel Schwarzenberg, tehdy ministr zahraničí. Ten soudil, že dekrety už neplatí. „Přijetím Listiny lidských práv a svobod Ústavy přestala platnost Benešových dekretů. Ovšem nebyla zrušena od roku 1945, nýbrž od okamžiku, kdy tato ústavní listina byla přijata. Ale jsou zrušené, co je zrušené nemohu ještě jednou zrušit," mínil kníže Schwarzenberg.

Miloš Zeman naprosto nesouhlasil. Ústavní soud dle něj jasně konstatoval, že se nejedná o Benešovy dekrety, ale o zákony Národního shromáždění republiky Československé, které prezidentské dekrety recipovaly v roce 1946. „Diplomat jako vy by měl používat správnou terminologii a neplést si zákon s dekretem,“ otřel se o svého soupeře a dodal, že tyto zákony jsou nedílnou součástí českého právního řádu.

Budoucí prezident pak Schwarzenbergovi položil tři otázky. Zda je pravda, jak je uvedeno v Schwarzenbergově autorizovaném životopisu, že Václavu Havlovi radil, aby se omluvil sudetským Němcům. Dále, zda je pravda, jak tvrdí neautorizovaný životopisec, že tvrdil, že sudetským Němcům je potřeba navrátit jak občanství, tak majetek. A do třetice, zda je pravda, že v Süddeutsche Zeitung předseda sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndt Posselt vyjádřil radost, že Schwarzenberg postoupil do druhého kola s nadějí, že se obnoví či rozšíří spolupráce s tímto krajanským sdružením. „Opakuji, z ničeho z toho vás neobviňuji, dohodli jsme se na perfektní férové hře,“ doplnil Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg se smál.

Schwarzenberg uvedl, že se raduje z každého, kdo má radost z jeho postupu, ať už je to Berndt Posselt či kdokoliv jiný. Vytkl Zemanovi, že úplně přesně nepřeložil, co tehdy řekl. „Já jsem vždy říkal, a na tom trvám, že to, co jsme v roce 1945 spáchali, by dneska bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv a asi by se tehdejší vláda, včetně prezideta Beneše, octli v Haagu,“ tvrdil Schwarzenberg. Zeman pak upřesnil, že to znamená, že by Beneš byl souzen jako válečný zločinec, protože právě k tomu je tribunál v Haagu určen.

„Já bych zde opravdu citoval Václava Havla, který říkal, že bohužel jsme byli také nakaženi bacilem nacismu, když jsme spoluobčany, i ty, kteří byli nevinní, odtud vyhnali. Něco jiného byli ti, kteří se provinili proti republice, ale připomínám, že jich spousta nezradila republiku. Já vím například, že do kumpačky (rota – pozn. red.) mého otce, jak uměl dobře německy, tak němečtí branci byli obyčejně v jeho kumpačce, během mobilizace nastoupili všichni, ani jeden nechyběl,“ reagoval ministr.

„Připomínám, řekněme, horníky v Mostu a jinde, ti byli členové sociálně demokratické strany, částečně komunistické, a věru nacisté nebyli. A přesto na to všichni doplatili. Připomínám také, že podíl sudetoněmeckého kléru v koncentráku a na popravištích byl větší než v Německu či v Rakousku. To si člověk musí uvědomit fakta, ta historie je poněkud složitější,“ pokračoval v příkladech šlechtic.

„Že jsme uplatnili tento princip kolektivní viny, neohlíželi jsme se, jestli někdo byl vůči republice loajální nebo se proti ní provinil, to je to, co našim předkům vyčítám. Tehdá jsme skutečně závažně pochybili a na tom trvám,“ mínil Karel Schwarzenberg.

Další kolo této debaty se odehrávalo na Primě. Tam Schwarzenberg konkretizoval, že Benešovy dekrety nikoliv že neplatí, ale „pozbyly účinnosti“, i když jsou součástí českého právního řádu. Na to se ovšem ozval Miloš Zeman. „Nebýt této vaší vsuvky, tak bych v zájmu přátelské a kolegiální diskuze nereagoval na pana ministra, ale tuhle vlajku jsem si vzal z jednoho prostého důvodu,“ ukázal na vlaječku na své klopě. „Pan ministr včera, a přehrajte si záznam, pokud jste to neviděli, pan ministr včera označil Eduarda Beneše za válečného zločince, který patří před Haagský tribunál. Přehrajte si záznam,“ vyzval budoucí prezident do bučení obecenstva na Schwarzenbergovu adresu. „Tak jsem si jako mírný protest proti tomuto výroku dal na klopu českou vlajku,“ uzavřel.

„Já jsem nikdy neřekl toto o prezidentu Benešovi, já jsem jen řekl, a to je pravda, že za obdobné činy se dnes bývalí politici a generálové bývalé Jugoslávie nebo z Afriky dostávají před Mezinárodní trestní soud. To jsem řekl,“ vysvětloval svá slova do potlesku i pískotu kandidát.

A reakci měl i Miloš Zeman: „Pane ministře, jak se říká, spolu chyceni, spolu pověšeni, nabízím vám důkaz pravdy, protože já jsem se na ten záznam včera díval. Tam jste naprosto jasně Edvarda Beneše jmenoval, takže nemluvíte pravdu a nabízím vám i sázku, pokud se prokáže, že pravdu nemluvím já.“ Schwarzenberg namítal: „Já jsem řekl, že za podobné zločiny, kdyby dnešní právo tehdy platilo...“, ale Zeman se zeptal direktně, zda Beneše jmenoval či nikoliv. „Já jsem předtím jmenoval Beneše, ale neoznačil jsem ho jako válečného zločince. To jste řekl vy,“ bránil se Zemanův soupeř.

„Pane ministře, do této chvíle, resp. do včerejška, bych naprosto respektoval, že budete prezidentem České republiky. Ale ten kdo označí, a znovu nabízím důkaz pravdy v podobě tohoto záznamu, jednoho z prezidentů Československa za válečného zločince, mluví jako Sudeťák a ne jako prezident,“ zakončil budoucí prezident Miloš Zeman. Svého soupeře ve volbách následně porazil o necelých 10 %.

