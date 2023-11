Jako kdyby Fiala nakupoval poprvé v životě... Pane premiére, už i Fridrichová se vám směje

Ode dne, co premiér Petr Fiala vyrazil nakupovat do Německa přece jen už nějaká ta voda uplynula, ale téma už si žije svým životem. Předseda vlády shánějící v supermarketu Nutellu se stal terčem vtipů nejen v pořadu Nory Fridrichové 168 hodin. Premiér prý zjistil něco, co Češi už dva roky vědí. A zdaleka nejen tam. Došlo i na kombinaci Nutelly a svetru Markéty Pekarové Adamové z TOP 09. Ozvala se i Agrární komora ČR. Ostře.

Nora Fridrichová se na veřejnoprávní ČT pustila do premiéra Fialy (ODS) Ten podle ní konečně zjistil něco, co už ostatní Češi vědí dva roky, že totiž v Polsku nebo v Německu lze nakoupit podstatně levněji než v České republice.

„Na inspekční cestě v Bavorsku zjistil jen to, co běžný Čech zná už dávno. Místo ujištění veřejnosti, že ví, jak s vysokými cenami zatočit, působil spíš jako kdyby byl nakupovat úplně poprvé,“ uvedla Fridrochová.

„Premiér jenom potvrdil to, co se tady dlouho ví, že je to často o něco levnější v Německu a o hodně levnější v Polsku,“ uvedl hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň.

„Premiér Fiala si tím úplně naběhl na smeč. Je jasné, že Češi se mu budou především smát,“ doplnila k tématu Alena Zieglerová, analytička z Institutu pro sociální inkluzi. „A zbytek, kteří mají hlouběji do kapsy, než je průměr, tak budou více naštvaní, než byli dosud. … Nejsnadněji se u nás škrtá na chudých. To opravdu nemá příliš obdoby nikde jinde,“ doplnila s tím, že u potravin DPH narostla. V ozdravném balíčku na 15 procent, v některých případech na 12, ale před časem to bývalo 10 procent.

Marketingový expert Jakub Horák, který dopomohl k volebnímu úspěchu Pirátů v roce 2017, připomínal nejen Fialovi, že občané očekávají od politiků, že pojmenují problém, ale přinesou také jeho nějaká řešení. „Toto video žádná řešení nepřineslo,“ krčil rameny Horák.

Poradce předsedy vlády ekonom Štěpán Křeček se na to konto jal vysvětlovat, proč Fiala na nákupy do Německa vyrazil.

„Pan premiér si tím chtěl vytvořit předpolí pro jednání s mezinárodními korporacemi. Chce na ně tlačit tak, aby z českých zákazníků nedělali druhořadé zákazníky,“ zaznělo od Křečka.

Jedním dechem dodal, že potraviny v Česku jsou mnohdy předražené a lidé by měli dát obchodníkům najevo, že se ji to nelíbí, tím, že nakoupí jinde.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dal najevo, že premiérův přístup k vysokým cenám potravin v Česku se mu tak úplně nezamlouvá. „Toto není můj styl komunikace. Já bych to tak úplně nezvolil,“ prohlásil do kamer.

A u Nory Fridrichové to zdaleka neskončilo. Poslankyně SPD Karla Maříková na sociálních sítích uveřejnila fotokoláž, která kombinuje Nutellu Petra Fialy se svetrem předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), která už před mnoha měsíci radila Čechům, aby šetřili energiemi a raději si oblékli třeba i dva svetry.

„Nutella ve svetru aneb Když se spojí Fiala s Pekarovou. Sranda musí být,“ napsala poslankyně ke koláži. Nutellu ve svetru a ve slevě nabízí řetězec Lidl.

O slovo se přihlásila i Agrární komora ČR, která se k činnosti vlády premiéra Fialy v oblasti zemědělství dlouhodobě staví velmi kriticky. Komora na sociální síti Facebook konstatovala, že premiér nepředvádí nic menšího než výsměch českým zemědělcům. Měl by si prý také uvědomit, že Česko má v porovnání se svými sousedy zdaleka nejvyšší sazbu DPH na potraviny.

„Nejenže jeho poradce ekonom Štěpán Křeček nedávno doporučoval lidem jezdit na nákupy potravin do Polska, ale i premiér naší země skrytě vybízí Čechy, aby jezdili na nákupy do Německa. To považujeme za výsměch našim zemědělcům a potravinářům. Možná by si premiér měl uvědomit, že Česko má jednu z nejvyšších sazeb DPH na potraviny, a stále máme také nejvyšší ceny energií, které zdražují výrobu potravin. Možná by místo „píárových“ nákupů měl raději řešit tyto problematické věci. Chápeme, že pro každý restart je třeba nejprve stroj vypnout, nicméně ‚Restart Česka‘ prostřednictvím Nutelly, tedy výrobku od nadnárodního giganta kupované v Německu, asi nebude ta správná cesta. A to i kvalitou. Raději dávejme přednost kvalitním českým produktům a udělejme všechno pro to, aby jich bylo co nejvíce a řetězce neokrádaly ani dodavatele, ani spotřebitele,“ žádali členové komory.

