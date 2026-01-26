Jako za Fialy. Češi zaplakali, když v Německu viděli české pivo

Pilsner Urquell patří k nejlépe hodnoceným a současně nejdražším „masovkám“ na českém pivním trhu. Jeho věhlas se neomezuje jen na domácí trh, úspěchy sbírá po celém světě. Plzeňské pivo se pije na všech kontinentech, ve více než 50 zemích světa. Skupina Prazdroj loni zvýšila tržby na 23 miliard korun při zisku 5,9 miliardy Kč. Bohužel platí, že za slavnou českou značku zaplatí domácí milovník piva mnohem více, než jeho kolega v Německu. Dokládá to slevová akce v německém řetězci supermarketů REWE.
Basa dvaceti plzní stojí v letáku platném od dnešního dne pouhých 13,99 eura. Společně se zálohou 3,10 eura zákazník zaplatí v přepočtu 415 korun (17,09 eura). I kdyby Čech nevracel přepravku a lahve kvůli záloze, přijde ho jedna půllitrová plzeň při nákupu v Německu na necelých 21 korun. Kdo do Německa jezdí opakovaně a má možnost zavézt vratné obaly při příštím nákupu s sebou, zaplatí za lahev plzeňského piva jen necelých 17 korun (0,7 eura).
Vyšší cenu českého piva v českých regálech nejde odbýt vysvětlením, že jde o náš národní nápoj. I naše západní sousedy můžeme označit za národ milovníků piva. Plzeňský prazdroj neuvádí, jestli své pivo prodává německým obchodníkům levněji než těm českým. Také obchodníci svou cenovou politiku samozřejmě tají. V Německu platí na alkohol o něco nižší DPH (19 % místo českých 21 %), ale tím skoro dvojnásobnou cenovku v českých obchodech obhájit nelze. Ani tím, že plzeňské pivo má v Česku lepší tržní postavení než v Německu. Každopádně vždy platí, že konečnou cenu v regálech určuje obchodník. A ten může říkat cokoli, třeba i to, že si to tak český zákazník přeje. Nakonec zboží má takovou hodnotu, za jakou ho jde prodat. A dokud si český zákazník bude připlácet, nic se nezmění.
Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila komentátora Daniela Sterzika alias Vidláka. K tomu, že české pivo stojí v Německu méně než v Česku, uvedl: „Ano, můžeme připustit, že jsme německými obchodními řetězci ojebáváni, protože tu ovládají osmdesát procent trhu a chovají se tu jak na dobytém území. Anebo můžeme dál věřit Tomáši Prouzovi, že obchodní řetězce neúnavně pracují pro naše dobro.“ Svůj názor sdělil i spolupracovník redakce, pan Jaromír, který pro ParlamentníListy.cz v létě přinesl zprávu o nízkých cenách v obchodech na Sicílii. „Je to stejné jako za Fialy. Nic se nezměnilo. Mají nás za blbce,“ řekl k praktikám obchodních řetězců pro ParlamentníListy.cz.
