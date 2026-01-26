Jako za Fialy. Češi zaplakali, když v Německu viděli české pivo

26.01.2026 13:20 | Reportáž
autor: Jan Novotný

Češi se naučili, že pro některé nákupy se vyplatí jet do Německa. Bývalý premiér Petr Fiala pořídil ve slevě nutellu a další potraviny zahraničního původu. Teď se do Německa vyplatí jezdit i kvůli českému pivu. Na base ušetříte 200 i více korun.

Jako za Fialy. Češi zaplakali, když v Německu viděli české pivo
Foto: Youtube/ we open it
Popisek: Plzeňské pivo

Pilsner Urquell patří k nejlépe hodnoceným a současně nejdražším „masovkám“ na českém pivním trhu. Jeho věhlas se neomezuje jen na domácí trh, úspěchy sbírá po celém světě. Plzeňské pivo se pije na všech kontinentech, ve více než 50 zemích světa. Skupina Prazdroj loni zvýšila tržby na 23 miliard korun při zisku 5,9 miliardy Kč. Bohužel platí, že za slavnou českou značku zaplatí domácí milovník piva mnohem více, než jeho kolega v Německu. Dokládá to slevová akce v německém řetězci supermarketů REWE. 

Basa dvaceti plzní stojí v letáku platném od dnešního dne pouhých 13,99 eura. Společně se zálohou 3,10 eura zákazník zaplatí v přepočtu 415 korun (17,09 eura). I kdyby Čech nevracel přepravku a lahve kvůli záloze, přijde ho jedna půllitrová plzeň při nákupu v Německu na necelých 21 korun. Kdo do Německa jezdí opakovaně a má možnost zavézt vratné obaly při příštím nákupu s sebou, zaplatí za lahev plzeňského piva jen necelých 17 korun (0,7 eura).

 

 Takové ceny český zákazník nezná, domácí nabídka řetězců je o poznání horší. Srovnávač slevových akcí Kupi hlásí, že z velkých prodejců je nejlevnější domácí JIP CC (24,90 za lahev) a německý Kaufland (25,90). Upozorňujeme, že jde o porovnání cen ve slevových akcích. Běžná cena světlého ležáku ve skle je mezi 29 a 32 korunami za lahev. To je skoro dvojnásobek toho, co ve slevě zaplatí Němec. Za české pivo, které se vaří a stáčí v Plzni, za české náklady. Cenu piva v Německu by měly ještě zvýšit distribuční a jiné náklady, přesto obchodníci v Německu prodávají české pivo za výrazně nižší cenu než v Česku. Při nákupu basy, tedy 20 lahví, může být cenový rozdíl mezi Českem a Německem i více než 200 korun v neprospěch domácího zákazníka. Když si český zákazník ve své fabii combi udělá hezký výlet za hranice a domů si odveze plný kufr plzeňského piva (a další nákup k tomu), ušetří klidně i víc než 1000 korun i přes vyšší náklady na pohonné hmoty.

Vyšší cenu českého piva v českých regálech nejde odbýt vysvětlením, že jde o náš národní nápoj. I naše západní sousedy můžeme označit za národ milovníků piva. Plzeňský prazdroj neuvádí, jestli své pivo prodává německým obchodníkům levněji než těm českým. Také obchodníci svou cenovou politiku samozřejmě  tají. V Německu platí na alkohol o něco nižší DPH (19 % místo českých 21 %), ale tím skoro dvojnásobnou cenovku v českých obchodech obhájit nelze. Ani tím, že plzeňské pivo má v Česku lepší tržní postavení než v Německu. Každopádně vždy platí, že konečnou cenu v regálech určuje obchodník. A ten může říkat cokoli, třeba i to, že si to tak český zákazník přeje. Nakonec zboží má takovou hodnotu, za jakou ho jde prodat. A dokud si český zákazník bude připlácet, nic se nezmění.

Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila komentátora Daniela Sterzika alias Vidláka. K tomu, že české pivo stojí v Německu méně než v Česku, uvedl: „Ano, můžeme připustit, že jsme německými obchodními řetězci ojebáváni, protože tu ovládají osmdesát procent trhu a chovají se tu jak na dobytém území. Anebo můžeme dál věřit Tomáši Prouzovi, že obchodní řetězce neúnavně pracují pro naše dobro.“ Svůj názor sdělil i spolupracovník redakce, pan Jaromír, který pro ParlamentníListy.cz v létě přinesl zprávu o nízkých cenách v obchodech na Sicílii. „Je to stejné jako za Fialy. Nic se nezměnilo. Mají nás za blbce,“ řekl k praktikám obchodních řetězců pro ParlamentníListy.cz.

 

