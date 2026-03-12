Z Babišova okolí vyšel nový úder Seznamu

Následuje ostrý střih a marketérka vysvětluje: „No akorát že vůbec. Zase vedle. Na strašení Ruskem jsme byli zvyklí hlavně před volbami. Ale teď to vypadá, že Seznam Zprávy oprášily starou komunikační kartu. Návrh, na kterém pracuje Radek Vondráček s dalšími poslanci, je inspirovaný americkým zákonem FARA, který v USA platí už od roku 1938. A když Seznam Zprávy píší, že má omezit fungování politických neziskovek, tak je to jen další jejich manipulace.“
Dále vysvětluje, v čem má omezení spočívat: „Je to tedy neslýchané, ale neziskové organizace financované ze zahraničí mají evidovat, od koho a na co dostávají peníze. Fakt skandál.“
Uvádí, že k tomuhle se vláda zavázala i ve svém programovém prohlášení, tedy smlouvou mezi vládou a voliči. „Takže pokud zákon prosadí, nebude to nic jiného než splnění dalšího slibu. Takže se zase uklidněme a přestaňme naskakovat na manipulativní titulky,“ uzavírá PR specialistka.
V komentářích pak dodává: „Zahraniční politické neziskovky měly evidovat a vykazovat od koho, na co a kolik dostávají peněz už dávno.“
Federální zákon vyžaduje registraci subjektů financovaných ze zahraničí
FARA (Foreign Agents Registration Act) je americký federální zákon z roku 1938, který vyžaduje, aby osoby nebo organizace působící v USA jménem zahraniční vlády, politické strany, firmy nebo jiné zahraniční entity registrovaly svou činnost na ministerstvu spravedlnosti a pravidelně podávaly zprávy o svých aktivitách, financování a kontaktech se zahraničním zadavatelem.
Cílem je zajistit, aby veřejnost a vláda věděly, kdo v USA lobbuje, šíří informace, ovlivňuje politiku nebo média jménem cizí mocnosti. Nejčastěji se FARA týká lobbistů, PR agentur, think-tanků, médií financovaných ze zahraničí nebo neziskovek, které plní zahraniční zájmy.
Porušení registrace nebo zatajení vztahu může vést k vysokým pokutám nebo i vězení. V posledních letech se zákon výrazně častěji používá např. proti ruským, čínským nebo íránským vlivovým sítím, ale i proti některým evropským subjektům.
Tento zákon pravděpodobně poslouží jako inspirace pro českou verzi. Vládní poslanci připravují vlastní návrh. Podle informací ParlamentníchListů.cz redakce Seznam Zpráv neoficiální cestou získala pracovní verzi a spojila ji s Ruskem. V této souvislosti se hovoří dokonce o krádeži dokumentu.
Premiér Babiš vs. některá média
Andrej Babiš opakovaně označuje Seznam Zprávy a Novinky.cz za lživá a manipulativní média, která dlouhodobě poškozují jeho osobu i vládu ANO, SPD a Motoristů. V posledních měsících své útoky zesílil. Média obviňuje z toho, že sloužila jako nástroj propagandy předchozí vlády Petra Fialy a že soustavně šíří nepravdy o současné koalici.
V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz na začátku března Babiš prohlásil, že Novinky.cz jsou „nejprolhanější médium“, které o jeho vládě informuje manipulativně. Dále uvedl, že Seznam Zprávy i Novinky.cz patří mezi servery, které byly korumpovány předchozí vládou k šíření její kampaně.
Společnost Seznam.cz na začátku března podala žalobu na ochranu dobré pověsti právnické osoby. Požaduje smazání příspěvků z Babišových sociálních sítí, zákaz dalšího šíření těchto tvrzení a veřejnou omluvu.
Ing. Andrej Babiš
Babiš na žalobu reagoval, že si za svými výroky stojí a že média Ivo Lukačoviče o něm dlouhodobě lžou a manipulují.
Začátkem roku Seznam.cz změnil sídlo vlastnické struktury. Místo Kypru je nově ovládán ze Švýcarska přes Masaryk Holding AG. Změna přišla po sporu s Andrejem Babišem, který obvinil Iva Lukačoviče z neodvedení daně z dividend.
