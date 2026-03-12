Znepokojeni Zelenským. Výhružka Orbánovi rozdělila EU

Válka mezi Ukrajinou a Ruskem, která začala po ruské invazi v roce 2022, se postupně proměnila v dlouhodobý konflikt bez jasného konce. Mírová jednání zůstávají na mrtvém bodě a západní pomoc, na níž je Kyjev závislý, se stále častěji stává předmětem politických sporů. Právě tato situace podle pozorovatelů vysvětluje, proč se v posledních týdnech mění tón vystupování ukrajinského prezidenta.
Rostoucí frustrace v Kyjevě
„Zdá se, že Volodymyr Zelenskyj ztrácí trpělivost – a začíná to být vidět,“ říkají lidé obeznámení s atmosférou v Kyjevě. Prezident v poslední době ostře kritizoval některé evropské lídry za pomalou podporu, vyměnil si slovní útoky s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a otevřeně zpochybňoval přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa k řešení války.
Tvrdší tón podle jeho spolupracovníků odráží frustraci z toho, že jednání o míru stagnují a budoucí finanční pomoc není zdaleka jistá. Zároveň ale někteří lidé z jeho okolí upozorňují, že taková rétorika může být nebezpečná. „Tato frustrace vede k ostřejší rétorice,“ uvedl bývalý poradce Zelenského pro zahraniční politiku, který si přál zůstat v anonymitě. „Je to cyklus, který se stává kontraproduktivním,“ dodal pro list Politico s tím, že příliš ostré výroky mohou odcizit právě ty státy, které Ukrajině poskytují zásadní podporu.
Ukrajinský opoziční poslanec Mykola Kniazhytskyi však tvrdí, že prezident je pod silným tlakem. „Zelenskyj chápe, že nemůže obětovat národní zájmy a vzdát se východních regionů země, jak požaduje Kreml,“ řekl. „Proto jsou jeho výroky v komunikaci se západními lídry jasnější a přímější.“ Podle něj má tvrdší tón také domácí politický rozměr. „V Zelenského prohlášeních lze vidět jak snahu emocionálně ovlivnit partnery zapojené do jednání, tak pokus posílit své domácí postavení jako tvrdého obhájce národních zájmů Ukrajiny,“ dodal.
Spor s Orbánem a napětí v Evropské unii
Napětí mezi Kyjevem a některými evropskými státy se výrazně projevilo minulý týden, kdy Evropská unie veřejně pokárala Zelenského za jeho výroky směřující nepřímo na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána. Ukrajinský prezident tehdy prohlásil, že ukrajinským vojákům poskytne adresu „určité osoby“, aby s ní mohli mluvit „svým vlastním jazykem“. Ačkoli Orbána nejmenoval, bylo podle většiny pozorovatelů zřejmé, že mířil právě na něj.
Orbán totiž blokuje rozsáhlý finanční balíček Evropské unie pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur, který Kyjev považuje za klíčový pro udržení chodu státu v příštích měsících. Maďarský premiér navíc kritizoval ukrajinské rozhodnutí zastavit tok ruské ropy přes ropovod Družba.
Reakce Bruselu byla neobvykle ostrá. Evropská komise v ojedinělém odsudku uvedla, že ukrajinský prezident by neměl „vyhrožovat členským státům EU“. Kritika přišla dokonce i z Maďarska od některých Orbánových domácích oponentů.
„Zelenského komentář byl hloupý,“ uvedl politolog Peter Krekó z budapešťské analytické organizace Political Capital. „I když si myslíte, stejně jako já, že maďarská vláda se podílí na eskalaci situace, komentář ukrajinského lídra byl velmi nezodpovědný.“ Podle něj podobná výměna názorů hraje do karet Orbánovi. „Slovní válka poskytuje Orbánově kampani důkaz jejich údajných tvrzení, že Ukrajina ohrožuje Maďarsko,“ dodal.
Zelenskyj však kritiku odmítá. V rozhovoru uvedl, že Orbán „stojí na straně ruského lídra“ a dlouhodobě blokuje opatření proti Rusku. „Maďarsko nám od samého začátku této války nikdy nepomohlo vojenskou podporou,“ prohlásil. Podle něj je důvodem to, že Orbánovi „přátelé a strategičtí partneři jsou v Rusku“. Ukrajinský prezident také vyjádřil frustraci nad tím, že Evropská unie podle něj nereaguje dostatečně důrazně. „Neviděl jsem žádné silné signály od evropských lídrů,“ řekl a zdůraznil, že nejde o osobní spor. „Jde o životy Ukrajinců, bezpečnost Ukrajiny a bezpečnost Evropy.“
Kritika Evropy i napětí s Trumpem
Ostrý tón Zelenskyj zvolil také vůči evropským lídrům během vystoupení na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Místo tradičního poděkování za podporu velkou část projevu věnoval kritice evropských vlád. „V Evropě je příliš často něco naléhavějšího,“ prohlásil. „Evropa ráda diskutuje o budoucnosti, ale vyhýbá se přijímání opatření dnes.“
Podle analytičky Natie Seskuriové z londýnského think-tanku Royal United Services Institute byl tón projevu pro mnohé překvapivý. „Bylo to docela překvapivé,“ uvedla. „Zelenskyj není spokojený se způsobem, jakým Evropané mobilizují podporu.“ Ukrajinský prezident rovněž kritizoval rozhodnutí Evropské unie nepoužít zmrazená ruská aktiva k financování Ukrajiny. V projevu vyjmenoval dlouhý seznam stížností a podle některých účastníků měl jeho projev až posměšný tón.
Napětí se objevilo také ve vztahu ke Spojeným státům. Zelenskyj se v posledních týdnech stal méně opatrným ve vyjádřeních o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, který tlačí Kyjev k ústupkům v mírových jednáních. „Prezident Trump nyní nevznesl otázky odpovědnosti a nikdo o tom nemluví,“ řekl Zelenskyj v jednom z rozhovorů. „Ukrajina již prokázala mnoho kompromisů.“
Zároveň si neodpustil ani ironickou poznámku. Poté, co Trump požádal Ukrajinu o pomoc při zachycování íránských dronů, byl Zelenskyj dotázán, zda má nyní Kyjev v ruce silné trumfy. „To mi řekněte vy,“ odpověděl s úsměvem. Podle bývalého prezidentova poradce však podobné výroky nepřinášejí konkrétní výsledky. „Problém je, že tato dodatečná kritika nevede k hmatatelným výsledkům,“ uvedl.
Trump mezitím zopakoval své tvrzení, že hlavní překážkou dohody s Ruskem je právě ukrajinské vedení. Ruského prezidenta Vladimira Putina přitom označil za kooperativnějšího partnera a dodal, že Zelenskyj „musí zabrat“ a být připraven ke kompromisům.
Analytici upozorňují, že takové výměny názorů mohou mít širší dopad. „Musí být trochu opatrný, když kritizuje své spojence,“ uvedla Seskuriová. „Pro Zelenského bude klíčové mít na své straně všechny evropské spojence, pokud jde o to, jak jednat s Trumpovou administrativou.“
