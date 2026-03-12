Munzar (ODS): Kvalifikovaný odhad nemusí odpovídat skutečnosti

Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně,
já nebudu příliš dlouhý při tom projednávání, protože na tomto návrhu zákona se skutečně pracuje v odborné veřejnosti již několik let. Bylo to mnohokrát diskutováno, nicméně je to také určitá revoluce pro účetní jednotky. Jsou tam zásadní změny nejenom navázané na nové směrnice a právo Evropské unie, ale třeba již zmíněné tady paní kolegyní, vaším prostřednictvím, zrušení zjednodušení účetnictví pro ty menší organizace.
Takže je skutečně dobře, paní ministryně, já bych to tady chtěl ocenit nejenom kvůli tomu druhému tisku, ale i kvůli tomuto, že bude prodloužení lhůty na 120 dnů. Protože někdy je ďábel skryt v detailu a může se stát, že co se na začátku, na papíře tváří jako zjednodušení pro ty účetní jednotky, tak bych byl nerad, abychom se dostali do toho, kde pak zjistíme, že v rámci zjednodušení jsme jim to zkomplikovali. Takže já velmi vítám to prodloužení.
Já jsem se přihlásil kvůli jedné konkrétní věci, kterou bychom se s vámi, paní ministryně, chtěli zabývat na výborech, případně na jiných odborných fórech. Protože ten zákon o účetnictví obsahuje jednu věc, na kterou upozornila Legislativní rada vlády, respektive předsedkyně Legislativní rady vlády, a to je stanovení přestupků, některých skutkových podstat tím, že se tam stanoví horní sazby pokut procentem z obratu, ale pokud nejsou informace o tomto procentu, tak se to schválí... kvalifikovaným odhadem se to stanoví. Což je v určitém rozporu s tím, že kvalifikovaný odhad může být nějaký z moci úřední, nemusí odpovídat skutečnosti. A pak samozřejmě bychom se dostali do praxe, že budou rozdávány pokuty pro účetní jednotky, které nebudou odpovídat jejich reálnému vztahu.
Legislativní rada vlády navrhovala Ministerstvu financí, aby se tato ustanovení vypustila, ale nepodařilo se najít s Ministerstvem financí shodu na vhodném řešení. Já věřím, že budeme pracovat na tom, aby se ta shoda našla, aby to skutečně nevzneslo, tato věc, pokutování, nejistotu pro naše firmy, pro naše podnikatele. Protože smyslem zákona o účetnictví je přece zobrazit věrně jejich hospodaření, smyslem zákonů určitě není pokutovat a trestat účetní jednotky, ale nechat jim svobodný prostor pro vykonávání jejich vlastní činnosti, pro kterou byly zřízeny.
Takže já bych vás chtěl, paní ministryně, požádat, opravdu velmi požádat o to, abychom se na tohle společně zaměřili, abychom o tom spolu jednali, protože skutečně tuto připomínku Legislativní rady vlády považuji za velmi důležitou.
Děkuji za pozornost.
