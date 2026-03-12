Ševčík (SPD): Očekáváne další byrokratickou zátěž podnikatelské sféry

Dobrý den, dámy a pánové, dámy poslankyně, pánové poslanci, pane předsedající,
já bych tady sdělil stanovisko klubu SPD. My bychom doporučovali přijetí tohoto zákona, ale za předpokladu, že zákon znovu projde odbornou oponenturou jak Svazu účetních, tak Komory auditorů, a lze tedy souhlasit s tím, že tam budou zapracována tato doporučení. Navrhujeme ale, aby zákon nabyl účinnosti až 1. ledna 2029. Je to zase reakce spíš z podnikatelské sféry, kdy vím, že tyto změny se musí připravit dlouho dopředu a kdoví, kdy ten zákon bude v tom konečném znění schválen.
Upozorňuju na to, že bohužel se jedná zase o zapracování předpisů Evropské unie a bůhví, s čím zase ještě Evropská unie na nás přijde. A bohužel, kdyby tam převažovalo to, že zavedení toho nového rámce nahrazuje dosavadní zákon, že se sníží právní nejasnosti a (dojde k?) odstranění duplicitních zpráv, tak by to bylo správné. Ale očekáváme z toho, co jsme si mohli zatím prostudovat, že dojde k další byrokratizaci a především zátěži podnikatelské sféry, zvláště malých a středně velkých firem.
I z toho důvodu navrhujeme to posunutí účinnosti zákona až od 1. 1. 2029.
Děkuji.
