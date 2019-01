Jakub Janda se raduje: Putin padá. A Babiš se v Asii vyhnul Číně

„Putin má mezi Rusy historicky nejnižší důvěru – pouze 33 %. Stále ho podporuje 66 % Rusů, což je ale velký pád za poslední roky. Už 54 % Rusů je nespokojených se situací. Minulý květen to bylo jen 36 %, to je slušný nárůst. Putin už vládne Rusku skoro dvacet let a pořád jde o ekonomicky kolabující zemi, která je na úrovni rozvojového světa,“ poznamenal Janda.

A věnoval se i dalším věcem, které podle něj možná zapadly.

„Asistent poslance německé AfD zaplatil dvěma polským pravicovým extremistům, aby provedli teroristický útok na maďarské kulturní centrum v Ukrajině. Cíl byl jednoduchý – uměle diskreditovat Ukrajinu. Žádné překvapení, německá AfD systematicky slouží ruským zájmům,“ poznamenal Janda.

Následně se věnoval i cestám premiéra Andreje Babiše (ANO), jenž byl minulý týden v Asii. „Zajímavé je, že nebyl v Číně, ale třeba v Indii nebo Singapuru. Náš obchod s Čínou pro nás totiž není životně důležitý, celkově je malinkatý. A obchd se mnohem lépe dělá se státy, které nejsou nepřátelskými totalitními režimy. Takže za tohle Babišovi tleskám. Číňani musí zuřit, že se nevydal do Pekingu,“ dodal.

„Řecko dlouhodobě sloužilo jako výrazně proruská země. Jenže dnešní Rusko je tak hloupé, že i tyto bližší kamarády pomalu ztrácí. Makedonský parlament schválil změnu jména Makedonie, která bránila budoucímu vstupu země do EU a NATO (kvůli nutnosti vyřešení sporů se sousedy), v Řecku se kvůli tomu měnilo složení vlády. Předtím se Rusko snažilo agresivně v Řecku zasahovat a tuto dohodu rozbít. Přehnali to tak, že i Řecko se nahlas ozvalo, ať se Moskva laskavě uklidní. To je pro nás skvělý vývoj!“ zmínil Janda.

„Zajímavé je, že Jan Palach požadoval kromě svobodného tisku také zastavení vydávání Zpráv, tehdy lživého pamfletu sovětských okupantů. Dnes na českém Facebooku existuje široce sledovaná stránka Zprávy, dříve WeAreHereAtHome, která systematicky šíří proputinovské dezinformace pod krytím protimigrační agendy. Časy a metody se mění, cíle nepřítele ne,“ poukázal také Janda.

Závěrem pak zkonstatoval, že se stále v Česku objevují géniové, kteří tvrdí, že neexistují důkazy o špionáži Huawei. Doporučte jim, ať si do Googlu dají: Huawei espionage African Union.

