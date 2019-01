Jan Hrušínský vyjevil hroznou věc o Václavu Klausovi

Herec Jan Hrušínský, principál Divadla na Jezerce, se velmi zostra obul do exprezidenta Václava Klause. Vadí mu totiž to, že Václav Klaus sympatizuje s německou Alternativou pro Německo.

„Všimli jste si, koho jezdí Václav Klaus do Německa podporovat? Alternativa pro Německo (AfD) má podle Klause úžasné výsledky a je prý nadějí pro Evropu i pro Německo. Možná se mu v hlavě rýsuje i naděje na nový protektorát. Bože můj, co to máme za prezidenty? Jeden se bratříčkuje s neonacisty, druhý s komunisty. Už bychom si možná na Hradě zasloužili normálního člověka, nemyslíte?“ zeptal se Hrušínský.

Reagoval tak na článek Hospodářských novin, jež upozorňovaly na to, že vychvalování „chytré“ politiky Reinharda Heydricha v Protektorátu Čechy a Morava dostalo protiimigrační Alternativu pro Německo do dalších problémů.

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla až do konce volebního období? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 3216 lidí

Alternativa pro Německo (AfD) má problém mimo jiné kvůli svému členovi Berndu Pachalovi, jenž vychvaloval zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a jeho chytrou politiku v protektorátu Čechy a Morava. Politici AfD jsou však také pobouřeni kvůli tomu, že do médií unikly detaily z interní zprávy Spolkového úřadu na ochranu ústavy. Strana totiž sama onu zprávu k dispozici nemá.

Alternativa pro Německo je známá řadou svých kontroverzních výroků, kdy například někdejší šéf mládežnické organizace AfD v Dolním Sasku Lars Steinke označil strůjce neúspěšného atentátu na nacistického vůdce Adolfa Hitlera za zrádce a zbabělce.

Hrušínský pak ve své glose poukazuje skutečnost, že Alternativu pro Německo do sousedního státu jezdí pravidelně podporovat někdejší český prezident Václav Klaus.

