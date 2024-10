Jan Schneider: Fiala rozum neztratil, nikdy ho neměl. A Zelenskyj je na tom nejspíš podobně

Hned v úvodu konstatoval, že spolu s migrací se zvyšuje i riziko šíření nakažlivých chorob. Na to upozorňovala BIS už v době, kdy v jejich řadách působil ještě Jan Schneider. Konstatoval, že dnešní členové BIS, ale i dnešní politici, se mohli poučit z minulosti. EU podle Schneidera imigraci neřeší. Unie mu připomíná starý koráb, který skřípe, protože politici považují za důležitější jiné problémy.

Podle jeho názoru nesmíme zapomínat ani na to, že i v Africe se vedou války a že Afriku trápí sucha. Takže tamní obyvatelé se prostě musí dát do pohybu.

Okomentoval také počínání předsedy české vlády Petra Fialy (ODS).

„Fiala neztratil rozum, protože ho v podstatě neměl. Celé jeho jednání je velice chaotické. Sedí na premiérské funkci, na které by měl sedět někdo rozumnější,“ pravil na adresu předsedy vlády Petra Fialy, který se z jeho pohledu snaží lidi přesvědčovat, že pravdou je to, co říká on a ne to, co reálně občané vidí vedle sebe. „Fialova realita je trochu z jiného světa, než ve kterém žijeme my,“ pokračoval Schneider.

Konstatoval, že vládní čtyřkoalice se může pokusit ovlivnit volby skrz korespondenční volbu.

„Propaganda bude fungovat, oni budou dělat, co umějí, ale zdá se mi, že to už nebude fungovat,“ konstatoval Schneider, podle něhož lidé vidí, že realita neodpovídá tomu, co vidí v hlavních médiích. „Lidé budou mít před volbami realističtější obraz, než se bude těm médiím líbit,“ konstatoval Schneider.

Dodal, že důležité nitky moci vedou kamsi na Hrad, k lidem, kteří se snaží tvořit jakýsi český deep state někoho, kdo dostal na Hrad Petra Pavla a vybrousil ho jako diamant, řekl Schneider a naznačil, že reálnou moc drží právě tato údajná klika z Hradu a Petr Fiala je už jen „ťulpas“, který reálnou moc už příliš nedrží. Tak to vidí Jan Schneider.

„Zelenskyj žije stejně jako Fiala na jakémsi obláčku, který nemá s realitou vůbec nic společného,“ zhodnotil Schneider.

Jedním dechem doplnil, že Rusko si Ukrajiny nevšímalo, dokud věřilo, že Ukrajina zůstane neutrální zemí. Ale když se Ukrajina rozhodla, že už neutrální nebude, Rusové začali jednat. A z tohoto pohledu se mu nezdá reálně, že by Západ na Ukrajině zaváděl např. společnou zbrojní výrobu. Zvláště ne v situaci, když Rusové dál a dál tlačí na Ukrajinu, přestože dostávají nějaké rány. Rusové podle Schneidera počítají s tím, že dostanou nějakou tu ránu, ale počítají také s tím, že tyto rány vydrží a budou tlačit.

Schneider je přesvědčen, že Ukrajinci vyprovokovali Rusko, že Západ Ukrajinu chvíli podporuje, ale nakonec dá od Ukrajiny ruce pryč. „Celá ta tíha rekonstrukce Ukrajiny prostě spadne na krk Rusku,“ vyjádřil svůj názor Schneider.

Pár slov věnoval i válce v Izraeli. Česko Izrael podporuje, ale podle Schneidera se může svět jako celek dívat na akce Izraele poněkud jinak, než se nám může zdát z Česka. Odmítl však, že by Izrael páchal kupříkladu v pásmu Gazy genocidu. „Evropa se k těm židům prostě nezachovala dobře, a proto je nemá ráda,“ poznamenal.

