Jana Černochová by chtěla Rusku ukázat sílu. Začala se chlubit gripeny

Ruské stíhačky pronikly na dvanáct minut do estonského vzdušného prostoru, drony byly zaznamenány nad Polskem i Rumunskem. Incidenty posledních dní se staly hlavním tématem jednání Rady bezpečnosti OSN i NATO. Severoatlantická aliance vzkazuje Moskvě, že takové akce musejí okamžitě skončit. Zatímco Rusko buduje zálohy a připravuje rozsáhlá cvičení, Západ řeší, zda jde o novou strategii provokací.
Na otázku, proč Moskva narušuje vzdušný prostor sousedních zemí, odpověděla ministryně obrany jasně. „Rusko provokuje, provokuje už od začátku války na Ukrajině. Teď jen narušení vzdušného prostoru za ty víc než tři roky války jsme zaznamenali asi třicetkrát, což je opravdu hodně,“ uvedla Jana Černochová v Interview ČT24.
Aliance musí ukázat Rusku sílu
Ministryně obrany zdůraznila, že Rusko chápe jen tvrdý postup. „Severoatlantická aliance má jasně ukázat svou sílu, protože na Rusko neplatí vůbec nic jiného než síla a tvrdá reakce,“ uvedla Jana Černochová.
Připomněla také příklad Turecka, které už jednou reagovalo v podobné situaci velmi rozhodně. „Turecko jako jedna z členských zemí Aliance v roce 2015 udělalo jasný krok, když sestřelilo ruské stíhačky, které narušily jejich vzdušný prostor, a nikdo se s tím, lidově řečeno, nepáral,“ poznamenala.
Mgr. Jana Černochová
Nakonec dodala, že nyní už jde o poslední varování pro Moskvu. „Já si myslím, že od Severoatlantické aliance se očekává podobná reakce. Teď bych to brala jako last call pro Putina a ve chvíli, kdyby se něco takového mělo opakovat, tak si nevystačíme se slovy, že jsme jednotní a že je bezvadné, že jsme se za sebe postavili. Teď už musí přijít jasná a odpovídající reakce,“ zdůraznila Černochová. „Je fajn, že NATO je jednotné, že si chceme vzájemně pomáhat, ale od slov k činům,“ pokračovala.
Na otázku, zda Západ nebyl vůči Rusku až příliš shovívavý, odpověděla ministryně obrany tím, že NATO nechce konflikt eskalovat: „Myslím, že jsme nechtěli ten konflikt eskalovat, že je v pořádku to, že Severoatlantická aliance a členské státy NATO nechávaly některé věci být jen se slovní odezvou a reakcí, bez těch odvetných kroků,“ uvedla Jana Černochová. Zároveň ale zopakovala, že doba zdrženlivosti už skončila. „Ale teď už na to není čas,“ poznamenala ministryně.
Červená linie byla překročena
Ministryně obrany varovala, že současný vývoj už nelze podceňovat. „Myslím, že je zřejmé, že červená linie byla překročena teď,“ uvedla Jana Černochová. Podle ní se incidenty stále stupňují. „Narušení vzdušného prostoru jsou čím dál častější a Putin je čím dál drzejší,“ dodala ministryně.
„Jsou to všechno věci, které jsou velmi nebezpečné, a Severoatlantická aliance na to musí reagovat rázně, protože nic jiného opravdu vůči Rusku neplatí,“ opakovala šéfka obrany tento apel během rozhovoru, že rázná reakce je jediným jazykem, kterému Moskva rozumí.
Putin hraje psychologické hry
Ministryně obrany zdůraznila, že ruský prezident záměrně testuje hranice. „Já samozřejmě nejsem psycholog ani psychiatr, abych diagnostikovala Vladimira Putina. Na druhou stranu si myslím, že provokuje velmi rád a snaží se vždy jít až za hranu,“ uvedla Jana Černochová.
Současné chování Moskvy je podle ní součástí psychologických operací. „To, co teď předvádí Rusko, je součástí nějakých psychologických her, operací, kde proti protivníkovi používá tyto metody. Vlastně čeká, kam až ho necháme zajít,“ poznamenala.
Černochová ale věří, že Kreml se může stáhnout, pokud narazí na rozhodný odpor. „Nějakou chvíli si myslím, že to bude opravdu o tom, že se stáhne tak, jako se stáhlo v roce 2015 při tom konfliktu s Tureckem. A ten konflikt nemusí eskalovat,“ připomněla. Zároveň zdůraznila, že Aliance musí reagovat rázně. „Ale teď se musíme rázně proti tomu postavit a říct dost,“ dodala ministryně.
Je Česká republika připravena v případě aktivace článku 5 na obranu východní hranice NATO? „Jeden za všechny, všichni za jednoho. Česká republika je plnohodnotným členem Severoatlantické aliance chválabohu už víc než 26 let,“ uvedla Jana Černochová, že naše země je připravena plnit své povinnosti v rámci možností. „Samozřejmě jsme připraveni plnit naše závazky tak, jak to je sjednáno, a tak, jaké budeme mít možnosti, protože článek 5 hovoří o tom, že země mají pomáhat podle svých možností, které mají,“ vysvětlila ministryně.
Ministryně mimo jiné uvedla, že Česko má k dispozici celou řadu prostředků v obraně proti dronům. „Máme i letouny Gripen, které střeží náš vzdušný prostor. Máme různé antiradarové systémy. Máme radiolokátory MADR – izraelské. Máme od českých firem několik antiradarových systémů, které jsou funkční a jsou něčím, co nám závidí celý svět,“ prohlásila.
Zároveň zdůraznila význam postupné modernizace armády. „Jediný efektivní způsob protivzdušné obrany je právě ten vícevrstvý systém. Ten, který se my snažíme pořizovat,“ doplnila ministryně.
„Myslím si, že tady teď je to opravdu o tom, aby ve chvíli, kdy přiletí nějaký dron nebo stíhací letoun a bude se pohybovat jednoznačně nad územím Aliance, aby ta země, případně ten, kdo v té zemi střeží vzdušný prostor v rámci Severoatlantické aliance, okamžitě reagoval a naprosto, nekompromisně to poslal k zemi,“ uvedla Jana Černochová.
autor: Natálie Brožovská