Jaroslav Bašta vytáhl vtip z časů Charty. Na dnešní západní země sedí jako na hrnec. Jejich muslimské menšiny jim to vysvětlí...

Státy podepsané pod deklarací proti Maďarsku by se měly zeptat svých muslimských menšin, co si myslí o homosexualitě ony. Jaroslav Bašta, bývalý disident a poslanec za ČSSD, diplomat a signatář Charty 77, varuje před odmítáním odlišných názorů i před situací, která by se mohla zvrtnout. Státy, které protestují proti Maďarsku, si podle něj neuvědomují, že se situace může, jak je v Evropě dobrým zvykem, obrátit úplně opačně, tedy zpátky k tvrdým trestům.

Nový maďarský zákon zakazuje šíření informací o homosexualitě či změnách pohlaví do 18 let na školách a v médiích. Kvůli tomu vznikl konflikt s Evropskou unií, která považuje zákon za nepřijatelný pro evropskou sedmadvacítku. Jaroslav Bašta upozornil, že Maďarsko není první. „Pokud se nemýlím, tak s podobným zákonem přišli už před nějakou dobou Rusové, kteří ho přijali. Tato otázka týkající se maďarského zákona, přístupu k homosexualitě a podobným záležitostem je trochu složitější. Pamatuji si jenom za dobu mého života, že nejdříve byla homosexualita trestná, pak byla trestná jenom u mladistvých, pokračovalo to tolerancí, pak se to stalo preferovaným způsobem a nyní existuje na sociální síti vtip o obavě, aby to nakonec nebylo povinné,“ řekl Jaroslav Bašta.

Bašta: Evropská unie vychází z toho, že pravdu má menšina

Současně uvedl, že jak je v Evropě a v západní civilizaci dobrým zvykem, všechno se může vrátit k opaku a skončit ještě tvrdším postihem. „Proti tomu je Maďarsko docela klidná záležitost. Abyste věděla, o čem mluvím, tak mám na mysli muslimskou menšinu v západní Evropě. Když se podíváte na jakékoliv výzkumy na toto téma, které v této komunitě probíhají, muslimové se drží toho, co říká jejich náboženství, tedy že se má homosexualita trestat smrtí. Možná že ti, kdo protestují proti Maďarsku, jako nejméně polovina z těch 15 států, by se měli podívat, co si o tom myslí jejich menšiny. Tedy menšiny jiné než ty sexuální,“ upozornil bývalý disident.

V seznamování dětí školního věku s problematikou LGBT a možnosti nechat si operovat pohlaví navíc souhlasí s argumentem, který padá z maďarské strany, že se téma týká maximálně pěti procent populace, zatímco těch 95 procent s tím žádný problém nemá. „Maďarský přístup vychází z toho, že pravdu má většina, nikoliv menšiny, což je přesně opak toho, co dělá Evropská unie.“ Více než polovina států Evropské unie se totiž přidala k deklaraci namířené proti Maďarsku právě kvůli tomuto zákonu. Orbán pak napsal dopis, v němž mimo jiné uvedl, že výchova maďarských dětí má být na rodičích maďarských a výchova německých zase na Němcích. Podle Orbána se Evropská unie snaží, aby němečtí rodiče rozhodovali o tom, jak mají děti vychovávat rodiče v Maďarsku. A Bašta s tím souhlasí: „V podstatě ano, protože přece jenom už jsem příliš starý na to, aby mě dokázaly nadchnout podobné experimenty, o kterých Evropská unie mluví,“ podotkl.

Nemysli, neříkej, nepiš, nepodepisuj

Viktor Orbán rovněž vidí problém v tom, že liberálové nedokážou respektovat jiný názor neoliberálů. To vnímá Jaroslav Bašta jako zásadní problém, tedy že není respektován odlišný názor, případně odlišný postup států ve věcech, které se netýkají ekonomické spolupráce. „Koneckonců ve společnosti, když budete mluvit o liberální demokracii a o podobných záležitostech, najdete pár názorů, které mluví o probuzení a které zároveň mluví o tom, jak je třeba potlačovat opačné názory. A říká se tomu dokonce cancel-culture,“ sdělil s narážkou na téma, o němž už vedl pro ParlamentníListy.cz rozhovory.

V tom okamžiku se podle něj dostáváme z demokracie úplně jinam, protože bez vnitřní diskuse o všech otázkách nelze rozlišit demokracii od diktatury. „Navíc diktatury jakoby opsané z Orwella a románu 1984. Koneckonců si pamatuji vtip, který koloval kolem Charty 77 a ke kterému jsme se přiblížili. Zmíněný vtip začínal přikázáním:

První přikázání: Nemysli.

Druhé přikázání: Když už myslíš, tak to neříkej.

Třetí přikázání: Když už to říkáš, tak to nepiš.

Čtvrté přikázání: Když už to píšeš, tak to nepodepisuj.

Když myslíš, mluvíš, píšeš a podepisuješ, tak se nediv.

Nacházíme se ve stadiu případu Krafta (Michal Walter Kraft, asistent poslance Foldyny odsouzený za články o migraci, pozn. red.), kdy mu soudkyně řekla, že si myslet může, co chce. Pokud ale jde o neomarxisty, tak ti by už s tím, že si někdo něco myslí, měli problém,“ vysvětlil Bašta s tím, že do toho se promítá i vztah k Maďarsku a maďarskému zákonu. Tedy schopnost respektovat, že někdo je konzervativec a že si zakládá na hodnotách. Takový respekt však podle signatáře Charty 77 mají pouze u muslimů, nikoliv u křesťanů.

Bašta: Evropská unie se začne dělit

Evropská unie nyní tedy řeší legislativu členských států ohledně homosexuálů. Jaroslav Bašta to považuje za logiku uvažování, která vychází z toho, že menšiny jsou utlačované, menšiny mají vždy pravdu a diktatura většiny je větší nebezpečí než cokoliv jiného. „Takže budeme vycházet z toho, že zákony musejí jít na ruku těm, kdo jsou v menšině, čili utlačovaní,“ podotkl.

Pro ParlamentníListy.cz také komentoval slova, která pronesl Mark Rutte, nizozemský předseda vlády. Jestliže Maďarsko nechce respektovat pravidla, ať Evropskou unii opustí. Bašta si myslí, že výzva k opuštění Evropské unie ze strany Evropské komise může být dvojsečná. „Protože když se tohle jednou řekne, spousta lidí by si třeba začala říkat, že na tomhle nápadu něco je. A že koneckonců když chceme žít po svém, a ne podle toho, co nám bude diktovat Brusel, tak bychom ten Brusel měli poslechnout a Unii opustit.“

Rovněž uvedl, že v tomto ohledu zachází Evropská unie příliš daleko, protože není superstátem, o kterém si myslí, že je. „Spousta věcí zůstává na úrovni národních států. V momentě, kdy jim začne Brusel mluvit úplně do všeho, vyvolá negativní reakci. Kromě toho si myslím, že Evropská unie se tím pádem začne dělit na část, která je myšlením toho typu cancel-culture a podobnými zasažena méně – což je třeba Visegrádská čtyřka, a na část, které už není pomoci, což je například Brusel a okolí,“ míní bývalý poslanec ČSSD.

Muslimské menšiny jsou k homosexualitě radikální

To navíc odpovídá diskusím, že k deklaraci se připojily hlavně státy západní Evropy a Pobaltí. Nikoliv však státy východní včetně České republiky. „Jediná výjimka, která narušuje toto pravidlo, jsou baltské státy, které se přiklonily k Západu, ale jinak tohle platí. Zajímavé je také sledovat, jakým způsobem se k tomu postupně jednotlivé státy připojovaly. Tam by se možná dalo poukazovat při nějakém rozboru i na to, že první byly státy protestantské, pak se teprve připojovali ti, kdo přivezli katolicismus. Ale tohle všechno nebude platit v momentě, a na to strůjci zapomínají, kdy promluví jejich menšiny. Tedy menšiny muslimské, jejichž názor na tuto záležitost je daleko radikálnější než maďarský,“ dodal Jaroslav Bašta.

Ke slovům českého prezidenta Miloše Zemana, že jsou mu transgenderové osoby odporné, řekl, že šlo pravděpodobně o nepřímou podporu Viktora Orbána. Zeman navíc dobře ví, jak věci říci, aby si toho všiml každý, takže v tomto případě se jedná také o velký kus provokace.



