Jaroslav Dušek: Točte o Prymulovi film. Čas psát scénář

během rozhovoru vzpomenul na minulé jaro a na to, jak jej celé strávil s rodinou. Tu má herec dosti širokou a tak, když se setkával i se sedmi vnoučaty a s jejich rodiči, bylo najednou na jednom místě i třináct lidí. Aby se pak rodina vyhnula udání a přemítání, zdali nejde o shluk cizích lidí, raději vše před každou rodinnou akcí ohlašovali.



Sám herec tak čas s rodinou připodobňuje k vtipu, šířícímu se po sítích: „Telefonát na policii: ‚Prosím vás, u sousedů je asi 20 lidí, a všichni tam slaví.‘ ‚Vidíte, kdybyste nebyl taková udavačská kurva, tak vás tam pozvali taky, a mohl jste slavit s nimi‘,“ baví se s narážkou na důvod, proč raději ohlašoval i setkání rodiny. Kromě času s rodinou se ale věnoval i natáčení, které je, na rozdíl od divadla, dovolené.



Aktuální situaci spatřuje jako složitou; vidí ale i to, jak některé nepohodlné názory „mizí“. „Jsou ve hře zřejmě zákulisní věci, které nevidíme, které ale vyciťujeme, protože přece jen jsou některé tlaky nápadné, a také neustále se prosazující umlčování některých hlasů,“ shrnul.

Hodnotí, že nyní je spousta lidí vyděšená. A mění se i osobnosti v médiích. „To si všimneš, že na jaře hovoří Peková, Žaloudík, profesor Balík, a najednou zmizí z éteru. Teď tam mluví někdo jiný, a ti jsou hysteričtější, vystrašenější a nabádavější, než tamti, kteří říkali, že to zas tak hrozné není a že to zvládneme,“ porovnává.



Ukazuje i na hlas lékaře Martina Stránského a na to, že položil zásadní otázku: „‚Jako lékař se ptám, kolik lidí zemře díky těmto nařízením, díky lockdownu, díky hysterii, díky dlouhodobému stresu.‘ Na podzim se ukázalo, že už jich opravdu umírá víc. A teď je velmi křehké říct, co je vlastně příčinou, jestli to už není toho půl roku s rouškou na obličeji, v izolaci, bez sportu, bez kamarádů. Co v tom vlastně všechno hraje roli, protože psychologové, pokud o tom mluvili, a co jsem četl, tak mluvili velmi pěkně, všichni upozorňovali na nebezpečí dlouhodobého stresu. Upozorňovali na to, že je dobré vypnout televizi, vypnout média, nesledovat to, odjet někam do přírody,“ upozornil Dušek.



Příliš prostoru podle herce nedostávají kupříkladu psychologové. Místo nich spíše převládá „hysterický hlas“ a „propíchnuté kauzy, kdy se neustále tančí okolo plukovníka Prymuly“. „Já se těším, že se o něm natočí film. Myslím, že už je na čase začít psát o plukovníkovi Prymulovi scénář,“ přemýšlí herec.

Zemanův poradce Prymula je podle něj „figura ‚muž-korek‘“, „nepotopitelný člověk, který má vždy nějaký průšvih, odněkud ho odvolají, zruší mu nějakou kliniku v Hradci, a pak se zase vynoří, a zase je odvolán“.



„To jsou lidé, kteří pořád říkají: ‚Chovejte se zodpovědně. Dodržujte nařízení.‘ Ať je, prosím, dodržují tito lidé, ať dodržují nějaká základní pravidla, ať mluví pravdu, nelžou, ať prozradí své ekonomické zájmy, a řeknou všechno, co za nimi stojí, a kšeft, který tam je. A vždy se to propíchne, a zase se to uhladí, a opět řekne, jak bude pátá, šestá, sedmá vlna, a o tom mluví,“ shrnuje Prymulovo působení. Bývalý ministr zdravotnictví podle něj svým výrazem vypadá jako „po kocovině“.



Současná situace podle Duška mnoho lidí střetla s dlouhodobou ignorancí přítomnosti smrti. „Spousta lidí umírá na silnicích, na cigarety. A na alkohol umírá ročně 6,5 milionu lidí podle světových statistik. Na rakovinu umírá ohromné množství lidí. Za minulý rok bylo provedeno 40 milionů interrupcí, a také bylo hodně sebevražd, to znamená, že kdybych se měl zabývat tím, že někdo umírá, tak bych musel zakázat alkohol, zakázat kouřit, jezdit autem, rozmlouvat lidem sebevraždy, a musel bych zrušit interrupce, protože ty mají zdaleka největší úmrtnost, tam je opravdu obrovské množství – 40 milionů nenarozených lidí, přerušených životů,“ porovnává.

A připomenul, že to je „všechno trochu jinak" i s koronavirovými statistikami. „Nedávno pan ministr v televizi řekl, že skutečných úmrtí je z těch uváděných 30 procent. Řekl to, a hned se ozvalo: ‚Co to říkáte, pane ministře?'" „Najednou je to 30 procent. Kdyby řekl 60, ale to je 30 procent? Takže to není 15 tisíc, ale pět, a najednou se vše jeví z hlediska počtů úplně v jiném světle. Když se to vyhodnotí v procentech, tak jsou to najednou malá čísla," uzavírá Dušek.

