Jaroslav Hutka jde k soudu. A vás zve také. Kdyby prohrál, bude muset...

Hutka doplnil i výzvu veřejnosti od svědka Petra Blažka, k tomu dodává: „Dne 18. října 2019 ve 13.30 hod. jsem předvolán jako svědek k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 (Francouzská 19, číslo dveří 301/II. patro) ve věci žaloby Karla Srpa vůči Jaroslavu Hutkovi. Karel Srp požaduje omluvu za výroky o udavači StB. Prostudoval jsem rozsáhlou archivní dokumentaci a mohu potvrdit, že jedna a jedna jsou skutečně dvě. Více u soudu v pátek. Přijít může každý, soudní jednání je veřejné.“

Hutka výrok o tom, že Srp donášel StB, uvedl poté, co chtěl předloni prezident Miloš Zeman dosadit Srpa do čela Etické komise, která oceňuje účastníky protikomunistického odboje. Proti tomu se ale následně ozvali i další členové komise i historici a bývalí disidenti. Srpovo jmenování nakonec nepodepsal tehdejší premiér Bohuslav Sobotka.

Hutkovi po jeho výrocích Srp nejprve poslal předžalobní výzvu. Písničkář ale nadále trval na tom, že Srp s StB spolupracoval, a celý spor tak skončil u soudu.

Srp tvrdí, že k udáním ve spisu Hutky ho připsala Státní bezpečnost bez jeho vědomí.

„Jsem přesvědčený, že pan Srp udával. To hlavní a podstatné bylo, že StB o mně neměla vůbec žádné informace. (…) A v tu dobu se u mě doma objevil pan Srp s tím, že mně půjčí dvě jazzové desky. Ani jsem neměl gramofon a jazz jsem neposlouchal. A byl příjemně zvědavý a všechno chtěl vědět. Považovali jsme ho za důvěryhodnou osobu, tak jsem mu v podstatě všechno řekl,“ uvedl podle serveru České televize během minulého zasedání soudu Hutka, podle nějž StB Srp prozradil i to, že se písničkář chystá emigrovat.

Bývalý předseda Jazzové sekce ale jakákoli obvinění na svoji osobu odmítá. „Pan Hutka lže. Absolutně to pravda není. On sám dal žádost o emigraci a vycestování mu povolil – ne na pas, ale jen na kus papíru – sám ministr vnitra. To už o něčem svědčí,“ řekl.

Srp obvinění, že donášel Státní bezpečnosti, čelil již v minulosti. V roce 2000 mu pak soud dal za pravdu, že byl jako spolupracovník StB veden neoprávněně. Proto nyní po Hutkovi žádá omluvu.

Nedávno se Hutka dostal do povědomí veřejnosti, když se hanlivě vyjadřoval o zesnulém zpěvákovi Karlu Gottovi, navíc v den státního smutku a zádušní mše za zpěváka, a tvrdil, že se Karel Gott stal slavným „z rozhodnutí strany a vlády“. „Když je v té slávě držen dvacet let od rána do večera na všech lidem dostupných médiích a jiná nejsou, a slouží jako radostná vlajka na věži ve svěžím optimistickém větru, tak následuje Pavlovův reflex. Celá generace si ho spojí se svým mládím, kdy ji to mládí hřálo, i když režim byl hnusný,“ napsal.

