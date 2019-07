Jde i o to, jak senioři bydlí! Co pro ně stát udělá? Ostrá bitva o důchody na ČT

Novela zákona, který zvyšuje důchody, míří zpátky do Sněmovny. Senát podpořil nárůst penzí o 900 korun na 14.373 Kč měsíčně, zároveň však chce dalších 1000 korun přidat těm, kteří jsou v penzi 25 a více let. O tom, jak správně nastavit důchodový systém a kde na to vzít peníze, debatovali v Událostech, komentářích na ČT24 Olga Richterová (Piráti), která pozměňovací návrh vítá, a Roman Sklenák (ČSSD), jenž se obává, že návrh není spravedlivý.

Pozměňovací návrh ODS schválili senátoři jednomyslně včetně sociálních demokratů, a to navzdory nesouhlasu ministryně Jany Maláčové (ČSSD). Přilepšení se má týkat hlavně žen, které šly do důchodu dříve. Zvýšení penzí bude muset znovu posoudit Poslanecká sněmovna na začátku září, tedy ve stejný čas, kdy bude pokračovat jednání důchodové komise.

Poslankyně Pirátů a místopředsedkyně sněmovního Výboru pro sociální politiku Olga Richterová s návrhem, v té podobě, jak jej Senát vrátil do Poslanecké sněmovny, souhlasí. „Když jsem poprvé slyšela, že Senát tento návrh schválil, tak jsem se zarazila, jestli to není příliš populistické,“ uvedla poslankyně s tím, že když si pak spočítali, jaké to bude mít reálné dopady, tak to její názor změnilo. „Nyní jsem spíše pro,“ podotkla.

Ministryně práce a sociálních věcí však kritizuje, že v rozpočtu MPSV pro to není dostatek peněz, jde o 2 miliardy korun navíc. Takový argument je pro Richterovou z úst Maláčové, jež bojuje za vyšší důchody, velmi překvapivý. Zdůrazňuje, že jde o něco, co dlouhodobě důchodový systém nezatíží. „Tento důvod je pro mě argument, proč to jako země zvládneme,“ dodává Richterová a zmiňuje, že se ukazuje, že klesá poměr důchodu vůči průměrné mzdě, navzdory ekonomickému růstu, což jí nepřijde fér.

Člen sněmovního výboru pro sociální politiku Roman Sklenák (ČSSD) odmítá, že by se na základě odmítavého postoje Maláčové nyní ČSSD otáčela k důchodcům zády. „Tak to určitě není. My jsme udělali valorizační mechanismus a přidáváme seniorům každý rok v řádech stovek korun,“ zdůraznil s tím, že za pravicových vlád si o něčem takovém mohli nechat důchodci jen zdát.

Návrh Senátu s sebou podle Sklenáka nese dva problémy. Jeden je ten rozpočtový, otázka však pak je i to, zda tato úprava je zcela spravedlivá. „Je pravda, že ženy, které vychovávaly děti a šly do důchodu dříve, mají důchody nižší, ale také byly seniorky, které měly děti a šly do důchodu mnohem později či pracovaly i v důchodu a těch by se to netýkalo,“ zmiňuje Sklenák, kde vidí nedostatky.

Ještě se proto podle Sklenáka povedou diskuse nejen v rámci ČSSD, ale zejména s koaličním partnerem o tom, jestli tento senátní návrh ve Sněmovně podpoří. Koaliční partner však ústy ministryně financí hovoří o tom, že návrh nevnímá jako spravedlivý. „Matky, které se staraly o děti, si zaslouží naši podporu a všichni se shodujeme na tom, že jim chtějí důchody zvednout, otázka však je, zda je toto ideální úprava,“ vysvětlil, jak na tom ČSSD ve vztahu k tomuto návrh vlastně je, když někteří sociálnědemokratičtí senátoři naopak pro návrh ruku zvedli.

„Spíše bych se klonil k tomu, abychom tyto zásadní návrhy s rozpočtovým dopadem nepředkládali formou pozměňovacích návrhů, ale aby byly řádně prodiskutovány v důchodové komisi, v připomínkovém řízení atd.,“ navrhuje člen výboru pro sociální politiku.

O slovo se přihlásila Richterová, aby Sklenákovi vyčetla, že dnes je hlavně nespravedlivé, že valorizační mechanismus, kterým se Sklenák chlubí, není úplně dokonalé nastavený a ti, co jsou dlouho ve starobním důchodu, jsou na něm biti. „Tento návrh se snaží tuto systémovou nespravedlnost trochu narovnat a je liché argumentovat, že to nevyhoví úplně všem dokonale,“ trvala na svém poslankyně Pirátů. Opět zmínila klady návrhu, že to dlouhodobě pomůže přiblížit průměrný starobní důchod 40 procentům průměrné mzdy.

Není však namístě uvažovat o zásadnější změně penzijního systému, a nejen o parametrových změnách, tak jak to prosazuje ministryně Maláčová? Na to Sklenák poznamenal, že abychom měli dostatek financí na důchody, na důstojné penze, tak do důchodového systému musí nejdříve peníze přijít, což vnímá dnes jako ten největší problém. „V Česku je velkým problémem slabá výkonnost penzijních fondů, vůbec nezhodnocují střádané peníze,“ upozorňuje Sklenák.

Cestu vidí Sklenák například v tom, že by do tohoto produktu měl vstoupit stát a měl by umožnit lidem spořit s mnohem větším zhodnocením peněz. „Například státní fond po vzoru Švédska mohl být zřízen už dávno, tam je velký prostor pro úsporu peněz,“ kvitovala jeho slova Richterová.

Kromě toho také poslanec připomněl, že důchodová komise, pokud se týká rozdílů důchodů mužů a žen, se tímto intenzivně zabývá a ve velmi krátké době přijde s návrhem, jak tento rozdíl snížit.

Komplexní problematika důchodů podle pirátské poslankyně hodně souvisí s bydlením. „To, jak se vám v seniorském věku žije, se odvíjí od toho, zda bydlíte ve vlastním, nebo alespoň v obecním bytě,“ zmínila, co je s důchodovou reformou úzce provázané. „Nejde pouze o to, jak vysoké budou samotné penze, ale o to, jak náš stát podpoří, aby bylo pro seniory dostupné příhodné bydlení,“ uzavřela Richterová s tím, že pro udržitelnost společnosti je podle ní třeba podpořit i porodnost a dostupnou péči o děti.

Na konci loňska průměrný důchod podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil 12.418 korun. O tři měsíce později se dostal na 13.377 korun. Zvedl se tedy o 959 korun. Za částkou je nejen valorizace, ale i zvýšení penze o 1000 korun lidem nad 85 let a to, že noví důchodci odcházejí na odpočinek s vyšším důchodem než dřív. Starobní, invalidní a pozůstalostní penzi pobíralo kolem 2,9 milionu lidí.

