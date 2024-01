Je dobře, že Jágr dostal reflexi. Zradil číslo 68. Záruba rozebral kauzu Hudáček

reklama

Jak Hudáček avizoval, vše bude mít zřejmě soudní dohru, Záruba naznačil s kým: „On se nechce soudit s Kladnem, ale s těmi lidmi, kteří ho podle jeho názoru pomluvili nebo mu zhoršili jméno, a tím pádem vyjednávací pozici. Ty chce žalovat. Vím, že k tomu sháněl právníka. Jestli nějaký právník tento případ vezme a zažaluje, je jiná věc. Ale ten záměr tam je,“ přiblížil Záruba.

Podpořil Hudáček podle Záruby jako hráč KHL Putina? „Myslím, že on osobně to nikdy neudělal. Neznám takový případ, ale účastnil se akcí, kde to určitě proběhlo. Protože už jenom tím, že startujete na stadionu, kde vás vítá velké písmeno Z, tak to samo už o něčem vypovídá. Ale vy jako hráč s profesionální smlouvou nemůžete říct, tak pardon, pánové, tady já hrát nebudu. To prostě nejde,“ uvedl šéfkomentátor České televize.

Psali jsme: U huby vezmou i nás. Proto fandit Němcům. „Na světlo vyjde takové špíny a takové lži...“

„A morální majáci se zblázní“. Gólman Hudáček místo Kladna míří do Frankfurtu

Záruba věří tomu, že úmysly Júlia Hudáčka, který tvrdí, že Rusko nikdy nepodporoval, byly upřímné. „Jeho výpověď je upřímná, ale bohužel on se na tom prostě podílel, byť tedy nevědomky,“ dodal Záruba.

Původním úmyslem Kladna bylo oddělit politiku od sportu a nevnímat ji, odpovídá Záruba na otázku, proč extraligový hokejový klub Rytíři Kladno sáhl po hokejistovi Hudáčkovi. Zmiňuje i snahu pomoc klubu v těžké situaci. „Kladnu se totiž zranil Adam Brizgala, velmi nadějný brankář, který už nakoukl do kabiny národního mužstva a na kterém měla stát celá sezona. Hledal se tedy druhý brankář, který by klubu pomohl. A protože Július Hudáček ve stejné době hledal angažmá někde v české extralize...“ uvedl.

„Kladno jednoznačně úplně nedocenilo význam toho kroku. Nikoliv sportovní význam, ten si myslím, že je v pořádku, ale ten význam společenský,“ uvedl Záruba s tím, že Kladno zkrátka „nedomyslelo“, co z toho může vzniknout a jaký odpor ze strany fanoušků a některých sportovců může přijít.

Souhlasí se slovy svého televizního kolegy experta Milana Antoše, který psal na Sport.cz, že to přímo konkrétně nedomyslel Jaromír Jágr. „Myslím, že ano. Bohužel. To se prostě stalo. On si možná neuvědomil, že Astana je opravdu součást KHL, která se staví k té současné válečné agresi tak, jak se staví. To znamená s plnou podporou, až propagací ruských vojenských sil, které ten konflikt vedou. A tohle si zřejmě Jaromír Jágr neuvědomil. A bylo dobře, že dostal zpátky tu reflexi, že hráč, který si vybral na dres tohle číslo, tak vlastně tímhletím ho trošku znehodnotil, zradil. A je dobře, že to vzal zpátky,“ doplnil Záruba.

