Je to reforma. Není! Je! Není... Jurečka a Juchelka se poprali. Velké téma

reklama

Jurečka v rozhovoru pro Český rozhlas obhajoval důchodovou reformu, která je součástí vládního konsolidačního balíčku. „Děláme opatření, kterých je více než 10, je to reforma, která myslí na udržitelnou budoucnost našich dětí i vnoučat, aby ten systém byl udržitelný a v tomhle smyslu to reformou je,“ tvrdí Jurečka.

Stínový ministr Aleš Juchelka ale odmítá, že jde o reformu. „Není to reforma, ale jsou to jen nějaké parametrické změny, které ovlivní současné starobní důchodce a ty další, kterým je dnes před šedesátkou. Já mám za to, že penzijní reforma by měla být na desítky let dopředu, a to jsem tam nezaznamenal,“ kontroval Juchelka.

„Stojím si za tím, že ten návrh pamatuje na budoucnost a udržitelnost systému na další desítky let. Náš návrh zajistí důstojné důchody nejen dnešním důchodcům, ale i jejich dětem a vnoučatům. Parametry námi navrhované to zabezpečí,“ zopakoval Jurečka. „Je tady celá řada aspektů, na kterých nacházíme s oběma opozicemi shodu, jako rodinný vyměřovací základ nebo společný vyměřovací základ manželů a podobně,“ dodal ministr práce a sociálních věcí, že s návrhy částečně souhlasí i opozice.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Juchelkovi ale vadí třeba to, že se mění nejen mimořádné valorizace penzí, ale i řádné valorizace, což ovlivní současné důchodce. Navíc podle Juchelky opravdu nejde o komplexní reformu, která upravuje celý důchodový systém. „Já penzijní reformu beru jako něco, kde bych chtěl všechny tři pilíře nějak obsáhnout. Dokud tomu tak nebude, tak to penzijní reforma skutečně není,“ uvedl Juchelka.

„To jsme samozřejmě promýšleli. Současný návrh plánuje významné změny v průběžném, tedy prvním pilíři, a ve třetím pilíři, kterým je penzijní připojištění. Snaha upravit druhý pilíř nevyšla. Teď už je ale za minutu dvanáct a po promarněných letech už nějaké kroky musíme udělat. Na tu hlubokou strukturální změnu už Česko nemá čas,“ reagoval Jurečka a pokáral předchozí vlády. „Ostatně pamatuji se na předchozí vlády, kde Sobotka i Babiš tvrdili, že mají připravenou důchodovou reformu a přitom nic nepředstavili a nedotáhli do konce,“ prohlásil Jurečka.

Podle Juchelky ale změny přicházejí v rámci pilíře, který funguje. „Průběžný důchodový systém, tedy to, co do něj vpluje, a to, co vypluje, máme vyrovnaný. Těch 60 miliard deficitu je záležitost mimořádných valorizací a toho, že vláda nedělá nic s inflací, se zastropováním cen energií,“ tvrdí Juchelka.

„Pokud ale má být český penzijní systém udržitelný, je třeba řešit otázku příjmovou. Dnes jde 34 procent výdajů státního rozpočtu na důchody. Když nic neuděláme, tak na ně kolem roku 2050 bude potřeba o 350 miliard víc. Proto děláme i pro někoho nepopulární opatření,“ vysvětloval Jurečka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Jste pro schválení česko-americké obranné dohody DCA? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10093 lidí

Podle Juchelky se ale peníze najít dají, například v oblasti energií. „Máme třeba špatně zastropované ceny energií, a tak má ČEZ osminásobný zisk. Ale znovu opakuji, že penzijní systém je v tuto chvíli vyrovnaný a ten současný deficit je dán mimořádnými valorizacemi. Neřeší se inflace, jsou špatně zastropovány energie, proto se musely podle zákona vyplatit mimořádné valorizace,“ zopakoval Juchelka.

Právě mimořádný zisk z ČEZu ale podle Jurečky jde na oblast podpory bydlení i právě na valorizaci důchodů. „Problém pro příští roky ale máme v tom, že nám opravdu výrazně stárne populace a poklesla výrazně porodnost. Bude ubývat produktivních plátců, výrazně přibude počet starobních důchodců. Proto musí přijít změny, které navrhujeme,“ shrnul Jurečka.

„Je pravdou, že nám klesá počet dětí, a to v důchodovém systému zohledňovat musíme. Musíme motivovat i zaměstnavatele a samotné lidi k tomu, aby si na důchod začali šetřit v rámci různých penzijních fondů,“ přidal se smířlivě Juchelka.

Psali jsme: „Líná huba, holý neštěstí.“ Kde důchodcům berou tisíce. Co jim hrozí Jurečka, Pekarová, Fiala. „Sabotáž!“ Jde o důchody. Vše přepočítáno a odhaleno expertem „Mladí si myslí, že na důchod vydělají. Jenže...“ Zbořil probral dějiny Já jsem nic takového neřekl... Jurečka čelil Škromachovi a neudržel se

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.