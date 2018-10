Jeden z rektorů vysokých škol se letos trhnul od ostatních. Na Hrad přijde

Prezident Miloš Zeman v minulých letech zval na oslavy státního svátku jen některé rektory vysokých škol. To vedlo k tomu, že akademická obec jako celek prezidenta často kritizovala a rektoři táhli za jeden provaz a na hradní oslavy vůbec nešli. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima však letos udělá výjimku. Sté narozeniny republiky považuje za tak zásadní, že na Hrad dorazí i navzdory tomu, že nesouhlasí s řadou kroků a výroků prezidenta Zemana.

„Den vzniku samostatného československého státu považuji za mimořádně důležitý symbol naší moderní historie a státnosti. Letošní stoleté výročí je natolik zásadní, že je nutné povznést se nad osobní animozity. Proto jsem se rozhodl oslavit ho na Pražském hradě a zúčastnit se ceremoniálu,“ prozradil Zima v rozhovoru pro sobotní MF Dnes.

Pár slov přidal i k oslavám státního svátku 17. listopadu 2014 na Albertově, kde na prezidenta Zemana létala vajíčka.

„Proti mně vajíčka nelétala. Je ale dobré podívat se, jak to skutečně bylo. Na akci na Albertově se zformovala radikální křídla antizemanovců a prozemanovců. Stačí se podívat na věkovou strukturu lidí, kteří byli pod pódiem. Nešlo o studenty, ti stáli dále a chovali se slušně. Bylo to nedůstojné, vajíčko dopadlo i na německého prezidenta Joachima Gaucka, velká ostuda pro Českou republiku. Nyní jsme uzavřeli memorandum s městem Prahou, aby tento prostor byl v budoucnu svěřen naší univerzitě. Díky tomu zajistíme, aby bylo místo plně k dispozici veřejnosti i studentům a nesloužilo kampaním,“ uvedl rektor.

Fotogalerie: - Macron u Zemana

V rozhovoru vyvrátil, že by české vysoké školy opouštěli samí politologové. Nejvíc absolventů prý produkují technické obory. Smutným faktem však podle rektora je, že stát neplánuje některé věci dopředu a žije jen ze dne na den. Politici si dnes např. lámou hlavu, co s nedostatkem lékařů, ale Zima podotkl, že na hrozící nedostatek lékařů upozorňovaly vysoké školy už před deseti lety. Stejně tak dlouhodobě upozorňují na to, že se vysoké školy dlouhodobě potýkají s nedostatkem peněz.

„Veřejné vysoké školy mají v rozpočtu svou kapitolu, takže nejsou součástí toho balíku, který se neustále zvětšuje. Zatímco zaměstnancům veřejného sektoru narostly za minulé vlády platy o 22 procent, ve vysokém školství se zvedly o pouhých pět procent. Platy na Univerzitě Karlově nejsou nejvyšší z českých vysokých škol. Pohybujeme se asi na páté nebo šesté příčce, ale i tady existují velké rozdíly mezi obory. Průměrný plat včetně všech odměn u nás činí asi 37 tisíc korun, ale odborní asistenti mívají kolem 25 tisíc korun hrubého,“ upozornil rektor.

Vysoké školy přitom nezahálejí, už dnes se snaží řešit problémy stárnutí populace a nabízejí studijní programy sociální péče. „Na řadě fakult máme studijní programy zaměřené na sociální péči. Daří se zlepšovat podmínky pro vědce, díky tomu se objevuje řada nových a inovativních metod léčby,“ řekl Zima.

Psali jsme: Vysoké školy dostanou navíc dvě miliardy. Rektor Zima přišel vysvětlovat do ČT, jak s nimi naloží Česká věda se dodnes nevzpamatovala z Mirka Topolánka. Více pověděla předsedkyně Akademie věd Propast mezi prezidentem Zemanem a zástupci vysokých škol skutečně existuje, rozpovídal se v ČT rektor Zima Univerzita Karlova: Nejmenujte děkanku zapletenou do neetických praktik

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp