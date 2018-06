Jednání nejmocnější sedmičky světa: Pojďte, spojíme se všichni proti Trumpovi, burcoval prý Macron

V kanadském La Malbaie v pátek večer odstartovalo jednání skupiny G7. Prezident Spojených států Donald Trump prý jednání hned na počátku v podstatě rozbil požadavkem, aby se Rusko vrátilo do skupiny ekonomicky nejsilnějších zemí světa. Ostatní země s tím však nesouhlasily – kvůli ruské anexi ukrajinského Krymu v roce 2014. A to nebylo jediné jablko sváru, které Trump hodil na jednací stůl. Rozbroje mezi představiteli G7 probíhaly i kvůli řadě dalších věcí.

Skupina G7 se opět sešla k jednání. Tentokrát se jedná v Kanadě. A mezi politiky to pořádně jiskřilo. O jejich vzájemných rozbrojích informuje agentura Reuters. Český překlad článku o jednání G7 přinesl server Časopis Argument.

Jedna z bitev byla svedena o cla na ocel a hliník. Spojené státy uvalily cla spojená s těmito komoditami na Evropskou unii i na Kanadu a partneři dali 54. prezidentovi USA najevo, že si to nenechají jen tak líbit. Střety prý nelze do budoucna vyloučit ani mezi USA a jeho tradičním asijským spojencem, Japonskem. Trump totiž dává najevo, že už má plné zuby kompromisů.

„Ukázala to jeho schůzka s japonským premiérem Abem. Ten se snaží mít přátelský vztah s Trumpem, ovšem Trump místo toho otevřel téma dovozu amerických aut s tím, že chce více investic a závodů v Michiganu, Pensylvánii a Ohiu,“ píše server.

Francouzský prezident Emmanuel Macron už před schůzkou vyzýval své partnery, aby proti Trumpovi táhli za jeden provaz. Při debatě o Rusku se to podařilo. Většina členů G7 se shodla na tom, že Rusko se zatím do jednání vracet nemá. Kvůli tomu, co se v roce 2014 dělo na ukrajinském Krymu.

Shoda v dalších oblastech se ale bude hledat podstatně obtížněji. Německo bude nepochybně hledět na svoje zájmy a bude prý hledět především na to, aby Trump nezavedl cla dotýkající se automobilového průmyslu. Taková cla by ostatně významně poškodila i českou ekonomiku.

Psali jsme: To tu ještě nebylo. Sněmovní komise žádá výslech Bakaly, Pokorného a několika expremiérů MPSV zmírnilo návrh snížení dávek na bydlení, dál s ním počítá Chtěl jste ČEZ prodat do Ruska, vpálila Jermanová Pokorná Kalouskovi, když před publikem zesměšňoval Babiše básničkou Putin v Číně: Podepsané kontrakty, přivítání na náměstí Nebeského klidu...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp