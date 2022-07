Jednou za rok můžete změnit gender. Návrh německé ministryně pro rodinu, už prý měl být dávno

reklama

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26801 lidí



Zákon platící již 40 let se současná německá vládní koalice, skládající se z německých sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberální Svobodné demokratické strany (FDP), zaručila zrušit již během voleb a současnou novelu nyní chce co nejrychleji uvést v praxi. Ministr spravedlnosti Marco Buschmann podle Deutsche Welle uvedl, že očekává, že vláda zákon schválí do konce roku, po čemž bude muset ještě projít parlamentem, nečeká se však příliš námitek.



Nový návrh počítá s tím, že úředně uvedené pohlaví bude možné změnit prostým vlastním prohlášením. Němečtí zákonodárci však chtějí, aby lidé toto své rozhodnutí mysleli vážně a jedno z trojice tamních úředních pohlaví si tak budou moci měnit jen jednou během každého roku. Další změna bude totiž povolena až rok po registraci první změny.

Fotogalerie: - U německých sousedů

Pokud člověk požaduje i změnu pohlavních orgánů, pak se teprve bude rozhodovat na základě odborného lékařského posudku, jako tomu bylo doposud.



U nezletilých do 14 let budou podávat prohlášení o změně matričnímu úřadu zákonní zástupci. Děti nad 14 let si již budou moci prohlášení o změně svého pohlaví podávat samy, stačí jim jen souhlas zákonných zástupců. Pokud by jejich rodiče nesouhlasili, zasáhnout má soud.



K novele se z opozice objevují výtky. Místopředsedkyně parlamentní frakce CDU/CSU Andrea Lindholzová (CSU) návrh dle Berliner Zeitungu označuje za „radikální“ a míní, že spolková vláda jde daleko za cíl boji proti diskriminaci při změně pohlaví. Dle ní je již v aktuální podobě zákon „absurdní“. Varuje, že nyní budou moci muži například chodit do dámských šaten a tělocvičny či sportovní kluby jim nebudou moci vstup odepřít. Problémy dle ní vzniknou také v rámci ochrany nezletilých.

Fotogalerie: - Pochod Prague Pride 2017

Zásadně pak se zákonem nesouhlasí AfD. Zástupce předsedy strany Stephan Brandner k novele řekl, že „biologii nelze jednoduše ignorovat zákony“.



Přesto však zákon sklízí napříč většinou německých frakcí aplaus. Zvláště vládní partaje možnost měnit své pohlaví jedenkrát do roka vítají. Za „společenský milník“ však novelu pochvalně označuje i parlamentní tajemník poslaneckého klubu socialistické Die Linke Jan Korte.



Spolková ministryně pro rodinu Lisa Pausová (Zelení) míní, že zákon přináší svobodu pro každého Němce. „Svobodný rozvoj osobnosti, respektování soukromé sféry a ochrana před diskriminací – to jsou práva zaručená základním zákonem všem lidem. ‚Zákon o transsexualitě‘ pochází z roku 1980 a je pro dotčené osoby ponižující. Nyní jej konečně zrušíme a nahradíme moderním ‚zákonem o sebeurčení‘. Dnešek je proto dobrým dnem pro svobodu a rozmanitost v naší zemi. Zákon o sebeurčení zlepší život transsexuálů a uzná genderovou rozmanitost. Společnost je na mnoha místech dál než legislativa. Jako vláda jsme se rozhodli vytvořit právní rámec pro otevřenou, rozmanitou a moderní společnost,“ chválí Pausová.

Fotogalerie: - Prague Pride na vodě

Také německý ministr spravedlnosti Marco Buschmann pronáší k zákonu podporu. „Zákon o sebeurčení se dotýká základní otázky našeho soužití: jak vážně to myslíme s ochranou osobní svobody? Ne všichni lidé se ztotožňují s pohlavím, které je pro ně zapsáno na matričním úřadě. To je součástí rozmanitosti života. Současný zákon se k dotyčným lidem chová jako k nemocným. To nemá žádné opodstatnění. Vytvoření nového zákona o sebeurčení je proto na spadnutí. Nyní se konečně pouštíme do tohoto projektu – stejně jako do mnoha dalších společensko-politických reforem, s nimiž jiní dlouho otáleli. Nejde nám o to, abychom převrátili sociální poměry naruby, ale o to, abychom naplnili hlavní slib základního zákona: slib rovné svobody a rovné důstojnosti pro všechny lidi,“ pronesl k zákonu, který umožní pro transsexuální, intersexuální a nebinární osoby také změnu rodného čísla.



Deutsche Welle však poukazuje, že mezi německými obyvateli nepanuje až taková přesvědčivá shoda, jako v politickém spektru napříč většinou partají. S odkazem na průzkum společnost YouGov, který byl proveden pro deník Welt am Sonntag, je pro nový zákon jen 46 % obyvatel, zatímco 41 % jej odmítá.

Fotogalerie: - Pilsen Pride 2019

Změny pohlaví u dětí a mladistvých pak průzkum na vzorku 1796 lidí ukázal, že je proti téměř polovina Němců (48 %) a pro jen 39 %.



Dle ministryně Pausové je však nyní „více než pozdě“ a právní rámec se jen přizpůsobí „společenské realitě“.



Němci tak nyní každý rok budou mít zřejmě na výběr mezi označením se za ženu, muže či za „jiné“ třetí pohlaví, které již u našich sousedů existuje.

Psali jsme: Proberte se! Ekonom nad novými čísly vyhlašuje vládě nejvyšší varování „Vypadni, štváči“. Německý superministr za Zelené vypískán „Právo veta v Evropské unii musí být zachováno,“ míní Okamura Novou, spravedlivou společenskou smlouvu! Hvězda německých Zelených předložila hodně radikální návrh

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama