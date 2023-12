Jeho politická upřímnost nám bude chybět, rozloučil se Pavel se Schwarzenbergem

reklama

Prezident na úvod svého projevu vyjádřil hlubokou a upřímnou soustrast rodině, nejbližším pozůstalým.

„Odejde-li dobrý člověk, zůstává po něm vždy prázdno. Prázdnota, kterou za sebou zanechává Karel Schwarzenberg, je bolestná a veliká. Jeho ztráta se dotýká celé naší společnosti, celé země i zemí za našimi hranicemi. S Karlem Schwarzenbergem odchází veliká osobnost našich moderních dějin. Je jednou z posledních velkých teček za důležitou epochou, kdy nesvobodu, útisk a nespravedlnosti vystřídala nová naděje na nový stát, kterému on dal svůj trvalý otisk. Stejně trvalý zůstává i odkaz, který nám zanechal svým životem a svojí prací. Tím odkazem je důraz na lidskost, laskavost a vůli pochopení člověka,“ pokrčoval Pavel ve smutečním projevu.

Uvedl, ze Schwarzenbergovým odkazem je také odpovědnost české zemi. „Karel Schwarzenberg miloval svou vlast a měli jsme štěstí, že ze všech cest, kterými se mohl v životě vydat, si vybral právě cestu služby České republice. Tuto službu vnímal jako nikým a ničím nezpochybnitelnou povinnost, jako službu, kterou přijal před množstvím jiných příležitostí, které měl,“ řekla hlava státu.

Karel Schwarzenberg podle prezidenta Pavla nedělal to, co se bude této zemi a jejím občanům líbit, ale to, co je pro ně dobré. „Neříkal věci tak, aby se zalíbil, ale bral především ohled na to, aby vždy stál na správné straně, i když to zrovna nebylo populární. Tento druh politické upřímnosti nám bude chybět,“ doplnil.

Fotogalerie: - Karel u Maltézských rytířů

„Jeho oddanost věcem veřejným a bytostný zájem o to, aby Česká republika prospívala, by měly být vzorem pro nás všechny, kteří zastáváme volené funkce. A měly by být vzorem pro každého, kdo cítí, že je schopen unést svůj díl odpovědnosti za to, co se v naší zemí děje,“ pokračoval Pavel.

„Když se dívám na toto shromáždění, na vás, kteří jste prošli jeho životem, vidím před sebou další veliký odkaz Karla Schwarzenberga - schopnost spojovat a vést dialog,“ řekl prezident.

Schwarzenberga označil za vzácný svorník mezi naší současností a před komunistickou minulostí, za svorník mezi tradicí a otevřeností novému bez předsudku. „Byl člověkem, kolem kterého se scházeli lidé všech generací a názorů. A všichni u něj nacházeli pochopení,“ dodal s tím, že takovým byl Schwarzenberg i jako diplomat: „Díky jeho aktivitám a přístupu můžeme těžit z toho, jak dobré jméno má Česká republika, jaké má vztahy se svými sousedy a s mnoha dalšími státy."

Také on sám je Karlu Schwarzenbergovi za mnohé vděčný. „I když neuspěl, ovlivnil jako účastník první přímé prezidentské volby i to, jaká očekávání se k tomuto úřadu pojí. A rádcem mi byl i můj první prezidentský rok. Chybí mi tak dnes i jako blízký člověk,“ řekl prezident.

„Odešel Karel Schwarzenberg, výjimečný politik, intelektuál, zásadní osobnost našich moderních dějin, obratný diplomat, svědomitý pokračovatel historického rodu, lesník, jak sám o sobě rád a s nadsázkou říkal. Odešel člověk, který miloval život a svoji zem, člověk velkorysý, laskavý a moudrý, který ve svém nadčasovém vnímaní běhu dějin vždy dokázal rozeznat mezi dobrem a zlem. Člověk, na kterého budeme s vděčností a s úctou vzpomínat. Karel Schwarzenberg bude této zemi chybět,“ zakončil prezident Petr Pavel svou smuteční řeč.

