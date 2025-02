Jen Eskymáky tady nemáme. Verbež! Mnoho Ukrajinců si myslí, že jsou šlechta. Mladá Boleslav se možná mění ve velký bolehlav

„Máme tady snad všechny národnosti kromě Eskymáků,“ směje se provozovatelka penzionu na okraji Mladé Boleslavi. Města s bezmála padesáti tisíci obyvatel, z nichž jsou zhruba třetina cizinci. Do místa, kde sídlí akciovka Škoda Auto, jeden z největších zaměstnavatelů v Česku, jsme se zajeli podívat. Přijeli jsme s nastávajícím víkendem a viděli. Ale snažili jsme se neplést si pojmy s dojmy. Snažili jsme se…

Dojmy bolehlavů?

O Bolce, jak ji často nazývají mladoboleslavští fanoušci fotbalu, se stále více začíná mluvit jako o multikulti městě. Firma Škoda Auto, zde sídlící, kterou vlastní německá Volkswagen Group, láká nespočet pracovníků. Aby ne, má desítky tisíc zaměstnanců a pocházejí z mnoha koutů matičky zeměkoule. A pořád potřebuje další.

„Chlastají, dělají bordel, ale podle mě se to nevymyká z celonárodního průměru. Vy jste velký a dobře stavěný chlap, vy nebudete mít problém, ale já bych se v noci jít do centra bála,“ říká ještě paní S. a dodává, že občas se u ní i přes vyšší ceny ubytují lidé z východu a má obavy, aby se jí po postelích nerozlezla nepatřičná havěť, tedy maličká zvířátka, kterých by se nešlo dlouho zbavit.

Město je při obrovském zobecnění jako obrovská pizza rozdělená na dvě části. V jedné je staré město s několika sídlišti a podniky okolo, v druhé sídlištní ubytovny a budovy a montovny Škody Auto. Ten řez představuje koridor pro místní železnici. A u té stojí hospůdka jako malovaná z mexických westernů, Pivnice Bingo u kolejí.

„Proč tady pořád jezdí tolik poldů? Proč jsem tady slyšel tolik ruštiny? Proč se tady lidé bojí?“ Na postupně kladené dotazy dostávám odpovědi: „Je tady strašně verbeže. Ukrajinci, Rusové, Moldavané, Rumuni dělají bordel. Myslí si, že jsou doma, takže je to v pořádku, ale není. Zvlášť ‚úkáčka‘ si myslí, že jim to tady úplně patří, že jsou šlechta. Prý bojujou za naši demokracii, ani prd, ani hovno,“ sděluje mi K., bývalý tankista, který vyrábí v přidruženém podniku součástky pro Škodovku. „Když jim řeknu, proč nebojujou proti Rusákům, tak zmlknou,“ dodává.

„Jestli tě nezabijou Rusáci, tak to udělám já, ty vole,“ ozve se z protějšího stolu, kde se partička věnuje karbanu.

Pojmy Boleslavanů?

„Bitvy a šarvátky každý den,“ píší jedni, „Rvačky i alkohol, v Mladé Boleslavi to vře,“ píší druzí. Abych byl přesný, Novinky a iDNES, vše tečka cz. „Hlučné hloučky pokřikujících opilců, vykradené sklepy, potyčky u hospod, krádeže v obchodech, nabízení drog,“ píše první web. „Lidí, kteří se v ulicích Mladé Boleslavi necítí bezpečně, přibývá. Mají strach, přestože počet trestných činů dlouhodobě klesá,“ píše druhý. Průzkum u veřejnosti prý loni ukázal, že třiašedesát procent místních lidí se v „Bolce“ necítí bezpečně.

Za mě dobrý. U místních obchodů postávají chlapci nalévající se plechovkami piva, bufet Dřevák bez problémů, pár rozmlácených oken na zastávkách autobusu, což je všude, a prodejkyně oříšků, která na mě poslala ve známém Bondy centru při popíjení kávy ochranku, protože si myslela, že ji fotím. Mazal jsem fotky a měl na objektivu víčko, takže když jsem poměrně arogantně reagoval ohledně její inteligence, urazila se.

Na Facebooku jakýsi N. ukazoval svého dost zmláceného kámoše s tím, že mu to v Mladé Boleslavi udělali dva Ukrajinci. Když jsem mu napsal, že bych se chtěl přítele z očí do očí zeptat, co se stalo, fotku smazal a už se neozval. Na oficiálních internetových stránkách Boleslavi aktuálně je, že seniorovi, který se procházel městem v županu, pomohli strážníci, policisté zadrželi gang vařičů pervitinu a pozor na falešné bankéře.

„Jsme skutečně multikulturní město, je tu třiadvacet různých národností, takže tady musí docházet ke střetávání kultur a běžnému setkávání lidí. Jsou tu standardní problémy, jako mají jiná průmyslová města, ale je tu nevýhoda, že třeba ve srovnání s Plzní je Mladá Boleslav malá, působí tu padesát pracovních agentur, tolik jich není ani v Plzni,“ řekl loni na konci roku Novinkám.cz Vladislav Král, který má ve městě na starosti prevenci kriminality.

Malé město, velký podnik. Spousta lidí do Mladé Boleslavi přijíždí, protože chtějí pracovat ve Škodě Auto a přidružených podnicích. Ostatně, její vlastník Volkswagen Group má v Německu problémy a mnoho lidí je z toho nervózních. Zatím to vypadá jako multikulti šarvátky a mírná nejistota, tak se snad Mladá Boleslav do budoucna nezmění v „mladý a velký bolehlav“.