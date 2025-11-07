Ještě dražší povolenky, než měly být původně. Kovanda vyvrátil Hladíkův úspěch

V Bruselu se konala klíčová schůzka ministrů životního prostředí Evropské unie, která měla rozhodnout o budoucnosti systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS2). Zelená politika EU, směřující k uhlíkové neutralitě do roku 2050, vyvolává v členských státech – zejména v těch energeticky náročných jako Česko – napětí kvůli rostoucím nákladům na emise.
Podle českého ministra životního prostředí Petra Hladíka (STAN) došlo k významnému ústupku vůči požadavkům Česka a dalších států střední a východní Evropy. „Jednání Rady pro životní prostředí trvalo 18 hodin. Česká republika spolu s dalšími státy tvořila silnou blokační menšinu, díky které se podařilo vyjednat řadu významných ústupků. Z těchto důvodů některé země výsledný text nakonec podpořily. Česká republika v souladu s dlouhodobou pozicí dohodu nepodpořila, a tedy hlasovala proti,“ napsal Hladík na síti X.
Hlavní dosažené ústupky pro Českou republiku podle něj jsou, že systém ETS2 bude automaticky odložen o jeden rok, spuštěn bude v roce 2028. Cíl do roku 2040 bude snížen na 85 % za celou EU, bez závazných cílů pro jednotlivé státy. Až 5 % redukce emisí bude možné naplnit pomocí mezinárodních kreditů ze třetích zemí, což má být výhoda pro české firmy investující do čistých projektů v zahraničí. Toto bude aplikovatelné i pro sektory ETS.
Mgr. Petr Hladík
„Technologická neutralita bude zachována i v revizi pravidel pro emise CO2 z automobilů, to znamená prostor nejen pro elektromobily, ale i alternativní paliva. Toto je další krok k přehodnocení zákazu spalovacích motorů po roce 2035,“ uvedl Hladík.
Výhodou má být podle podle něj zachování vyšší bezplatné alokace povolenek pro český průmysl i po roce 2028. Uvádí také, že v energetice se prosadila možnost lokální výroby a další zvýhodnění jaderné energie, a zmiňuje posílený monitoring dopadů klimatických politik na zaměstnanost a průmysl s možností návrhu úlev či úpravy cílů.
SPD i nová koalice chce přehodnocení celého systému
Jinak ale vidí výsledky jednání Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD. V Bruselu se podle něj dojednalo drakonické zpřísnění, ne zmírnění povolenek a celého Green Dealu. Emisní povolenky budou ještě dražší a zlikvidují ekonomiku.
„Ministři životního prostředí se ve středu v rámci Rady EU v Bruselu dohodli na změnách podmínek, za nichž bude v chodu systém takzvaných emisních povolenek pro domácnosti, EU ETS2. Přestože výsledek jednání je široce interpretován i Fialovou vládou a ministrem pro životní prostředí Hladíkem jako jeho zmírnění, fakticky o zmírnění nejde. To spíše naopak. SPD odmítá zpřísňování Green Dealu EU a nové emisní povolenky,“ komentuje současný stav Okamura.
Tomio Okamura
Odložení zavedení systému EU ETS2 o jeden rok z podhledu drtivé většiny obyvatel Česka neznamená zmírnění celkového dopadu na jejich peněženku. Rovněž dojednání závazného cíle redukce emisí k roku 2040 o 85 procent v porovnání s úrovní roku 1990 nepředstavuje žádné zmírnění oproti současné situaci.
„V rámci nové koalice jsme se dohodli, že se vymezíme se proti emisním povolenkám první i druhé generace. V případě ETS1 budeme iniciovat na evropské úrovni přehodnocení celého systému, který musí být pro průmysl předvídatelný. V případě emisních povolenek pro domácnosti a dopravu ETS2 jsme připraveni neimplementovat tento systém do české legislativy a zabránit vysoce negativním sociálním dopadům do společnosti,“ slibuje Okamura.
Nedošlo ke zmírnění, ale k přitvrzení Green Dealu
Výsledky jednání v Bruselu okomentoval také ekonom Lukáš Kovanda.
„Mysleli to dobře (?), ale dopadlo to jako vždycky…,“ napsal na síti X.
„Odložení povolenek o rok znamená, že budou muset být ještě dražší, než bylo v plánu dosud,“ vysvětluje v dalším příspěvku.
Ministři životního prostředí se dnes v Bruselu dohodli na změnách podmínek, za…
Upozorňuje, že klíčový cíl Green Dealu, tedy dosažení uhlíkové neutrality k roku 2050, zůstává bez změny. „Celá potřebná dekarbonizace prostřednictvím povolenek EU ETS2 se tedy bude muset stihnout maximálně za 22 let, namísto 23 let. Zkrácení o rok znamená, že tlak na dekarbonizaci v době chodu systému EU ETS2 bude muset být ještě o něco silnější, než měl být dosud. Jestliže prostředkem tohoto tlaku je postupně rostoucí cena povolenky, jak je celý systém koncipován, pak je zřejmé, že povolenky sice budou v platnosti kratší dobu, ale o to vyšší bude muset být jejich cena, aby se, co se celkového dekarbonizačního úsilí týče, ‚dohnal‘ onen jeden ztracený rok,“ vysvětluje Kovanda.
Rovněž dojednání závazného cíle redukce emisí k roku 2040 o 85 procent v porovnání s úrovní roku 1990 podle jeho slov nepředstavuje žádné zmírnění oproti současné situaci. Jedná se sice o jisté zmírnění v porovnání s Evropskou komisí navrhovaným závazkem redukce emisí k roku 2040 hned o 90 procent v porovnání s rokem 1990. Ovšem je třeba uvážit, že dosud žádný „mezicíl“ vztahující se k roku 2040 v platnosti není. Jeho stanovení na úrovni 85 procent je tedy z celkového ohledu a v porovnání se stávajícím stavem zpřísněním celého Green Dealu, byť požadovaná redukce je o něco nižší, „jen“ 85procentní, nikoli od letošního července navrhovaná 90procentní.
Celkově tak lze podle Kovandy hodnotit výsledek bruselského jednání jako přitvrzení Green Dealu. Nástup emisních povolenek EU ETS2 sice bude pozvolnější, mírně opožděný, ale jejich průměrná cena bude muset být kvůli právě ročnímu odložení vyšší, pokud cílový termín stanovený k roku 2050 zůstává bez změny.
„Když vám šéf v práci řekne, ať s prací na zadaném úkolu o den posečkáte, ale že deadline zůstává nadále stejný, do jednoho měsíce, a ani rozsah se nemění, a že si vás navíc týden před odevzdáním proklepne, zda už máte 85 % hotovo (s čímž se dosud nepočítalo), budete to považovat za zmírnění úkolu?“ ptá se ekonom.
A odpovídá si: „Ne? Tak proč teď kdekdo mluví o tom, že dnes byly Green Deal a povolenky zmírněny? Kdo to říká, buď klame, nebo věci nerozumí, protože dnešek akorát znamená, že na plnění úkolu jménem Green Deal skrze povolenky bude méně času; takže povolenky budou muset být o to dražší, aby se vše stihlo.“
V zásadě podle něj existují jen dva způsoby, jak systém emisních povolenek pro domácnosti, EU ETS2, skutečně zmírnit.
1. Odložit cílový termín splnění Green Dealu, tedy dosažení uhlíkové neutrality, na pozdější termín, než je rok 2050. Třeba na rok 2075.
Prvním je odložit cílový termín splnění Green Dealu, tedy dosažení uhlíkové neutrality, na pozdější termín, než je rok 2050. Třeba na rok 2075. A druhým celý systém EU ETS2 vůbec nezavádět.
autor: Naďa Borská