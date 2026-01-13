Ještě hůř. Pravda o zbraních Ukrajině se sype Fialovi na hlavu

Takzvaná muniční iniciativa patří v Česku ke kontroverzním tématům s mnoha skalními odpůrci i zastánci. Včera se o ní objevily zajímavé informace, a to přímo od premiéra Andreje Babiše, který na tiskové konferenci oznámil, že přes české firmy v muniční iniciativě proteklo 274 miliard korun. Informaci prý poskytl Aleš Vytečka, ředitel Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci, jež iniciativu koordinuje.
Babiš rovněž oznámil, že z českého rozpočtu šlo na vyzbrojování Ukrajiny 17,1 miliardy korun, a to bez vědomí veřejnosti. „To vše se skrývalo, to bylo vše super tajné,“ uvedl na tiskové konferenci premiér. „O muniční iniciativě jsme nic nevěděli, oni stále mlžili a skrývali to v rozpočtu vojenské rozvědky. Je to netransparentní,“ řekl také.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček následně upřesnil, že v muniční iniciativě samotné šlo o 114 miliard korun a dalších 160 miliard korun se využilo na podobném principu. „Zjednodušeně řečeno můžeme říct, že je to zaokrouhleně kolem 280 miliard korun, které se v rámci muniční iniciativy a toho systému vyobchodovaly směrem k jednotlivým donorům a ty produkty skončily na Ukrajině,“ sdělil Havlíček.
Babiš na summitu koalice ochotných slíbil, že muniční iniciativa bude pokračovat, ale Česko se na ní již nebude finančně podílet.
Tisková konference vlády
Za slova o muniční iniciativě se do Babiše pustil jeho předchůdce, Petr Fiala. „Děje se to, čeho jsem se obával. Andrej Babiš neví, co dělá. Mluvit detailněji veřejně o muniční iniciativě znamená ohrožovat bezpečnost lidí a firem, které se na ní podílejí, o ekonomických škodách nemluvě. Vážně si premiér neuvědomuje, že jde o válečné dodávky zbraní se všemi riziky, která to přináší?“
K tomu se přidala i senátorka Miroslava Němcová se slovy: „Babiš je vlastizrádce!“
Čísla uvedená Babišem se neshodují s tím, co ještě v prosinci tvrdil tehdejší ministr za ODS Lipavský. V Partii Terezie Tománkové uvedl, že na muniční iniciativu pro Ukrajinu dárci věnovali sto miliard korun a dvěma až třemi miliardami přispělo Česko. V polovině října minulého roku pak ministryně obrany Černochová uváděla, že na iniciativu dárci věnovali 93,3 miliardy korun a český podíl byl v hodnotě 1,7 miliardy.
Na to upozorňuje i ekonom Pavel Šik. „Lhali nám. Bývalý omyl Černínského paláce Lipánek kdysi řekl, že Česko přispělo do muniční iniciativy dvěma až třemi miliardami. Nyní se ukázalo, že to bylo 17 miliard. Také ještě v prosinci řekl, že objem tzv. muniční iniciativy byl ca. 100 miliard korun. Dle Černochové to mělo být 93 miliard. Nyní je to 274 miliard. To jsou prakticky skoro tři čtvrtiny obratu celého obranného sektoru v ČR za roky 23, 24 a 25,“ upozornil.
Dodal, že se nejednalo o jedinou lež, protože Petr Fiala zapomenul lidem říci, že iniciativa je nebezpečná. „Protože teď, když Babiš zveřejnil, jaké gigantické peníze šly přes české firmy [CSG (Strnad), STV group (Drda), Colt (Holeček) atd.] má najednou o ty firmy a lidi, kteří se na iniciativě podílejí, strach? Teprve teď?“ táže se ironicky.
„To byl Fiala úplně hloupej, když si myslel, že Rusové neznají detaily? Že tím, že to neřekne lidem, se to Rusové nedozví? A teď tvrdí, že Babiš vyzradil něco, co ruští zpravodajci nevědí? Teď teprve mluví o tom, že cituji ‚jde o válečné dodávky zbraní se všemi riziky, co to přináší?‘ A to mu nedošlo, proč to ostatní nechtějí dělat? A v čem nám blyštivý vůdce ještě lhal?
Teď se teprve spojuje mnohé jako jeho výrazy, že jsme ve válce. On totiž tak, jak teď argumentuje, byl spolu s českými zbrojaři skutečně ve válce. A když se dozvídáme, že obchod v objemu přes čtvrt bilionu korun byl spojen i s vojenskou rozvědkou, můžeme i lépe chápat, která zpravodajská služba tady několik let a hlavně v době před volbami asi nejvíce vrtěla psem,“ kritizuje bývalého premiéra.
Deník N, v jehož redakční radě dříve zasedal i prezident Petr Pavel, uvádí, že se jedná o nedorozumění. Argumentuje, že suma byl zveřejněna v tiskové zprávě Ministerstva obrany z 15. 10. 2025, tedy nebyla „supertajná“. A také, že suma 17,4 miliardy není český příspěvek do muniční iniciativy, ale souhrné vyčíslení nákladů na pomoc Ukrajině ze strany českého státu, tedy za techniku darovanou Ukrajině, ať už ze zásob nebo nově pořízenou, nebo za výcvik ukrajinských vojáků. Ale také české náklady na muniční iniciativu. Médium nezapomenulo připomenout, že ČR za pomoc dostala protiplnění ve formě vrtulníků a starších tanků Leopard, které má mít údajně hodnotu 25 miliard korun, tedy více než ČR věnovala. Ale také uznává, že sumu 17,4 miliardy zveřejnilo Ministerstvo obrany až po volbách, do té doby byla uváděna částka přibližně poloviční.
Právě ale za tuto zprávu se do Petra Fialy pustil herní vývojář a zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevy Daniel Vávra. Podle něho není Petr Fiala ani dobrý sociopat, když se do Babiše pouští za to, že zveřejňuje informace, které jeho vláda po volbách sama zveřejnila.
„Tohle už je fakt trapný. Oni si o vás opravdu myslí, že jste jepice s IQ nula bez jakékoliv paměti. Jim nejde ani ta sociopatie dobře. Dva měsíce! Dva měsíce a dokáže obviňovat oponenta z toho, co sám udělal a ještě se slovy, že ‚neví, co dělá!‘ Kdo mu na tohle skočí? Smutná realita je, že asi 30 % populace. Velká část z nich má vysokou školu a myslí si o sobě, že jsou ta chytřejší část společnosti,“ pustil se do bývalého premiéra.
Ze slov Babiše vyvozuje závěry i senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Lhali nám… Neuvěřitelně nám lhali. Už se nedivím, proč se tak děsili prohry ve volbách. Protože se báli, že se jim na to celé přijde. A stalo se. Když jsem kdysi psala premiéru Fialovi, ať mi vysvětlí svá šílená slova, že ‚jsme ve válce‘, uhýbal neuhýbatelnému. Teď je to jasné. On si na tu válku opravdu hrál, ty jeho neomluvitelné úsměvy nad municí byly skutečně upřímné, a naši zemi svým jednáním prostě ohrožoval. A my všichni jsme ty šílené útraty platili a byli nechtěnými rukojmími toho všeho. Ti lidé, kteří to celé tzv. podepisovali, včetně expremiéra, by opravdu měli stát jeden vedle druhého před soudem…“
Bezpečnostní expert a bývalý šéf vojenských zpravodajců generál Andor Šándor pro ParlamentníListy.cz zdůrazňuje nutnost široké politické i společenské dohody nad takto citlivými tématy a jednou pro vždy se vyhnout škatulkování v tom, kdo pomáhá Ukrajině a kdo je údajně proruský. V souvislosti s výrazně rozdílnými částkami vydanými ze státního rozpočtu na muniční iniciativu mluví o velkém lhaní.
Úvodem generál Šándor podotýká, že nemá možnost si ověřit, kolik skutečně ze státního rozpočtu na muniční iniciativu šlo peněz. „V situaci, kdy nám politici z různých stran úspěšně lžou, musíme pracovat jen s těmi čísly, která jsou v mediálním prostoru. Obecně jsem vždycky byl kritikem toho, když pomáháme, tak to vytrubujeme do světa kolik a v jakých cenách jsme poskytli. Zcela hrozné mi přijde, když říkáme, že pomáháme a vyděláváme na tom. Že na tom vydělala spousta lidí, o tom není pochyb,“ konstatuje.
„Pokud jdou peníze ze státního rozpočtu, jen těžko vidím soulad s tím, že nám nejdříve někdo řekne: Byly to jen dvě miliardy a ve skutečnosti těch miliard bylo 17. Tohle je přece osmkrát tolik. Osmkrát víc lhaní než normálně. Šlo o sumu z peněz občanů, takže se vládní garnitura měla být schopna veřejně dohodnout. Potom by se to obešlo bez těchto výstřelků, kdy se vzájemně obviňujeme, že někdo říká tajná čísla atd. Jak velmi trefně říkal Hynek Kmoníček: Buď máte názor jako Jan Lipavský nebo jste proruský šmejd. To už by mělo skončit a politici by se měli být schopni dohodnout a brát v potaz názor veřejnosti. Pokud se domluví, bude možné se vyhnout takto vyhroceným debatám. V opačném případě se ztěží na něčem domluvíme, opačný názorový tábor je nálepkován a ještě musíme lhát, což považuji za velkou prasárnu,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Andor Šándor.
