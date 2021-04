Jestli to poslanci nechápou, tak... Arenberger v Rozhlasu odrážel kritiku opozice

reklama

Včera se vrátili do škol žáci prvního stupně základních škol a předškoláci do mateřských škol, podmínkou bylo testování. Kolik žáků bylo včera pozitivních? „Hned ráno jsem se zvědavě šel podívat do jedné školky tady v Praze a viděl jsem, že děti to zvládají možná ještě lépe než rodiče. Bylo to naprosto úžasné, mluvil jsem tam s jedním malým chlapečkem, který mi říkal, že je to něco mezi čištěním zubů a čištěním nosu, takže to pochopil velmi dobře, jak se to má dělat,“ začal obšírně Arenberger. Čísla sice ministerstvo dostalo, ale podle jeho slov nejsou úplně validována. Počet záchytů se podle něj pohybuje ve větších desítkách.

„Nečekal jsem, že to bude víc. My máme zkušenosti s antigenním testováním zdravých lidí, kde se ani nepředpokládá, že by měl být nějaký velký záchyt, protože vlastně nikomu nic není, tak zcela logicky by většina z těchto lidí měla být zdravá,“ podotkl.

Co se týče kvality testů, je podle Arenbergera nutné vycházet z toho, jaké údaje udává výrobce. „Nemáme nějaké žádné zásadní pochybnosti, že by to nemělo fungovat. PCR pochopitelně jsou oproti antigenním testům přesnější, ale zase to není tak, že by člověk během dvaceti minut věděl výsledek,“ dodal Arenberger.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA ANO 2011



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rotační systém ve školách pak podle něj musí být nastavený minimálně ještě týden, aby byla k dispozici důležitá čísla – i o tom, jak se bude měnit epidemická situace.

Anketa Je vám líto, že Tomáš Petříček končí na ministerstvu zahraničí? Je mi to líto 3% Není mi to líto 93% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8409 lidí

Arenberger v rozhovoru také vysvětloval, že situace není stabilní, je velmi nejistá. „Nesmíme si dovolit dělat nějaké velké kejkle,“ poznamenal.

A kdy a za jakých parametrů by se opět mohlo rozvolňovat? „Základní parametry, které jsou vlastně celosvětově uznávané, tak podle nich budeme pracovat. To znamená třeba čtrnáctidenní, nebo v Evropě se používá spíše sedmidenní, incidence, tak jak je vysoká na sto tisíc obyvatel, to znamená, že bychom rádi viděli stovku na sto tisíc obyvatel, dnes jsme asi na čtyř- až pětinásobku, čili to je jeden z parametrů,“ podotkl.

Psali jsme: Volný (JAP): Všem, kteří schválili pandemický zákon, ministr plivl do ksichtu Valenta (KSČM): Situace ve veřejnoprávní ČT je neutěšená, nespokojenost narůstá Martínek (Piráti): Na volbu členů rad máme času dost Marian Kechlibar: „Shrekova“ vysoká hra, bavorský premiér Söder projevil ochotu kandidovat na kancléře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.