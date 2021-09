Jihočeští lídři na ČT debatovali o Rusku. Za Vrbětice minimálně omluva a náhrada škody, požaduje kandidát SPOLU

reklama

Diskusi otevřela kauze Vrbětice. Česko požádalo o právní pomoc Ruskou federaci, chtělo jména těch, které české úřady podezřívají, že jsou strůjci atentátů na muniční sklad ve Vrběticích, Ruská federace právní pomoc odmítla.

Kauza Vrbětice podle Veselého tímto končí, alespoň z hlediska politického. „Dnes se to už přesunulo z politiky do roviny trestního řízení, do kterého už by politika vstupovat neměla,“ míní.

Hamáček podle Brabce dostatečně věrohodně nevysvětlil, jak to s jeho cestou do Moskvy bylo. Tvrdil, že šlo o zastírací manévr, aby Rusy zmátl. „Bylo to zamotané. Mám problém věřit jeho verzi. Je podstatné, jak zareagovala vláda jako celek. Nevěřím, že by Hamáček jel do Ruska prodat republiku za Vrbětice,“ vyslovil svůj názor.

„Žádáme tady Rusko o součinnost, přitom kdyby to byl trestný čin, v rámci mezinárodního práva by byli ti dva agenti stíhaní,“ pozastavovala se Nohavová, že případ lze došetřit, aniž bychom žádali informace od ruské strany.

Také Kerlesové přijde „naivní“ žádat o součinnost Rusko, s nímž jsme měli diplomatickou roztržku: „Ta byla navíc následkem chování českých politiků, kteří nevystupovali jednotně. Doplácíme na to, že Česká republika nemá silnou diplomacii,“ konstatovala.

Důležitým vyústěním celé kauzy je vyrovnání stavu na obou ambasádách, shrnul poté Kolářík. „To je to správné vyústění a konec,“ podotkl s tím, že naše šance zatknout teroristy a odsoudit je jsou vzhledem k reakci Ruska stejně mizivé.

Podle Bauera by měla přijít minimáně omluva ze strany Ruska a nahrazení škod. „Ten, kdo prohrává v celé této kauze, je český stát a pozůstalí po těch mrtvých. Je tu škoda miliarda korun, s tím se nelze smířit, to musíme vymáhat. Minimálně omluva ze strany Ruska a nahrazení těchto škod by mělo přijít,“ uvedl.

Opřel se do Brabce, který zde hovořil naopak o „skvělé české diplomacii“. „Víte, pane kolego, vám nic jiného než vyhostit diplomaty nezbývalo, to nebyl žádný majstrštyk, naopak velká neschopnost,“ kroutil hlavou.

„To se omlouvám, ale to byl extrémní majstrštyk, o který se tady za ta léta ani nikdo nepokusil,“ upozornil Bauera důrazně Veselý.

Na řadu přišlo hospodaření českého státu

Národní rozpočtová rada vidí jako velký problém rychlost, jakou se Česko zadlužuje, jedná se o nejrychlejší tempo v Unii. Hrozí, že ztratíme důvěru investorů a stát si bude muset půjčovat mnohem dráž.

Podle Brabce se jedná o pouhé strašení: „Především chci říct, že Národní rozpočtová rada, opozice a někteří ekonomové neustále straší, co hrozného se stane. Zažili jsme úder covidu, bylo třeba napumpovat ekonomiku. Šlo jen o tento rok, poté máme jasný plán konsolidací. Během šesti sedmi let se vrátíme k vyrovnanému rozpočtu, postupně budeme deficit snižovat o 40 až 50 miliard ročně,“ připomněl plán ministryně financí Schillerové.

„Podporujeme jako ANO růst ekonomiky, a ne ji zaškrtit tím, že se najednou začne šetřit,“ doplnil.

Současná vláda na příští rok připravila rozpočet se schodkem přes 370 miliard. V pondělí by o jeho podobě měla hlasovat.

V podobě, jaké je rozpočet nyní, by ve Sněmovně Kerlesová rozhodně prý ruku nezvedla: „Současný deficit rozpočtu je výsledkem špatného hospodaření vlády a posledních vlád. Tady se jen rozvracejí veřejné finance,“ uvedla.

Připomněla především covidové zakázky, které byly netransparentní. „Je to korupce, mezery v zákonech, které využívají zákonodárci a vláda k pochybným veřejným zakázkám,“ podotkla.

Ke kritice Národní rozpočtové rady je potřeba podle Koláříka přidat i národní kontrolní úřad, který konstatoval, že půlka rozpočtového deficitu nebyla ani vynaložena v souvislosti s covidem. „My máme jasný plán – budoucnost bez zadlužování. Chceme zastropovat výdaje na ministerstvech,“ zmínil lídr koalice Pirátů a Starostů v Jihočeském kraji.

Celý problém tkví podle Veselého ve zrušení superhrubé mzdy: „Ve skutečnosti to byl daňový balíček, kdy se podtrhly příjmy veřejných financí šíleným způsobem. Jak říkal pan Hamáček, nemůžeme mít německé služby za rumunské daně. My jsme si ale rumunské daně nastavili, a tím jsme úplně devalvovali jakékoliv příjmy státního rozpočtu,“ zdůraznil.

Nyní se podle něj musíme rozhodnout, zda se chceme zadlužovat a jít řeckou cestou, nebo jít pravicovým či levicovým rozpočtováním. „Jako levicový politik na rovinu říkám, že tento rozpočet bych schválil, protože výdaje jdou správným směrem,“ poznamenal s tím, že naopak příjmy je třeba doplnit od nejbohatších korporací a lidí s největšími majetky.

Za určitých podmínek by pro schodek státního rozpočtu zvedla ruku lídryně KSČM Nohavová: „Pokud by zde byla kapitola školství, zdravotnictví a sociálních služeb lépe naplněna, tak bychom pro to mohli ruku zvednout,“ sdělila.

„Jestli se tu něco utrhlo ze řetězu, jsou to běžné výdaje, což je chyba především této vlády,“ chopil se řeči Bauer, který je za zrušení superhrubé mzdy velmi rád.

Premiér Babiš řekl, že zrušení superhrubé mzdy je dočasné opatření na dva roky. Witowská namítla, že v programu ANO ale nedohledala, kdy přesně se superhrubá mzda vrátí.

Podle Brabce se nyní vyčkává, jak se bude ekonomika dál vyvíjet. „Já jsem rád, že byla superhrubá mzda odstraněna, v tom se vzácně s kolegou Bauerem shodneme. Důležité je, že nepůjdeme řeckou cestou. Takové srovnání je zase jen strašení,“ čílil se ministr.

„Je zde jasná dluhová brzda na 55 procentech dluhu vůči HDP, k tomu máme velmi daleko,“ dodal, čímž rozesmál Bauera: „Máme k tomu čtyři roky...,“ pousmál se s tím, že tato informace zazněla i v Otázkách Vaclava Moravce. Brabec si ale trval na svém. „Ekonomice se daří dobře, ekonomika to zvládne,“ reagoval na poznámku Witowské, že si Česko půjčuje už i na důchody.

Řešením zadlužení by podle některých stran mohlo být i zvýšení daní

Ke zvyšování daní se v programech hlásí otevřeně ČSSD i KSČM, co na to SPD? „My jsme rozhodně proti zvyšování daní. V tuto chvíli to není správná cesta,“ míní Štefanová, která by ve státním rozpočtu hledala možné zbytné výdaje či výdaje, které lze odložit. Sama kvituje zrušení superhrubé mzdy, což podle ní napomůže české ekonomice.

Veselý by byl rozhodně pro zvýšení daní těm nejbohatším, podobně se vyjádřila také Nohavová: „Musí to být trochu solidarita, rovná daň není až tak rovná. Představujeme si tři pásma s tím, že čtvrté pásmo by bylo to nejvyšší – miliardářská daň,“ sdělila, že o přesné výši progresivní daně by se vedly ještě diskuse mezi odborníky.

Za hnutí ANO Brabec jednoznačně řekl, že daně zvyšovat nechtějí. Witowskou byl vyzván, aby „odpřísáhl“, že pokud zůstanou ve vládě, nebudou daně zvyšovat. „Nebudeme zvyšovat daně. Budeme možná rušit nějaké daňové výjimky. Určitě ale ne typu slevy na poplatníka atd…,“ líčil ministr.

„To vypadá, že byste museli vládnout s ODS,“ poznamenala moderátorka, čemuž se lídr kandidátky SPOLU Bauer pousmál. „Uvidíme, jak to vše dopadne. Zajíci se počítají až po honu,“ mírnil ministr Witowskou.

A co Piráti a STAN? „Pokud by hospodářský růst nestoupal, jak předpokládáme, mohli bychom zvážit nějaké změny v daních, pokud nám náš plán nevyjde,“ připustil Kolářík zvyšování daní. Zmínil zvýšení daní z průmyslových objektů, které jsou zátěží pro obce, či daň z nerostných surovin. Rozhodně odmítá zvyšovat daň z práce.

Na stůl padlo i téma důchodů

Ministr Brabec se bil do prsou, že do důchodu „dramaticky pumpují“ peníze. „Je úplně jasné, kdo v historii Česka zvýšil suverénně nejvíc důchody, a to je hnutí ANO,“ uvedl.

„Za jakou cenu, pane Brabče?“ tázala se Witowská. „Ehm... za cenu...,“ nadechl se ministr a Kolářík jej doplnil: „Schodku 370 miliard,“ podotkl. „A za cenu zrušení superhrubé mzdy,“ přidala se Witowská. „Ti lidé si to zaslouží a ekonomika to unese. Za Kalouska přidali lidem 40 korun měsíčně, možná vyhrál nejlepšího ministra financí v Evropě, ale lidi třeli bídu!“ argumentoval Brabec.

Bauer se o slovo přihlásil s pobaveným výrazem a spustil: „Vy jste tak zvyšovali ty důchody, až – já vím, že té ekonomice moc nerozumíte a nevíte, že je nějaká inflace – náhradový poměr, tedy důchod versus průměrná mzda byl před devíti lety vyšší oproti tomu, co je dnes. To je realita,“ kontroval.

„Kdyby byla ODS u vlády, tak by se nůžky ještě více rozevíraly a důchodci by tolik peněz nedostali,“ odrážel jeho slova Brabec. „Určitě bychom nebyli tak zadlužení, jako jste se zadlužili vy, to vám můžu garantovat,“ vypálil Bauer.

Závěrem dostalo prostor téma korupce

Češi považují korupci obecně za velké téma. Vláda ANO a ČSSD se prohlašovala za vládu protikorupční, slibovala hned několik protikorupčních zákonů. Witowská jich vyjmenovala hned několik, které se neschválily, Brabec ji nařkl, že tak činí záměrně: „Vy jste si schválně vybrala jen ty, které se neschválily. Prostě ta Sněmovna se zasekla spoustou mimořádných schůzí a nepodařilo se je dokončit,“ poukázal na složité covidové období.

„Je to 6 : 5,“ upřesnila Witowská, kolik bylo neschválených a schválených protikorupčních zákonů z pera vládní koalice.

To ostře zkritizoval Veselý: „ANO si říká protikorupční hnutí a má největší korupční kauzy za poslední dobu,“ namítl a obecně podotkl, že Sněmovnou se podařilo protlačit jen málo potřebných zákonů.

Vnímání korupce se podle něj navíc ve společnosti v čase výrazně změnilo. „Když se s nějakým politikem spojila korupce, byl to jeho konec i konec politické strany. Dnes se tu točí korupce, a kdo vyhrává volby, s tím nekoreluje. Česká společnost otupěla vůči korupci, a to mě trápí daleko víc, než že se nám nepodařilo protlačit šest zákonů,“ uvedl.

Piráti chtějí prosadit ochranu oznamovatele korupce, Kolářík popsal, jak by to mělo fungovat v praxi: „Často, když někdo upozorní na nekalost, bývá vystaven tlaku a opouští své místo. Úředník, který odmítl podepsat či přiznat žádost o dotaci Agrofertu, do pěti měsíců skončil,“ dal za příklad. „Jsou tam velké tlaky a o tyto lidi bychom se měli postarat a pracovat s nimi jako s utajenými svědky, dát jim právní službu, aby na tom nebyli sami biti,“ míní.

„Tyto protikorupční věci, které tu řešíme, zastírají jednu podstatnou věc, kterou zde máme v České republice. Dříve si lobbovali poslanci zvenčí, dnes si přímo zevnitř osoba pana premiéra nebo poslance Faltýnka upravují zákony přímo,“ upozornil Bauer.

„Jestli tuto diskusi sleduje Babiš nebo Faltýnek, tak se téhle debatě musejí smát. Situace se radikálně změnila. Babiš sedí ve vládě a prostřednictvím svých firem se hlásí do všech výběrových řízení a zakázek. Má většinu ve Sněmovně a může ovlivňovat legislativu a má střet s EU. To je realita korupce v Česku!“ upozornil Bauer za koalici SPOLU, kam je třeba směrovat pozornost především.

