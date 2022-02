Jinak, než říká Zeman. Putin není šílenec, promyslel to. Cyril Svoboda už ví, co s ním

reklama

Podle něj je potřeba, aby Putin slyšel reakci pevného valu. „Carský režim se nikdy neshodil revolucí z ulice. Nikdy ho nezměnila nějaká duma nebo parlament, carský režim se likviduje nebo mění tím, že prostřednictvím těch, kterých car vládne, zjistí, že jsou sami ohroženi. Proto ta sankce musí tvrdě dopadnout na všechny, skrze které Putin vládne. To nemůže být pár lidí, těch lidí musí být hodně, aby zjistili, že s tím carem to nemá smysl. A potom se najde možná nějaký jiný car... Myslím si, že se nezmění mentalita Putinova, že jeho mentalita se nezmění, ta bude pokračovat dál. Že to chce tuto změnu, a proto sankce musí bolet a budou bolet na obou dvou stranách, na české nebo evropské straně, a musí bolet na straně ruské,“ dodal Svoboda.

„Souhlasím s tím, že to, co řekl Miloš Zeman před časem, zpochybňoval nebo zlehčoval závěry NATO, nebo respektive zpravodajských služeb, to byla chyba,“ podotkl také k Zemanovým slovům.

Důležité je podle něj to, co udělá vláda. „Netrápil bych se tím, co řekl Miloš Zeman. Protože on má vliv, nebo je zajímavé to, co říká pro někoho, ale rozhoduje vláda. Pro mě je důležité, co říká česká vláda, co říká český premiér. To, co říkají ti ostatní, je třeba zajímavé, ale není rozhodující,“ poznamenal Svoboda.

Prezident Miloš Zeman v projevu mimo jiné označil Vladimira Putina jako šílence, kterého je třeba izolovat. Není to důležité, že to řekl zrovna on, kterého ráda citují prokremelská média? „Je to změna v postoji Miloše Zemana. Nicméně prezident Zeman tím vlastně zjišťuje své okolí, zjišťuje atmosféru ve společnosti a říká: Já nemůžu vlastně říct nic jiného. Je pouze reaktivní, říká: I já musím říct, že to je agrese... On dokonce řekl, že to je agrese bez vyhlášení války, to není argument. To, že se vyhlašuje válka, nedává legitimitu tomu, co děláte. Takže se mi zdá, že on říká: Tak já taky musím říkat to, co říkají ti ostatní, protože už bych vypadal blbě,“ míní Svoboda.

