Jiří Drahoš ostře zaútočil na Zemana. A nabídl lidem...

Profesor Jiří Drahoš se rozhodl zasložit nepolitický Spolek Společně pro Česko a současně vstoupit do boje o křeslo senátora na Praze 4 proti stávající senátorce Evě Sykové, nezávislé senátorce za ČSSD.

Jako občan však stále komentuje to, co kolem sebe vidí. Na sociální síti Facebook napsal, že se mu nelíbí, jak se chová prezident Miloš Zeman. Ten si v několika příštích dnech naplánuje nové cesty do krajů. V prvním funkčním období prezident těchto cest podnikl opravdu hodně a dokonce i od svých politických soupeřů ve druhé prezidentské volbě si za to vysloužil pochvaly. Za cesty do krajů v minulosti chválil Zemana i Drahoš. V příštích pěti letech to však možná bude jinak.

„Miloš Zeman dnes opět ukázal, že nehodlá být prezidentem všech občanů České republiky a své návštěvy v krajích bude plánovat pouze tam, kde jsou jeho podporovatelé a kde jeho početnému doprovodu zaplatí otevřený bar. Těm, kdo do této vyvolené skupiny nepatří, prezident vzkázal, ať drží ústa,“ napsal pan profesor.

Se Spolkem společně pro Česko to prý bude jiné. Ten bude mluvit se všemi lidmi žijícími v naší vlasti – s lidmi z měst, z vesnic, se studenty, ale také se seniory. S lidmi, kteří v pezidentské volbě podpořili právě Drahoše, ale stejně tak s těmi, kteří podpořili jiné kandidáty. Drahoš chce zkrátka vědět, co lidi trápí.

V diskusi pod svým příspěvkem se však dočkal celé řady kritických reakcí. Občané se pana profesora mimo jiné ptali, kdy předloží nějaké své vize o směřování společnosti a nebude se omezovat jen na útoky na prezidenta Zemana. Padlo přitom i pár neslušných slov.

„Jsem myslel, že když jste založil vlastní spolek a oznámil kandidaturu do Senátu, začněte se konečně profilovat jako Jiří Drahoš. Ne, vy furt musíte být Antimiloš Zeman...“ napsal jeden z diskutujících.

autor: mp