Jiří Paroubek odhodil všechny zábrany. Promluvil o „kmotrech“ ČSSD, a to i se jmény

Podle něj je vedení strany a „Sobotkovým a Chovancovým kmotrům“ jedno, že strana v tento okamžik dosahuje 6–7 % volebních preferencí. Pokud jde o ty kmotry, neváhal dodat konkrétní jména. „Radek Pokorný, Růžička (dříve z Bison & Rose) anebo Havelka v Ústeckém kraji,“ uvedl jmenovitě. „To je přece zodpovědnost někoho jiného, že... Zintenzivňují útoky na Hamáčkovu a Zimolovu politiku,“ píše na blogu. Podle něj podstatná část z nich není nakloněna vládnímu modelu s hnutím ANO, tedy vlády s výrazným vlivem Miloše Zemana. Podle něj poslanecký klub růst stranických preferencí nezajistí. „Nemůže být prostě hlučnější a viditelnější opozicí nežli Piráti, okamurovci anebo M. Kalousek a ODS,“ myslí si Paroubek. Podle něj není vláda s Babišem ideálním řešením.

„Trestně stíhaná osoba v čele vlády, navíc s fungujícím a vynikajícím analytickým a marketingovým zázemím je prostě fenomén, se kterým si lze jen těžko poradit,“ připouští Paroubek a odkazuje k tomu, že se ČSSD musí vrátit k věcem, které dělala například za jeho vedení. „Mám na mysli především každoměsíčně zpracovávané analýzy společenské situace v zemi od agentury STEM. Každý měsíc jsem přesně věděl, co se v české společnosti událo, co lidi zajímá a co je naopak nezajímá,“ vysvětlil Paroubek s tím, že situaci přirovnává k lékařství. Znáte-li krevní testy pacienta, můžete zaměřit léčbu, vysvětluje. Podle něj se od této strategie sociální demokracie pod Sobotkovým vedení odvrátila. Zbavila se tak možnosti kvalitní analýzy situace v zemi a přiklonila se k provádění intuitivní politiky založené na pouhých dojmech. „A to byl jeden z hlavních faktorů, který ČSSD přivedl k volební katastrofě v říjnu minulého roku,“ myslí si Paroubek.

Rovněž s oblibou sleduje akty nominace ministrů za sociální demokracii. Samozřejmě zmiňuje sporné jméno Miroslava Pocheho, který chce být ministrem zahraničí. „Nic proti tomu. I já bych chtěl mít doma třeba Gretu Garbo,“ říká ironicky. Prezident Pocheho jmenovat nechce. Mnohem zásadnější ale vidí to, že i třetí „kvazikoaliční“ vládní partner KSČM je také proti. „Takže jestli komunisté nezvednou ruku pro tuto vládu, pokud bude Poche její součástí, je všechno úsilí směřující k jejímu ustavení úplně zbytečné,“ uvádí Paroubek. Další rozklad svých vedoucích struktur už ČSSD podle Paroubka vůbec nepotřebuje.

Vrcholem podle něj pak jsou útoky šéfa Senátu Štěcha na neustavenou vládu. Otázkou podle Paroubka ale je, zda se kandidát na ministra zamyslel také nad svými zkušenostmi. „Řídil jsem už někdy něco významného? Tedy kromě sekretářky ve svém sekretariátu. A zadruhé, jaké mám politické výsledky své činnosti,“ zamýšlí se Paroubek s tím, že Poche nese také velkou zodpovědnost za výsledky ČSSD. Připomíná tak, že není úplně jasné, zda se vůbec ČSSD dostane do nově zvoleného zastupitelstva v podzimních volbách v Praze. „To by samozřejmě znamenalo pro ČSSD i na celostátní úrovni úplnou politickou katastrofu,“ soudí Paroubek.

V závěru svého příspěvku vyjadřuje rozčarování nad tím, že sobotkovská většina v předsednictvu strany ho nepodpořila coby kandidáta nominovaného ČSSD ve volebním obvodě v Ostravě. „Můžu pánům jedině poděkovat, získal jsem další publicitu a od neschopných sobotkovců jsem teď oddělen na veřejnosti zdí. Každý teď už chápe, že s touhle partou nemám nic společného,“ píše Paroubek. Podle něho to byl podraz na předsedu strany Hamáčka, na prvního místopředsedu Zimolu a na ostravskou sociální demokracii. „A samozřejmě to byl podraz také vůči mně,“ dodává a připouští, že bude efektivnější vystupovat jako nezávislý levicový kandidát. Plánuje na základě petice získat potřebné podpisy k podání kandidatury. Podle něj „chlapci z Bison & Rose a Pokorný“ postupují chybně podobně jako vždy v posledních osmi letech v marketinkových a politických věcech postupovali. „Tímto svým postupem po sedmi letech pomohli dostat stranu až na 7 %,“ uzavírá Paroubek.

