Babišova vláda vyvolala zhrození u známých firem. Přilétly sprosťárny

12.11.2025 16:20 | Monitoring

Mnohé známé osobnosti těžce nesou konec vlády Petra Fialy (ODS) a pokračující jednání o příštím kabinetu pod vedením expremiéra Andreje Babiše (ANO). „Odchází osobnost a slušnost. Přichází póvl…,“ sdílí herečka Iva Pazderková. „Banda dementů, estébáků, fašounů a pornoherců,“ neudržel se také známý bývalý hokejista. Své přisadil i novinář Etzler.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Předvolební mítink Petra Fialy s Ivou Pazderkovou v Praze

Vláda Petra Fialy před několika dny po skončení ustavující schůze nově zvolené Sněmovny podala demisi a zároveň i nadále pokračuje vyjednávání o nové vládě pod vedením šéfa vítězného hnutí ANO Andreje Babiše. „Jsem přesvědčen, že přestože jsme určitě všechno neudělali dokonale, jsme těmito zkouškami prošli se ctí. A není to jen mé přesvědčení, ale dokládají to všechna data, která máme k dispozici: Českou republiku předáváme v mnohem lepší kondici, než v jaké jsme ji před čtyřmi lety přebírali,“ komentoval Fiala ve čtvrtek konec své vlády a zmínil, že chce zajistit co nejplynulejší předání moci. 

Zatímco se krátí dny končící vlády v demisi, předseda hnutí ANO s prezidentem Petrem Pavlem nadále jedná o nové vládě a řeší například návrh programového prohlášení vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a s Motoristy. 

Možná budoucí koalice vzešlá z výsledku letošních sněmovních voleb se nepozdává některým umělcům a aktivistům, a zaznívají tak na její adresu od známých osobností i dosti silná vyjádření.

Slova o odchodu „osobnosti a slušnosti“ a příchodu „póvlu“ sdílí například herečka a moderátorka Iva Pazderková, která po boku Fialy vystupovala coby moderátorka během kampaně koalice SPOLU. 

„Odchází osobnost a slušnost. Přichází póvl… Vláda za čtyři roky, kdy jim doba házela klacky pod nohy… ať už válka, energetická krize, inflace po Babišovi, rozpolcená společnost… dokázala víc než předchůdce Babiš za osm let svého pohodlí,“ píše se v příspěvku, jehož autorem je lektorka Stanislava Gabriel Waldštejn. 

Příspěvek dále hovoří, že úspěchy Fialovy vlády měly být konsolidační balíček, „ulevení živnostníkům“, „zvládnutí energetické krize“ či předsednictví EU, „které ocenili i v zahraničí“. „Na druhé straně tu máme osm let vlády Andreje Babiše, tedy období chaosu, propagandy, zaklekávání, EET a zneužívání moci,“ pokračuje. 

„Žádné reformy, žádné systémové změny, zato zadlužování, rozdělená společnost a vláda strachu. Ať si kdo chce, co chce, říká, za čtyři roky se Česko nadechlo a posunulo nahoru…,“ hodnotí autorka příspěvku, který sdílejí aktivisté či herečka Pazderková.

Tvrdá slova pro nastupující vládu má rovněž novinář Tomáš Etzler, jenž sdílel slova ekonomky Jany Matesové, tvrdící, že „jsme na tom nejlíp, jak jsme kdy v historii byli“. „Růstu teď řekněme na dlouho sbohem. S bezpáteřními diletanty estébákovy vlády a s nejhorším Federálním shromážděním od 1989 nás čeká pořádný sešup. Kdo si polepší, bude estébák sám. Snad mu to socky a důchodci, kteří tu jeho sebranku volili, přejí,“ připojil ke sdělení ekonomky výpad na část voličů. 

Coby o „bandě dementů, estébaků, fašounů a pornoherců“ hovoří o nastupující vládě bývalý hokejista Jiří Hrdina.

Právě Hrdina též propaguje chystané shromáždění spolku Milion chvilek pro demokracii v pondělí 17. listopadu, kde se má hovořit o tom, co nám podle aktivistů „v příštích letech hrozí“.

„Na Staromáku pojmenujeme nejen současnou společenskou situaci a to, co nám v příštích letech hrozí, ale také, o jaké hodnoty se můžeme opřít a co s tím jako občané můžeme dělat,“ uvádějí zástupci Milionu chvilek.

Hrdina v reakci na komentář senátora Zdeňka Hraby, týkající se tamního dne nezávislosti, podotkl, že by senátor měl přijít u nás na setkání Milionu chvilek. „Můžete taky přijít, když vám tak jde o tenhle národ, víru a tradice…,“ navrhl mu. „Myslíte protest proti vládě, která ještě ani nevznikla? To nevím, jak souvisí s nějakou tradicí a vírou,“ odvětil však senátor na pozvánku od Hrdiny. 

„Když ještě nevznikla, tak je celkem logické, že to není sraz proti ní. Naopak je to sraz lidí, kterým o tenhle národ, tradice a víru jde. Když vidím ty figury od pornoherce, neplatiče daní a dotační podvodníky, co se vládnout chystají, tak byste se tam měl ukázat taky,“ míní Hrdina. 

Shromáždění Milionu chvilek se chystá zúčastnit i bývalý politik a spisovatel Petr Pithart či zpěvák Jaroslav Hutka a organizátoři lidi svolávají varováním o hrozbě vlády „na mafiánském principu“. „Tady totiž nejde pouze o Turka, Babiše či Okamuru. Jde o to, že nová vláda vzniká na jakémsi mafiánském principu: ‚Já ti zaručím nevydání soudu a beztrestnost, ty mi zaručíš nevydání trestnímu stíhání a beztrestnost – a ty mi zaručíš koryta a ohýbání zákonů pro mé miliardářské sponzory,‘“ píší a ptají se: „Opravdu chceme žít ve státě, kde jsou politici nad zákonem? Kde má vládnout proruská strana, která chce vystoupit z NATO, společně s rasisty a extremisty ze stran jiných?“

Tvrzení, že „36 let od sametové revoluce vzniká v Česku vláda postavená na mafiánském principu“, sdílí též aktivista Mikuláš Minář, který byl někdejším předsedou spolku Milion chvilek a dodnes je jeho výraznou tváří. „Nesmíme k tomu mlčet. Nesmíme pouze přihlížet. Pokud někdo zneužívá moc a ničí naši zemi, máme občanské právo se v kritickou chvíli ozvat a pojmenovat nepravost nepravostí,“ svolává na 17. listopadu příznivce na Staromák. 

autor: Radek Kotas

