To tu vládne prezident? Zle po setkání na Hradě

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš jednal ve středu na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Jedním z hlavních témat schůzky bylo programové prohlášení nové vlády. Babiš s prezidentem probíral jeho obsah i návrhy na možné doplnění dokumentu.
Prezident Pavel už dříve uvedl, že v návrhu postrádá zmínky o aktuální mezinárodní a bezpečnostní situaci. Podle něj by mělo být jasně řečeno, že Ruská federace představuje hrozbu pro bezpečnost České republiky. Pavlovy požadavky, aby Babiš doplnil prohlášení o postoj k válce na Ukrajině a závazek navyšování obranných výdajů, vyvolaly na sociálních sítích značnou odezvu.
Mnozí se na sociální síti X pozastavují nad tím, že prezident Petr Pavel nemá právo takový požadavek vůči vládě vznést a podle nich jen maximálně využívá svou politickou moc. Naopak jiní ho podporují a kritizují vznikající Babišovu vládu s tím, že tímto postojem ukazuje, že bezpečnost Česka pro ni není prioritou.
Prezidentův požadavek je mimo rámec programu i zdravého rozumu
„Prezidentův požadavek je mimo rámec programu i zdravého rozumu,“ reaguje český investor a bývalý bankéř Radovan Vávra na vyjádření prezidenta Pavla ohledně doplnění programového prohlášení o pasáž, která by výslovně označila Rusko za bezpečnostní hrozbu. „Vypadá to efektně, dobře se to cituje, ale ve skutečnosti je to nápad, který je – z hlediska ústavního, politického i mezinárodního – úplný nesmysl,“ dodává Vávra.
Následně připomíná, že se v žádném programovém prohlášení vlády od roku 1993 nikdy neobjevilo jméno konkrétního státu označeného jako hrozba. Ani v době migrační krize nebo ruské agrese to žádná vláda neudělala. Programové prohlášení vlády je domácí dokument a představuje smlouvu mezi vládou a Poslaneckou sněmovnou, nikoli mezi vládou a světem. „Označit v něm konkrétní stát jako hrozbu by znamenalo proměnit vládní program ve válečný manifest,“ pokračuje Radovan Vávra.
Zároveň upozorňuje, že prezident podle ústavy nemá právo zasahovat do obsahu programového prohlášení vlády. „Ústava nedává hlavě státu žádné právo zasahovat do obsahu programového prohlášení. Může o něm diskutovat, může mít názor, ale požadovat konkrétní formulaci? To je asi, jako kdyby hradní kancléř chtěl dopisovat kapitolu o zdravotnictví,“ podotýká.
Pojmenování konkrétního státu jako hrozby je vyhrazeno jiným dokumentům, například Bezpečnostní strategii České republiky nebo vojenské doktríně NATO. „To je legitimní jazyk profesionální bezpečnostní politiky. Ale do vládního prohlášení to nepatří, stejně jako do receptu na bábovku nepatří pepř,“ poukazuje Vávra.
„Prezident by měl vědět, že v civilizované demokracii se vláda definuje podle toho, co chce udělat doma, ne podle toho, koho označí za nepřítele venku,“ uzavírá Radovan Vávra svůj komentář.
Prezidentův požadavek je mimo rámec programu i zdravého rozumu— Radovan Vávra (@BlanikZ) November 12, 2025
Prezident republiky se údajně domnívá, že by vláda měla do svého programového prohlášení doplnit pasáž, která by výslovně označila Rusko za bezpečnostní hrozbu České republiky. Vypadá to efektně, dobře se to cituje,…
Poptávka po prezidentském systému
Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler reagoval na výzvu prezidenta Pavla, který vyzval Andreje Babiše, aby do programového prohlášení vlády doplnil pasáže o Rusku a závazcích k NATO. Podle něj by podobný krok v minulosti vyvolal ostrou kritiku.
„Kdyby chtěl v minulosti prezident přepisovat programové prohlášení vlády, asi by se ‚aktivisté‘ a média zbláznila. Ale asi je tu poptávka po prezidentském systému jako ve Francii nebo USA, kde je premiér úředník nebo není. A klíčové volby jsou prezidentské,“ napsal Šmucler.
V dalším příspěvku dodal, že pokud by byl v roli Andreje Babiše, trval by na svém postoji. „Kdybych byl Babišem, trval bych si na svém, a pokud ne, tak holt ať jmenuje prezident, koho chce. Parlament to bude řešit přes zákony a blížící se prezidentské volby a lid to rozhodnou,“ uvedl.
Kdybych byl Babišem, trval bych si na svém a pokud ne, tak holt, ať jmenuje prezident, kho chce. parlament to bude řešit přes zákony a blíží se prezidentnské volby a lidi to rozhodnou.— Roman Šmucler (@smucler) November 12, 2025
Politický a marketingový poradce Michal Walter Kraft situaci komentuje s tím, že prezident Pavel podmiňuje jmenování Andreje Babiše premiérem jasným závazkem ohledně způsobu vládnutí. „Prezident Pavel podle všeho jmenuje Andreje Babiše premiérem až v okamžiku, kdy mu Andrej Babiš slíbí, že jeho vláda bude vládnout stejně jako vláda Petra Fialy,“ glosuje přístup hlavy státu.
Prezident Pavel podle všeho jmenuje Andreje Babiše premiérem až okamžiku, kdy mu Andrej Babiš slíbí, že jeho vláda bude vládnout stejně jako vláda Petra Fialy.— Walter Kraft (@walterkraft6) November 12, 2025
Na Hradě po Zemanovi větrá totalitní agent Pávek
Politický komentátor Petr Holec ostře odsuzuje, že prezident překračuje své pravomoci a zasahuje do práce vlády. „Prezident Pavel zkouší psát programové prohlášení za demokraticky zvolenou vládu, která s ním žádá o důvěru Sněmovnu, a ne prezidenta,“ uvádí Holec. Dodává, že současné dění mu připomíná éru stranických školení a ideologické poslušnosti: „Jo, co se v mládí naučíš v leninském kroužku, KSČ, vojenské StB a na akademii Tondy Zápotockého, to pak na Hradě jménem pomatenců Svěráků, Čtvrtníčků, Halíků a Marhoulů jako když najdeš. Agent Pávek si zaslouží zaškrtit hradní rozpočet a kompetenční žalobu,“ poznamenává Holec.
Prezident @prezidentpavel zkouší psát programové prohlášení za demokraticky zvolenou vládu, která s ním žádá o důvěru sněmovnu a ne prezidenta. Jo, co se v mládí naučíš v leninském kroužku, KSČ, vojenské StB a na akademii Tondy Zápotockého, to pak na Hradě jménem pomatencům… pic.twitter.com/uOyyt0tpd8— PetrHolec (@PetrHolec) November 12, 2025
V dalším svém příspěvku pak zmiňuje výrok tehdejšího premiéra Petra Fialy po jednání s prezidentem Milošem Zemanem po volbách roce 2021: „Pan prezident je si zcela vědom toho, jak dopadly volby. Pan prezident předpokládá, že jediný, kdo v tuto chvíli sestavuje vládu, jsem já,“ řekl Petr Fiala, kterého Zeman záhy bez podmínek jmenoval premiérem.
Petr Holec na závěr přidává ostré srovnání se současným prezidentem. „Teď po Zemanovi na Hradě větrá totalitní agent Pávek a taky to tak vypadá.“
“Pan prezident je si zcela vědom toho, jak dopadly volby. Pan prezident předpokládá, že jediný, kdo v tuto chvíli sestavuje vládu, jsem já,“ řekl po jednání s prezidentem Zemanem @P_Fiala po volbách 2021!?— PetrHolec (@PetrHolec) November 12, 2025
Zeman Fialu záhy bez podmínek jmenoval premiérem!?
Teď po Zemanovi na…
Naopak pro končícího ministra dopravy Martina Kupku (ODS) je nepochopitelné, že prezident musí vládu na podobné věci upozorňovat. „Je ostudou, že prezident musí nadcházejícího premiéra Babiše žádat o to, aby vláda měla ve svém programovém prohlášení zakotvený postoj k ruské agresi na Ukrajině nebo zvyšování výdajů na obranu,“ uvádí ministr.
Z celé situace je podle jeho slov zřejmé, že bezpečnost státu není pro novou vládní koalici zásadní prioritou. „Z toho je jasně vidět, že bezpečnost Česka není pro koalici ANO, SPD a Motoristů prioritou,“ dodává Kupka.
Je ostudou, že prezident musí nadcházejícího premiéra Babiše žádat o to, aby vláda měla ve svém programovém prohlášení zakotvený postoj k ruské agresi na Ukrajině nebo zvyšování výdajů na programu.— Martin Kupka (@makupka) November 12, 2025
Z toho je jasně vidět, že
bezpečnost Česka není pro koalici ANO, SPD a…
Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) poznamenala, že podle jejího dojmu z tiskové konference Andrej Babiš po jednání s prezidentem Pavlem nepůsobil zrovna spokojeně. Právě z jeho výrazu podle ní vyplynulo, jak setkání probíhalo. „Soudě podle výrazu na tiskové konferenci pan Babiš asi nezažil příjemných 80 minut na Pražském hradě. To znamená, že pan prezident hájil ústavu a zákony této země,“ uvedla Nerudová.
Soudě podle výrazu na tiskové konferenci pan Babiš asi nezažil příjemných 80 minut na Pražském hradě. To znamená, že pan prezident hájil ústavu a zákony této země.— Danuše Nerudová (@danusenerudova) November 12, 2025
Hlasitý podporovatel Ukrajiny a odpůrce ruské agrese Karel Paták k nově vznikající vládě napsal, že podle něj jde o spojenectví „dotačního podvodníka, dvou neonacistů a pornoherce“. Paták ve svém komentáři připomíná slova prezidenta Pavla o chybějící zahraničněpolitické části vládního programu. „V programu vlády není ani zmínka o mezinárodní a bezpečnostní situaci ve světě, která nás ovlivňuje. Není tam ani zmínka o spojenecké zodpovědnosti a solidaritě, protože my čerpáme nejen benefity spojenectví, ale máme i nějaké závazky. Není tam ani zmínka o Rusku jako bezpečnostní hrozbě, jak ho hodnotí všechny státy EU i NATO,“ cituje Paták.
Zároveň přidává také vyjádření prezidenta Svazu průmyslu Jana Rafaje o tom, že některé návrhy nové vlády mohou být pro ekonomiku škodlivé. „Odmítání eura a právo na hotovost jsou ke škodě české ekonomiky. Když čtete, že chtějí do ústavy zakotvit i právo na držení hotovosti, tak mně už tam chybí akorát právo na koňské povozy na dálnici,“ uvádí citaci Rafaje.
K nově vznikající vládě dotačního podvodníka, dvou neonacistů a pornoherce:— Karel Paták (@KarelPatak1) November 12, 2025
1. Prezident Pavel:
„V programu vlády není ani zmínka o mezinárodní a bezpečnostní situaci ve světě, která nás ovlivňuje. Není tam ani zmínka o spojenecké zodpovědnosti a solidaritě, protože my čerpáme… pic.twitter.com/JiObPRKEH6
Babiš neměl lézt do politiky proti bojovému generálovi
Publicista ruského původu Alexandr Mitrofanov reaguje na jednání prezidenta Pavla s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, o němž Hrad zveřejnil podrobné informace. „Babiš musí mít vztek. Dobře mu tak, neměl lézt do politiky proti bojovému generálovi,“ poznamenává novinář.
Babiš musí mít vztek. Dobře mu tak, neměl lézt do politiky proti bojovému generálovi.https://t.co/BH7agZMuEy— Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) November 12, 2025
Potomek šlechtického rodu Jiří Lobkowicz po podzimních sněmovních volbách vyjadřuje obavy o osud české demokracie. Pokud vznikne koalice ANO, SPD a Motoristů, hrozí, že nastane chaos, a především konec liberální demokracie. Oceňuje prezidenta Pavla za to, že na Hradě otevřel zásadní otázku střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Podle něj šlo o čin, který by měl být v normální demokracii samozřejmostí, ale v českém prostředí zní téměř jako odvaha. „Prezident Petr Pavel dnes udělal něco, co by v normální demokracii mělo být samozřejmostí – ale v té naší to zní téměř jako odvaha,“ píše Lobkowicz.
A dodává, že prezident tímto gestem vyslal jasný vzkaz: „Demokracie není o tom, kdo má víc peněz, médií nebo billboardů. Je o odpovědnosti. O důvěře. O hranicích, které chrání veřejný zájem.“
„Dnes se na Hradě nekonal jen politický rozhovor. Konal se malý návrat principů. Lekce z demokracie, kterou jsme všichni potřebovali slyšet,“ uvádí Lobkowicz ve své reakci.
Babiš na Hradě dostal lekci z demokracie od prezidenta Pavla.— Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) November 12, 2025
Prezident Petr Pavel dnes udělal něco, co by v normální demokracii mělo být samozřejmostí – ale v té naší to zní téměř jako odvaha.
Pozval Andreje Babiše na Hrad a položil mu jednoduchou, přesto zásadní otázku:
Jak se… pic.twitter.com/QBeYFpVVUW
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská