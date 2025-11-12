Exagent Mossadu: Hamás chce vidět Prahu plnou mešit

„Je mír s teroristy Hamásu v Gaze možný?“ Takt podivný název nesla diskuse s bývalým novinářem a agentem Mossadu, který dnes píše velmi zajímavé knihy, Gadem Šimronem. Nedávno se konala na soukromé univerzitě CEVRO v Praze se zaměřením na politologii a mezinárodní vztahy. Byli jsme tam.
Mír teď nemožný
Diskuse se vedla v angličtině a moderovali ji poradce vlády pro národní bezpečnost a bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar a novinářka Tereza Engelová. „Hamás je teroristická a fundamentální organizace něco jako Islámský stát,“ prohlásil dopředu Šimron, aby bylo jasno. „Americký prezident Trump je nevyrovnaná osoba, ale štěstím pro nás je, že je proizraelský. Rozhodl se, že je toho dost a začal se problémem zabývat,“ dodal.
Šimron se například účastnil akce, při níž agenti Mossadu zachraňovali v Súdánu - vydávajíce se za majitele potápěčského resortu – etiopské židy zvané Falašové. O úspěšné akci byl natočen film Operace Brothers. ParlamentníListy.cz s ním publikovaly rozhovory poté, co přijel do Prahy, když vyšla česky jeho poutavá kniha Poprava kata z Rigy sepsaná s Antonem Künzlem. Ostatně šlo o jednu z prvních operací, kdy si Mossad vyřizoval účty na cizím území.
Mír určitě bude
Dále řekl, že na otázku diskuse, tedy jestli je mír s teroristy Hamásu v Gaze možný, má krátkou a dlouhou odpověď. Krátká je: „Ne!“ Ale pak to rozvedl: „ Hamás nikdy nepodepíše žádnou dohodu. Lidé v Evropě podle mě nechápou, co je Hamás. To je ideologie, kterou ostatně mnoho lidí v samotné Gaze nenávidí. Teroristé Hamásu by chtěli vidět Prahu plnou mešit. Bohužel takové ideology nemůžete vyhladit. Islámský stát, Tálibán jsou organizace stále živé.“
Nakonec vysoký Izraelec Gad Šimron, který vždy cítil s lidmi žijícími v Gaze a nazývá je „rukojmími Hamásu“, mimo jiné prohlásil: „Jsem optimista. Konflikty končí. Letitý konflikt Anglie s Francií také skončil. Mezi Francií a Německem byly také války, nenávist a dnes jedete ze Štrasburku do Stuttgartu a ani si nevšimnete, že tam jsou hranice.“ I proto je podle něj zcela jisté, že problém Izraele bude vyřešen a konflikty na tomto „výbušném kousku Zeměkoule“ jednou skončí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Rychetský