Jiří Stránský pronesl vážnou věc o voličích Zemana

Jiří Stránský patří do slavné rodiny. Z matčiny strany je vnukem bývalého premiéra z časů první republiky Jana Malypetra. Z otcovy strany má zase šlechtické předky. Právě kvůli tomu si prý komunisté řekli, že jejich rodinu totálně zničí. Naštěstí se to nepovedlo. Ve vězeních se setkával s vysokoškolskými profesory, s bývalými ministry a dalšími velkými osobnostmi. Komunisté je také považovali za škůdce socialismu.

Nejen ve vězeních a komunistických lágrech si prý Stránský uchovával optimismus. A uchovává si ho dodnes. I navzdory druhému vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách. Je přesvědčen, že prezidentská volba z loňského roku dopadla opravdu hodně těsně. „Nikdo v tomhle státě ještě nespočítal, kolik lidí má špatné svědomí. A ti všichni volili Zemana,“ smál se. „I když pro mě ten výsledek byl až překvapivě pozitivní,“ doplnil s odkazem na těsnost rozdílu mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem.

„To je člověk, který ne že se rozhodl, že bude lidi rozdělovat, ale že se pomstí všem, kteří mu tzv. ubližovali. Že jsem mezi nimi já, s tím se dalo počítat, protože já jsem po něm vždycky jel. Oni po mně taky furt jeli a po mojí rodině. Já jsem se to naučil od nich, já jsem předtím nevěděl, že to jde,“ pravil Stránský.

Zeman se prý v umění pomsty učil od druhého československého prezidenta Edvarda Beneše, který se za druhé světové války rozhodl, že se pomstí agrárníkům coby vládní straně, která proti němu v roce 1935 postavila protikandidáta. Po návratu z londýnského exilu nechal agrárníky zakázat.

Stránský nešetřil ani premiéra Andreje Babiše (ANO). „Bureš, nebo jak on se jmenuje, je jinej, než byl můj děda... Babička by řekla, že je to člověk, který nemá kinderstube (dobré vychování – pozn. red.). A o současné hlavě státu? No, že je víc hucul než prezident,“ pokračoval.

Navzdory tomu si opravu uchovává optimismus. „Moje rodina o mně dokonce říká, že já jsem idiotskej optimista, ale já k tomu ještě dodávám, že jsem musel bejt, protože jinak bych nepřežil to, co jsem přežil,“ zdůraznil ještě.

Narodil se na počátku 30. let jako milionářské dítě, ale komunisté to prý zařídili tak, že se ještě v mládí ocitl „ve sračk*ch“, jak sám řekl. Teprve v kriminále se pak opravdu naučil, co v životě má cenu a co ne. Důležité je uchovat si optimismus a nenechat si kazit náladu, k čemuž vyzval i všechny posluchače.

