Jiří Svoboda píše Petru Žantovskému. Kvůli ČT.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 10256 lidí

Svoboda se ptá, zdali Žantovský sdílí taktéž Součkův pohled na moderátora Václava Moravce – tedy že je Moravec jakýmsi „rodinným stříbrem“ veřejnoprávní televize.

Režisér Jiří Svoboda svou reakci napsal na sobotní komentář publicisty Petra Žantovského pro ParlamentníListy.cz „Přikyvování jako veřejná služba ČT. Šarapatka a mediální tanec. Dvořáka vám už nevrátí, vzkazuje Žantovský“, v němž se Žantovský mimo jiné vyjadřoval k aktuální změna na postu šéfa veřejnoprávní televize.

S komentářem Žantovského dle režiséra nelze pro „pro zjevnou podjatost“ souhlasi. a publicista v něm měl „opomenout čtenářům sdělit“ například Součkův návrh na „zvýšení koncesionářských poplatků ze současných 135 na 180 korun“.



Žantovský ve svém komentáři tvrdil, že proti novému generálnímu ředitele ČT „rozjel kampaň“ bývalý člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka. „Za normálních okolností by nad tím člověk mávl rukou a označil by celou věc za banální druh pomsty zhrzeného člověka, individua, které si poměrně dlouhou dobu žilo na příslušných poměrech jako člen Rady ČT. Mluvím o Zdeňku Šarapatkovi, což byl velký advokát Petra Dvořáka a také velmi radikální publicista. Proslul zejména články někdy opravdu až na pokraji slušnosti vyznívajícími o tehdejším prezidentu Zemanovi, s nímž má asi taky nějaký osobní účet. No a tento Šarapatka jako fantom české žurnalistiky, ačkoli novinář není, je učitel, má titul PaedDr., který se uděloval v bývalém Československu. Rozjel kampaň proti Součkovi,“ uvedl Žantovský pro ParlametníListy.cz.

Publicista zmínil, že tato „kampaň“ měla spočívat v tom, že „má Souček kdesi nějaký dům a v něm je zapsaná obchodní společnost občana Ruské federace“ a zhodnotil, že jde o „Šarapatkův pomstychtivý výkřik, protože nebyl znovu zvolen do Rady ČT a nese to špatně“.

„Ten pán je mi jedno už dlouho, ale kalí vodu velmi nepříjemným a nesympatickým způsobem. Například tvrdí, že je souvislost mezi tím, že Souček v médiích hovořil o tom, že jde do České televize udělat změny v tom smyslu, že by vysílala nejen ten jeden povinný názor české vlády nebo vládní koalice, ale že by dala slovo i lidem, kteří mají na různé věci názor jiný, což je mimochodem praxe, kterou Česká televize ještě před pěti lety dělala zcela běžně,“ zmínil Petr Žantovský s tím, že díky tomu jsme na obrazovkách viděli lidi, jako je Jan Schneider, Jaroslav Štefec a další odborníky na své obory.



„Najednou tam tito lidé nejsou, je tam už jen plejáda těch, kteří spolu navzájem souhlasí a přikyvují, když jim nějaký dotyčný pracovník ČT předloží názor, ke kterému se mají přihlásit, tak se k němu ‚statečně‘ hlásí. Tomu se v České televizi říká naplnění veřejné služby ve smyslu plurality názorů a jejich porovnávání, Já to dlouhodobě nazývám polemikou souhlasících. Rozhodně to není veřejná služba, ale spíše popření veřejné služby. Když se pan Souček – tuším v televizním pořadu s paní Witovskou na Aktuálně.cz – poprvé vyjádřil v tom smyslu, že i tito lidé, co mají jiný názor než vláda, mají právo na to svůj názor vyjádřit, tak vzbudil velké pobouření. Nejprve málem omdlela sama moderátorka, potom na něj přišla sprcha poměrně nevybíravých útoků, které se daly počítat na stovky či tisíce, “pokračoval mediální analytik.



Šarapatka dle něj „způsobil jen bouři ve sklenici vody, které se ovšem nepochybně chytí další jeho kolegové ve Foru24 a v dalších podobných bulvárních médiích“ „A bude z toho zase jenom mediální tanec, jehož cílem má být poškodit Jana Součka. Jestli se někdo domnívá, že donutí Radu ČT, aby revokovala svoji volbu a vrátila do té funkce Petra Dvořáka, tak se opravdu velice mýlí,“ dodal Žantovský.

Režisér Jiří Svoboda se ve svém reakci pro ParlamentníListy.cz ohradil proti slovům Žantovského a publicistovi vytkl, že je dle něj jeho text „zjevně podjatý“. „Proč nenapsat, že M. Šarapatka vyhrál soud s M. Zemanem, který si prostě nepamatoval, že M. Šarapatka odešel dohodou, nebyl vyhozen. Nevím, Petře, proč zdůrazňuješ, že M. Šarapatka má titul z minulého režimu. Máš ho i ty i já. Jen titul docent jsem získal už v roce 1995 a titul profesor, podepsaný V. Havlem v roce 2002. Připomíná mi to jednu odpověď pana Šarapatky, když mi nadal komunistů. Ale o to, abychom si udíleli známky, asi nejde. Alespoň mně ne,“ vyjádřil se.



Publicistovi režisér doporučil, aby se „dozvěděl, jaké politické a podnikatelské zájmy volbu generálního ředitele ČT tentokrát ovlivňovaly“ a tázal se, zdali sdílí i Součkův pohled na moderátora Václava Moravce – tedy že je tento moderátor nedělního diskuzního pořadu veřejnoprávní televize jakýmsi „rodinným stříbrem ČT“?



Žantovský podle režiséra Svobody také „opomněl čtenářům sdělit, že Jan Souček navrhl místo zásadní revize rozpočtu ČT, který tvoří 7 miliard Kč.“ „‚…Zvýšení koncesionářských poplatků ze současných 135 na 180 korun? A dále tvrdil, že své opodstatnění podle něj má i zavedení povinnosti platit poplatek nejen pro majitele televizních přijímačů, ale také pro lidi, kteří mají chytrý počítač, chytrý telefon nebo tablet. Tím se okruh plátců rozšíří o stovky tisíc‘. To by znamenalo naprosté porušení rovnováhy na trhu, nebo ČT by disponovala 9 – 11 miliardami Kč,“ komentoval Svoboda v reakci na vyjádření Žantovského pro ParlamentníListy.cz.

Celou reakci režiséra Jiřího Svobody na komentář Petra Žantovského si můžete přečíst zde:



Petra Žantovského znám již několik desítek let. Dokonce snad mohu říct, že jsme byli, či jsme přáteli. S částí článku, který se týká České televize, pana Dr. Milana Šarapatky, bývalého a současného Generálního ředitele České televize však nemohu souhlasit. A to pro zjevnou podjatost. Proč nenapsat, že M. Šarapatka vyhrál soud s M. Zemanem, který si prostě nepamatoval, že M. Šarapatka odešel dohodou, nebyl vyhozen. Nevím, Petře, proč zdůrazňuješ, že M. Šarapatka má titul z minulého režimu. Máš ho i ty i já. Jen titul docent jsem získal už v roce 1995 a titul profesor, podepsaný V. Havlem v roce 2002. Připomíná mi to jednu odpověď pana Šarapatky, když mi nadal komunistů. Ale o to, abychom si udíleli známky, asi nejde. Alespoň mně ne.



Souhlasí P. Žantovský s opakovaným názorem nového GŘ Jana Součka, že každonedělní pořad, na který si léta musím platit, nesoucí jméno moderátora V. Moravce (který je podle mého soudu vzácným příkladem soustavného porušování Etického kodexu ČT moderátorem), je rodinným stříbrem ČT?



Nikde v článcích M. Šarapatky jsem se nedočetl, že by si přál, aby Rada ČT vrátila do čela televize Petra Dvořáka. Je to zbožné přání, které si dovolím podjatě mít já. Ano, přál bych si to.



Opakovaně jsem v různých médiích napsal, jakou klikatou cestou jsem dospěl k tomu, že jsem podpořil písemně před volbou Jana Součka. Zopakuji jen, že jsem naletěl člověku, kterého jsem léta považoval za nnnnnd mého důvěryhodného známého znal. To není alibi. Za všechny své činy nesu odpovědnost vždycky jen já. To se týká i mé intervence za zvolení Jana Součka. V souladu se svým přesvědčením mně šlo o Českou televizi a její budoucnost, nikoli o výhody pro mne, jak si možná myslí pan Souček a s ním spřízněná skupina vrcholových manažerů ČT, kteří se uklidnili a na tiskové konferenci pana Součka byli opět usazeni na svá místa. Nemyslím tu na odchod ředitele Vnějších vztahů nebo ředitelku právního odboru, kterou jsem živou nikdy neviděl. V době, kdy byl Generálním ředitelem Petr Dvořák, jsem měl vždy jeho podporu.



Vadilo mně, že tvorba a skladba pro trouchniví a Česká televize k přežití potřebuje mladší generaci diváků, která bude využívat více streamovací platformy, než lineární vysílání a nebude tak snadné vnucovat jí to, co ředitelé na I. stupni řízení ČT podle svého vkusu a známostí upečou.



Věřil jsem, že do těchto funkcí vstoupí mladší lidé a začnou vytvářet programy vskutku veřejnoprávní a tedy kultivující vkus klímajícího publika. Méně je mnohdy více. Mnohokrát jsem upozorňoval na programovou skladbu komerční PRIMA ZOOM, která je veřejnoprávní a měla by dostávat z koncesionářských poplatků příspěvek a to stejným klíčem, jako jsou komerční televize vysílající veřejnoprávní programy institucí OFCOM podporovány v Anglii.



Nevím, proč Petr Žantovský opomněl sdělit čtenářům, že Jan Souček navrhl místo zásadní revize rozpočtu ČT, který tvoří 7 miliard Kč. „…zvýšení koncesionářských poplatků ze současných 135 na 180 korun? A dále tvrdil, že své opodstatnění podle něj má i zavedení povinnosti platit poplatek nejen pro majitele televizních přijímačů, ale také pro lidi, kteří mají chytrý počítač, chytrý telefon nebo tablet. Tím se okruh plátců rozšíří o stovky tisíc…“. To by znamenalo naprosté porušení rovnováhy na trhu, nebo ČT by disponovala 9 – 11 miliardami Kč.



Náš poslední rozhovor s novým ředitelem ČT Janem Součkem jsem absolvoval v červenci. Během ¾ hodiny mne 4x ujistil, že můj projekt Rok perel bude schválen po jeho nástupu. Bylo to pro mne urážlivé. O nic takového jsem nežádal. Jen jsem se na závěr zeptal, zda platí „ano-ano“ nebo „ne-ne“ vzhledem k našemu setkání před volbou. Zaplatil za mne řízek a odešel. Já jsem si koupil od ČT autorská práva na Rok perel a tuto instituci jsem po 53 letech opustil.



V článku P. Žantovský píše: „Když se pan Souček – tuším v televizním pořadu s paní Witovskou na Aktuálně.cz – poprvé vyjádřil v tom smyslu, že i lidé, co mají jiný názor než vláda, mají právo na to svůj názor vyjádřit, tak vzbudil velké pobouření. Nejprve málem omdlela sama moderátorka, potom na něj přišla sprcha poměrně nevybíravých útoků, které se daly počítat na stovky či tisíce.“ Jmenovitě P. Žantovský uvedl Petra Schneidera a Jaroslava Štefce. Plně souhlasím. Dopsal bych ještě zcela jistě MUDr. V. Beranovou, Jana Raka, Jana Buzka, Ivana Hoffmana, Jana Ševčíka…



Vřele doporučuji Petrovi Žantovskému, aby se stejně jako já ex-post dozvěděl jaké politické a podnikatelské zájmy volbu generálního ředitele ČT tentokrát ovlivňovaly.



A teď budeme společně čekat, kdy tam jmenovaní do debaty jeden na jednoho, jako to dělá CNN PRIMA NEWS, budou vystupovat. I já si to přeji.

