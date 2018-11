Jiří Zimola v rádiu sejmul pokličku nad ČSSD. Tohle se prý ve straně odehrává. Navíc vrátil úder Pochemu a Netolickému

Sociální demokraté přišli o svého prvního místopředsedu, Jiří Zimola včera rezignoval. Nedaří se mu prý ve straně prosazovat to, co by si přál. Jako host probral ve čtvrtečním pořadu Dvacet minut Radiožurnálu s moderátorkou Marií Bastlovou, jaké má plány a proč se straně nedaří odrazit ode dna. „Rozhodně se nyní nestáhnu účelově do jižních Čech, odkud budu kritizovat pražské vedení,“ uvedl s tím, že někteří jeho spolustraníci ho kritikou spojenou s jeho rezignací velmi zklamali.

Je to zhruba čtyřiadvacet hodin, co Zimola oznámil svou rezignaci. Reakce jeho kolegů a straníků, které dostává, jsou prý různé. „Někteří mě podporují, jiní říkají, že to byl zbabělý útěk z boje,“ řekl na úvod. Jedním z těch, kteří Zimolův odchod označili za zbabělost, byl i šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Naopak pražský sociální demokrat Miroslav Poche to uvítal a Zimolovi rovnou vzkázal, aby si s sebou přibalil i Michala Haška, bývalého jihomoravského hejtmana. Právě Hašek byl podle Zimolových slov jedním z těch, se kterými svou rezignaci před několika dny diskutoval. Vyjádření Pocheho ho vůbec nepřekvapuje. „Kdyby se vyjádřil jinak, musel bych snad na něj opravit svůj názor,“ poznamenal odcházející první místopředseda ČSSD.

Spory mezi Pochem a Zimolou prý začaly a také skončily s tématem ministerského působení Pocheho. Právě proti němu se Zimola ostře vymezil. Myslí si prý totiž, že má-li být ČSSD v koaliční vládě, má tam dosahovat výsledků, které by měly napomoci k získání ztracených voličů. A tak se může dít jedině bez Pocheho. „Tedy bez politických okenářů a šíbrů, kteří jsou schopni si vzít stranu jako rukojmí svých osobních ambicí,“ zdůraznil.

Reakci z Pražského hradu prý Zimola zatím žádnou neobdržel. Podle prezidentského mluvčího Ovčáčka se k celé věci Zeman vyjádří až v pravidelném čtvrtečním rozhovoru na TV Barrandov. „Opravdu žádné signály nemám, počkám na jeho vyjádření,“ řekl s tím, že prezidentovi se snažil důvody své rezignace vysvětlit zprostředkovaně v momentu, kdy to zároveň oznamoval předsedovi ČSSD Hamáčkovi.

Svou rezignaci Zimola podrobně vysvětloval v dopise, který včera zveřejnil. Píše v něm například, že některé věci chtěl ve straně dělat jinak a proti zbytku vedení to nebylo možné prosadit. Těch věcí prý byla celá řada. „Týkají se jak vnitřního chodu strany. Snahy prosadit přeregistraci celé členské základny. Důležité byly i stanovy, které v ČSSD v posledních letech nedoznaly žádných významných změn. Akorát bobtnají a znemožňují nám aktivní práci,“ řekl s tím, že by bylo fajn je přizpůsobit modernímu věku a prosadit v nich přímou volbu, jak u volby předsedů strany, tak u voleb krajských a okresních šéfů a další.

Následně připomněl, jak odmítl nabídku Jana Hamačka, aby byl členem vlády a ucházel se o ministerský post. „Odmítl jsem jí právě proto, protože jsem říkal, že je třeba se věnovat stranickému zázemí a stranu skutečně znovu vzkřísit,“ řekl s tím, že jeho kompetencí byla především starost o vnitřní chod strany, ne politické působení strany ve vládě. „Ten politický odraz, který je důležitý, měli logicky zajišťovat členové vlády, a to já nebyl,“ podotkl.

Poté moderátorku zajímalo, jestli nakonec přece jen nebyla chyba, že do vlády nevstoupil, když jak Hamáček, tak Babiš stáli o to, aby součástí kabinetu byl. Tehdy kvůli tomu čelil vítkám spolustraníků, že se straní odpovědnosti a nehodlá se účastnit zlepšování politického obrazu. „Já jsem ale argumentoval tím, že svou účastí ve vládě bychom navázali na činnost tandemu Bohuslava Sobotky a Milana Chovance, kteří oba po vítězných volbách a sestavení vlády odešli do ministerských funkcí,“ uvedl s tím, že proto se hodlal uchýlit do Lidového domu a starat se o zázemí.

Už od začátku byl Zimola zastáncem toho, aby ČSSD vstoupila do vlády. „Ne abych byl Hujerem a za každou cenu tam chtěl a měl z toho osobní výhody, ale protože si myslím, že ztracenou důvěru voličů lze lépe vydobýt poctivou prací v koaliční vládě a předkládáním témat a řešením témat,“ trvá si na svém Zimola.

Co se mu na sociální demokracii prý nelíbí, je, že její působení ve vládě není zdaleka tak aktivní, jak si původně představoval. „Chtěli jsme důležité sociálnědemokratické resorty a do nich nominovat odborníky a důvěryhodné lidi, to se úplně nepodařilo,“ upřesnil.

„Já si zkrátka nemyslím, že mou pozicí mělo být mlčení o tom, co se vám nelíbí,“ řekl s tím, že o tom, co se mu nelíbí, vždy podrobně hovořil na grémiu, kterých se na rozdíl od některých jeho kolegů místopředsedů zúčastňoval poctivě.

Moderátorka namítla, jestli se spíše ale alibisticky nedržel dál v pozadí. Například od úkolů, kterými se ho snažili kolegové delegovat. „Úkoly, které jsem dostával na jednání politického grémia, byly vždy řádně splněny. Je mi líto, jak mě dnes hodnotí někteří kolegové místopředsedové jako Martin Netolický, to je pro mě velké zklamání,“ řekl s tím, že právě jeho na jednání politického grémia neviděl několik měsíců.

Sociální demokraté mají v březnu sjezd. Zimola ve svém zmiňovaném dopise napsal, že vedení strany dává několik měsíců čas, aby ukázalo, co chce se stranou udělat, když nebudou moci říkat, že je to právě Zimola, kdo jim kazí politickou práci. Nyní by si velmi přál, aby se do té doby změnilo alespoň to, že by se podařilo změnit klesající trend volebních preferencí sociální demokracie.

Od té doby, kdy ve vnitrostranickém referendu rozhodli o tom, že půjdou do vlády a měli nad deset procent, je trend sestupný. Přál bych si také, aby každý, kdo bude na tomto obratu pracovat, byl současně odpovědný za svou práci. „Mně se totiž zdá, že se jenom hledají zástupní viníci,“ uvedl.

Následovala otázka, zda bude pokračovat v poměrně ostré kritice vedení strany a stranické kritiky z platformy Zachraňme ČSSD, kterou pomáhal zakládat. „Budu pokračovat v tom, že budu chtít jezdit do našich místních organizací a hovořit s našimi řadovými členy. Poslouchat je, vysvětlovat, diskutovat,“ řekl s tím, že to ČSSD léta chybělo a jeho spolustraničtí kolegové po tom volají. „Rozhodně nebudu ten, kdo se účelově stáhne do jižních Čech a odtud bude moudrými radami kritizovat pražské vedení,“ uzavřel.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab