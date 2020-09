Jo, pane Babiš. Geislerová chce školit venkovany. A až uvidíte tohle, padnete

V rozhovoru pro PL Andrej Babiš narážel na to, jak jistá část společenských elit chce vzdělávat zbytek společnosti a přidal příklad herečky, která chce jezdit přesvědčovat venkov o „pražské pravdě“. Tou herečkou je s největší pravděpodobností Aňa Geislerová, která o možném „dezinformačním tlaku“ či nedostatečné informovanosti mluvila v interview DVTV. Ale není to zdaleka jen ona, kdo o jistých voličích nemá valné mínění, nabízí se texty a rozhovory Jana Hřebejka, Jana Hrušínského či Alexandra Mitrofanova.

V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se premiér Andrej Babiš ohradil proti hercům a sportovcům, kteří využívají veřejného prostoru k útokům na něho. Připomenul, že důležitý je názor většiny občanů, který se ukáže právě ve volbách. „Vždycky mě překvapuje, jak část společenských elit chce tzv. vzdělávat zbytek společnosti. Jednou to ostatně jedna herečka řekla, že musí jezdit za méně informovanými lidmi z regionů a přesvědčovat je o své pražské pravdě,“ uvedl premiér.

A pak vyřkla větu, na kterou zřejmě premiér narážel. Uvedla, že se dovede vcítit i do pocitů mimopražských občanů ČR. „Dokážu si představit jejich frustraci, s čím jakoby oni zápolej a s tím, že jejich přísun informací, asi, nebo informovanost není tak velká jako naše, možná je to ani nezajímá nebo jsou třeba pod nějakým cíleným dezinformačním tlakem, to všechno tam figuruje. Proto si právě myslím, že je důležitý z Prahy vyjíždět, s těmahle lidma mluvit a dát jim ty informace o tom, co je naším problémem, proč my chodíme na to náměstí, aby to pochopili stejně.“ Daniela Drtinová se pak zeptala, zda by se vůle těchto lidí neměla více respektovat. Geislerová uvedla, že jejich názor respektuje, ale že má svůj názor a své nároky na stát.

Není to však jen Geislerová, která měla k voličům jistých partají, řekněme, pohrdavý názor. Svého času se Jan Hřebejk vyjádřil, že Zemana na Hrad vytáhla „hnědá a rudá prasata“. Pak upřesnil, že nemyslel voliče Miloše Zemana, ale když prezident svůj volební úspěch zopakoval, Hřebejk už se neudržel. „Kdo po všech těch excesech za těch 5 let Miloše Zemana volil, nevím, to jsou lidi, se kterýma nechci mít nic společnýho,“ soudil režisér a dodal, že dotyční jsou zblblí ze lží, které si přečetli nebo nemají v pořádku hodnoty.

Také mluvil o voličích komunistů a SPD: „Jich je pár. Těch fašounů je taky pár, to SPD. Ale ty se musíš na ty jejich tupý ksichty dívat a tvářit se, že je to v pořádku.“ Řekl také: „Ten pán, co si myslí, že mikrovlnky zabíjej, je předseda parlamentního výboru. Já mu nezávidím jeho peníze, ale to, že ty lidi někdo vytáhl k moci a lidé to mají za normální.“

„Věřej nesmyslům, věřej úplnejm blbostem, lidi, který tohle volej. Tady jde o to, že se blbci přestali stydět za svojí blbost, protože nebylo přece možný, že v pět hodin hovořil na Radiožurnálu profesor Grygar s nějakým člověkem, který si myslí, že Země je placatá,“ stýskal si režisér.

„Současný prezident otočil kormidlem prudce na východ. Do Ruska a do Číny. Jeden prezidentův poradce je opravdový Číňan, sice trestně stíhaný, ale Číňan, a všichni ostatní zemanovci jsou skoro Rusové. Čehonovi z čista jasna začali vadit muslimové, uprchlíci ze Sýrie i malí sirotci, kterých se do Čech prý valí stovky milionů. Říkal to prezident, tak je to pravda. V Parlamentních listech psali, že uprchlíci jsou nečistí. A parazitují na nás, na lidech. Tak s nimi Čehona zatočí. Jako s Židy za protektorátu. Ostatně čas nových pořádků je tu. Čas pilných občanů Čehonů,“ tvrdil Hrušínský.

„Jsou zkrátka mezi námi už sto let. Nezničitelnost a přizpůsobivost pilných občanů je třeba ocenit. Pilný občan Čehona dostane 28. října 2018 na Hradě od pana prezidenta státní medaili, jako od císaře pána. Ke sto letům Čehony. Pan prezident mu ji za zásluhy připne na klopu a Čehona ji nesundá, dokud se poměry u nás nezmění a z cesty na východ se nevrátíme znovu na cestu k západním demokraciím. Už aby to bylo. Tak to slavné jubileum pěkně oslavme,“ vyzval principál u příležitosti stoletého výročí založení Československa.

O Zemanových voličích psal také komentátor Alexandr Mitrofanov. „Pestrá je paleta Zemanových voličů. Přesto mají společný rys. Jsou obyvateli, nejsou občany,“ mínil komentátor v lednu 2018. Dodal hned, že ze zákona občany samozřejmě jsou. „Jenže skutečným občanem, tedy zdrojem demokracie může být jen člověk, který se o stav společnosti zajímá, snaží se pochopit, jak funguje, nevěří tlachům a lžím – a především nad sebou nestrpí vůdce, který o něm rozhoduje,“ argumentoval komentátor kvůli zkazkám o tom, jak někteří voliči volili Zemana jen proto, protože nikoho jiného neznali či protože se jim zdál hodný.

Protizemanovské či protibabišovské nálady však u herců nejsou pravidlem. Současnou hlavu státu volila například herečka Tereza Bebarová. Ta dokonce mínila, že to byli právě jeho odpůrci, jež zmobilizovali nerozhodnuté voliče, protože začalli používat podpásovky jako Zemanovo zdraví. „Také mu hodně pomohla veřejná vystoupení některých osobností, které mu vyjádřily svou nepodporu,“ podotkla.

A komentář měla i k údajně rozdělené společnosti: „Já si myslím, že ve společnosti žádné příkopy neexistují. Lidi si to mezi sebou normálně vyříkají. A to, co se nyní děje v médiích, ty výbušné komentáře, rozhovory s odborníky na všechno, bych spíš nazývala ďolíčky, u kterých si pak politici a novináři před veřejností hrají akorát tak kuličky.“

