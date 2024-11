Josef Váňa: „Řekl jsem manželce, že půjde do důchodu v 67. Málem mě vyhnala z baráku.“ Podstatná otázka k reformě

Jak je známo, vláda připravuje důchodovou reformu, která zvedne věk odchodu do důchodu na 67 let. Otázkou ale stále je řešení odchodu do důchodu u náročných profesí, které není možné ve vysokém věku vykonávat a jejichž výkon člověka poškozuje. Koalice se prý na řešení dohodla, protože hrozilo, že reforma neprojde.

„Zaměstnavatelé budou ze zákona povinni odvádět příslušným profesím čtyři procenta (hrubé mzdy – pozn. red.) na jejich penzijní připojištění ve třetím pilíři,“ uvedl Marian Jurečka, lidovecký ministr práce a sociálních věcí. Z hrubé mzdy již teď zaměstnavatelé odvádějí 21,5 %, u náročných profesí se tato částka zvýší o další 4 %. Toto zvýšení odvodů by údajně nemělo snížit čistou mzdu. Týká se zaměstnání v třetí kategorii rizik. Dohodou se chlubí například hnutí STAN.

Zaměstnance náročných profesí nenecháme na holičkách. Prosadili jsme, aby jim zaměstnavatel povinně odváděl 4 % mzdy do penzijního připojištění. Díky tomu budou mít buď vyšší příjmy v předčasném důchodu, nebo předdůchod až pět let před dosažením důchodového věku. Na Primě o tom… pic.twitter.com/83eNoSbffB — Starostové a nezávislí • STAN (@STANcz) November 11, 2024

„Do třetí kategorie jsou zařazeny práce, při nichž jsou trvale překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí, přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat za nemoci související s prací,“ definuje tato povolání informační portál Bezpečnost práce.

Dotaz k tomu, kam bude jaká profese zařazena, vznesl novopečený poslanec Josef Váňa na schůzi parlamentu 8. listopadu. A to z oboru. „Já bych se chtěl zeptat: Ti, co navrhli tady tohle, kam jste zařadili koňaře?“ ptal se koaličních poslanců.

Začal vysvětlovat náročnost této profese. „Prosím vás, tady tohle je povolání, které může dělat jenom blázen, to znamená soboty, neděle, 12 hodin denně. A řeknu vám hroznou skutečnost – dneska v 60 neznám jediného člověka, který by pracoval u koní a nebyl invalidní důchodce nebo prostě neměl zdravotní problémy,“ prozradil.

A pokračoval: „Moje paní má 57 let a když jsem přišel domů a řekl jsem jí, že půjde za deset let do důchodu, tak mě málem vyhnala z baráku.“ Na závěr osminásobný vítěz Velké pardubické k reformě poznamenal, že se mu „vůbec nelíbí“.

Pády z koně jsou skutečně součástí práce každého, kdo na nich jezdí. „Každý rok jsem alespoň měsíc nebo dva zraněný. Nevím, proč to tak je, možná tím vyšším počtem dostihů,“ uvedl v rozhovoru žokej Josef Bartoš a doplnil: „Po každém zranění bych nejraději skončil, ale pak jak se dávám dohromady, tak by hlava zase jela. Pokud mám tak dobré koně, jaké jezdím a mám šanci jezdit velké dostihy a vyhrávat je, tak ta chuť tam pořád je.“

„Asi ta pánev byla nejhorší, ale jinak to mám s páteří složitější. Měl jsem zlomený vaz, druhý obratel, ten mám přišroubovaný a zároveň mám přišroubovaný hrudní osmý obratel, tam mám nějaké železo a šest šroubů,“ svěřil se Bartoš s tím, jaká zranění utrpěl. Ta se ale nevyhýbají ani trenérům.

