Jourová apeluje na mladé, aby nenechávali dědečky a babičky samotné u počítačů

Eurokomisařka Věra Jourová má za to, že po EU teče vytrvalý proud dezinformací, ale prý zdaleka nejde jen o produkci z Ruska. Dezinformace si prý dokážeme hojně vyrábět i přímo v Evropské unii. Řadu zpráv produkují roboti a těm je podle Jourové třeba se postavit. Živí lidé však musí mít právo svobodně diskutovat, a to i na sociálních sítích.

„Sítě ale musí zůstat volným prostorem pro vyjadřování lidí, tady mohou digitální platformy udělat jen velmi málo. Naopak my je spíše brzdíme, aby nezačali čistit svoje sítě podle toho, jaké má jejich šéf politické preference. Řekla jsem jim x-krát, že nechci vidět, aby nám moderovali politické debaty. Chtěli jsme po nich, aby se vypořádali s umělou inteligencí,“ zdůraznila Jourová pro server Aktuálně.cz.

Jourová k tomu však jedním dechem dodala, že by lidé neměli věřit všemu, co na internetu čtou, protože dezinformace šíří i živí lidé, nejen stroje. Jak by měli správci sociálních sítí pracovat s těmito zprávami?

V obecné rovině dodala, že se dezinformace šíří nejen po sociálních sítích, ale také v řetězových e-mailech, které ovlivnily celou řadu seniorů. Eurokomisařka proto apelovala na mladou a střední generaci, aby se svými nejstaršími rodinnými příslušníky probírali informace kolující po internetu. Jinak se prý z českého seniora může stát snadná kořist dezinformátorů.

„Už jsem mluvila s mladými youtubery, ať osloví svoje vrstevníky a vyzvou je, ať se baví s babičkou a s dědečkem. Ať je nenechávají samotné u počítačů, nenechávají je dostávat se do stavů strachu a hysterie. Nevidím za tím jen společenskou škodlivost toho, že se distribuují nějaké lživé informace. Pro mě je to i obrázek toho, že máme seniory, kteří jsou tomu vystaveni kvůli tomu, že jsou s tím sami. To je obrovský společenský problém,“ prohlásila Jourová.

Jourová však věří, že se ho může podařit zvládnout. Neočekává, že by se EU snížila na úroveň těch, které kritizuje, a začala na svou obranu šířit jiné dezinformace.

Jedno varování však lidem poslala. „Lidé musí vidět, že když se na síti objeví nenávistné vzkazy směrované na konkrétní lidi, tak to má nějakou koncovku. To, co udělá prokurátor, musí mít kultivační a odrazující efekt. Viděli jsme to v Česku na případu teplické školy, který byl otřesný tím, proti komu byl namířen, a kde padly nějaké tresty. Zároveň máme problém s tím, že se k některým pachatelům nelze dostat, protože žijí jinde v Evropě. Navrhla jsem, aby se prokurátor dostal k elektronickým důkazům, které jsou v zahraničí, aniž by na to šel složitě přes další členský stát. Chtěla jsem, aby český státní zástupce mohl požádat německého poskytovatele internetových služeb, který by měl mít podle závažnosti trestného činu lhůtu od sedmi hodin do deseti dnů,“ řekla Jourová.

Digitální společnosti by podle Jourové měly ukládat důkazy o šíření nenávisti. Podle dámy by bylo vůbec nejlepší, kdyby to dělaly už před deseti lety. Orgány spravedlnosti by si prý také měly jasně říci, kdo má boj proti šíření nenávisti na starosti, a jednat podle toho.

