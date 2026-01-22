Jsme na druhé koleji, běduje seniorka. Ministr Juchelka ji uklidnil

Žena se dozvěděla, že starobní důchodci nebudou dostávat písemné oznámení o valorizaci. Diví se, že by si senioři měli oznámení vytisknout na stránkách České správy sociálního zabezpečení.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
„Nevím, kdo to vymyslel, ale člověk, který stěží obslouží tlačítkový telefon, má obrovský problém. Natož aby brouzdal internetem a hledal info. Anebo odkázání na lidi v blízkosti. Takže odstavení na druhou kolej. Mám v blízkosti takové lidi a vím o čem píšu. Já sama jsem starobní důchodce, jakž takž si vše zvládám, ale tak to nebude pořád. Kdo věděl, že si má zažádat o vyrozumění do 30. 9. 2025? A i když stihl později, tak ho dostane až ve 2027. Ti lidé celý život pracovali. Dnes se vyhazují peníze za imigranty a migranty a nesmyslné válčení. Kde si vesele Trump podepisuje kšefty do budoucna. Na nás nic nezbude. Děkuji za odpověď,“ napsala čtenářka.
Ministr Aleš Juchelka (ANO), který je od nástupu nové vlády v prosinci loňského roku zodpovědný za resort práce a sociálních věcí, odpověděl hned následující den po položení dotazu. Ve své reakci zdůraznil, že ministerstvo bere obavy seniorů velmi vážně.
„Chápeme, že přechod na digitální formy komunikace může být pro část starobních důchodců obtížný. Cílem změn však není nikoho vyřazovat, ale nabídnout více možností, jak se k informacím dostat podle individuálních potřeb. Rádi bychom zdůraznili, že nedigitální cesty zůstávají plně zachovány. Oznámení o valorizaci je možné získat: Osobně na pobočkách ČSSZ, kde jsou zaměstnanci připraveni pomoci, zasláním poštou domů, pokud o to důchodce v předstihu a na předepsaném tiskopise požádá, případně také elektronicky (např. prostřednictvím ePortálu nebo datové schránky). Doplňujeme, že u důchodců narozených před rokem 1955 je zaslání oznámení poštou bezplatné. U mladších ročníků je poštovné hrazeno odečtem z první valorizované splátky důchodu. Osobní návštěva pobočky je vždy možná a je určena zejména pro ty, kteří digitální služby nevyužívají nebo je využívat nemohou,“ uklidnil člen Babišovy vlády, poděkoval tazatelce za zpětnou vazbu a popřál klidný den.
Ing. Aleš Juchelka
Jeho odpověď ukazuje, že vláda se snaží reagovat na kritiku, ale zároveň trvá na pokračování digitalizace, která má přinést úspory a efektivitu. Od letošního ledna došlo k významné změně v systému valorizačních oznámení, která je součástí širší důchodové reformy zahájené předchozí vládou Petra Fialy a nyní pokračující pod vedením kabinetu Andreje Babiše.
Ing. Andrej Babiš
ČSSZ přestala automaticky zasílat papírová oznámení poštou a přešla na elektronickou formu, což je v souladu se zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Nově jsou oznámení dostupná prostřednictvím datové schránky fyzické osoby nebo on-line služby ePortálu ČSSZ, kde si je senioři mohou zobrazit, uložit nebo vytisknout po přihlášení.
Změna má za cíl zjednodušit procesy a snížit náklady, ale mezi seniory vyvolává obavy, protože starší ročníky nejsou na digitální technologie zvyklé. Podle oficiálních informací ČSSZ je služba dostupná fyzickým osobám starším 15 let a také zástupcům včetně zákonných zástupců. Valorizační oznámení bude dostupné nejpozději v den splatnosti důchodu, což znamená, že důchodci si ho mohou vyzvednout až po skutečném zvýšení penze. Novinka souvisí s důchodovou reformou, která měla přinést úspory, ale podle kritiků zatím jen zvyšuje bariéry pro zranitelné skupiny.
Důchody se zvýšily, ale ne dost a spravedlivě
Valorizace důchodů přinesla průměrné zvýšení o 668 korun měsíčně, což posunulo průměrný starobní důchod na přibližně 21 840 korun. Základní výměra stoupla o 240 korun na 4 900 korun, zatímco procentní výměra vzrostla o 2,6 procenta.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Pro mnohé seniory je však toto zvýšení nedostatečné vzhledem k rostoucím cenám energií, potravin a zdravotní péče. Navíc se postupně ruší valorizace výchovného příspěvku, který byl dříve navýšen na 1500 korun, ale u nově přiznaných důchodů od ledna 2026 se vrací na 500 korun. Tato úprava ovlivní zejména ženy, které se staraly o
Ministr Juchelka v nedávném vystoupení na tiskové konferenci po plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody zdůraznil, že vláda se zaměřuje na zajištění důstojného stáří pro každého seniora, s dostupnou a kvalitní péčí. „Naším cílem je systém, který seniorům dává jistotu, nikoliv obavy,“ prohlásil Juchelka, který plánuje změny v zákoně o důchodovém pojištění včetně podpory neformálních pečujících. Změny mají zahrnout úpravy parametrů, jako je důchodový věk, který by měl zůstat na 65 letech bez dalšího zvyšování, a obnovení vyšší valorizace o polovinu růstu mezd.
Statisíce digitálně vyloučených seniorů
Problémy seniorů s digitalizací jsou však hlubší. Podle průzkumů je v České republice sedm set až osm set tisíc seniorů zcela digitálně vyloučených, bez jakéhokoliv přístupu k internetu. Další třetina potřebuje pomoc s ovládáním zařízení. Tato situace se projevuje i ve zdravotnictví, bankovnictví a při nákupech.
Senioři se často setkávají s obtížemi při objednávání k lékaři on-line nebo při používání eReceptu.
Rada seniorů ČR varuje, že tlak na on-line řešení diskriminuje starší generace, a volá po právu na nedigitální život.
Česko je přitom jednou z nejméně digitalizovaných zemí v EU.
Šéf Digitální a informační agentury Petr Kuchař přiznal, že největší slabinou je nedostatek peněz na lidi a nedostatečné testování systémů.
Tato situace se odráží i v důchodovém systému, kde výplata penzí v hotovosti podražila na 94 korun, což je více než trojnásobek oproti roku 2023. Kritici označují tento přístup za „násilnou digitalizaci“, která zvyšuje náklady pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí přejít na on-line.
Ministr Juchelka slibuje, že vláda bude hledat řešení. Zdůraznil, že mladí lidé nesmějí vnímat důchodce jako přítěž a že stáří nemá znamenat chudobu.
Podle průzkumů však většina Čechů na důstojný důchod od státu nevěří. Odbory, reprezentované Josefem Středulou, na jednání tripartity v lednu 2026 požadovaly větší solidaritu, zatímco zaměstnavatelé zdůrazňují nutnost hospodářského růstu.
Vývoj situace ukáže, zda se vládě podaří vyvážit digitalizaci s podporou seniorů. Mezitím se organizace jako Rada seniorů ČR a nevládní spolky snaží pomáhat prostřednictvím kurzů digitálních dovedností.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.