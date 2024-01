Jurečka přišel k Moravcovi. A hned si to slíznul za večírek

V první hodině Otázek Václava Moravce se hovořilo o sociální politice. Ministr Marian Jurečka čelil v miniaturní televizní tripartitě odboráři Josefu Středulovi a členu představenstva Škoda Auto Martinu Jahnovi. Ale hned na začátku se dostalo na téma ministerského večírku. A nebylo to pro ministra příjemné.

Jurečka začal omluvou a pak ministr Moravcovi předkládal „logickou posloupnost událostí“. Informaci prý jako člen vlády dostal SMS zprávou v 17.03 a bohužel si ji přečetl až v 18.26. Všechna média o tom přitom informovala už kolem půl čtvrté.

Pokud jde o jeho návrat, Jurečka uvedl, že jeho odjezdem před 21 hodinou skončila „hudba a občerstvení“. Po večerním jednání vlády se vrátil na ministerstvo, kde v noci poseděl asi s třiceti blízkými spolupracovníky.

Moravec se jej přitom ptal i na jeho rezignaci. „Názor, že bych měl odejít z práce ministra práce, tady nebyl, ale zvažuju to, není mi to jedno,“ uvedl k tomu Marian Jurečka. Svou rezignaci prý jako předseda lidovců probere s celostátním výborem strany.

K tématu se pak ještě vrátil Václav Moravec, který připomněl „obsah facebookového účtu poslance SPD Kobzy“, který dával střelbu do souvislosti s atmosférou na FF UK. „Měl by odejít do historie,“ vyjádřil se Moravec a ptal se, proč politici netlačí na jeho rezignaci na mandát.

„Výroky politiků SPD se dlouhodobě neslučují s mým občanským postojem,“ uvedl Martin Jahn.

Pak už došlo na práci resortu Mariana Jurečky. Ten uvedl, že jeho práce Českou republiku a českou ekonomiku posune.

Podle Jahna současný kabinet nedělá kroky špatně, ale neumí je komunikovat. Jozef Středula naopak uvedl, že kabinet směřuje k tomu, aby jeho výsledky byly ještě horší, než u vlády Petra Nečase.

Zklamalo jej vystoupení ministra Jurečky, který podle něj doposud komunikoval spíše nadstandardně. Ale co vykládá kolem odpoledne, kdy se střílelo na FF UK, je podle něj strašné a lidi si zaslouží podrobnější informace.

„Pan premiér řekl, že vláda je v dobré kondici. Tak já tomu nerozumím,“ uvedl Středula.

Potom se debata přesunula k výzvě prezidenta Pavla k přijetí eura. Moravec ji naladil sestřihem historických výroků od Bohuslava Sobotky po Petra Pavla.

Moravce zajímalo, jestli sledujeme seriozní debatu nebo „tradiční českou taškařici“ a Jahnovi se to moc líbilo. Podle škodováckého manažera jsme měli vstoupit do eurozóny už dávno a hovořil o výhodách pro průmyslový export. „Že to bude výhodné je z hlediska struktury naší ekonomiky jasné,“ vzkázal.

Kritiku ze strany ČNB odbyl průmyslník komentářem o kaprech, kteří si nevypouštějí rybník. „Některým lidem v ČNB se asi nelíbí, že by přišli o svoje razítko,“ poznamenal. V posledních letech jsme podle něj viděli ze strany ČNB větší inflaci, než ve většině Evropy.

Podle Středuly se měl prezident v novoročním projevu spíše věnovat tomu, jaká se tu roztočila inflace, jak jsou nízké mzdy, nebo jak explodovaly ceny energií. „Euro je to poslední, co bychom dnes měli řešit,“ dodal.

Přechod na euro podle něj obnáší náklady ve stovkách miliard, a přitom dnes stát škrtá všude možně. „Nebavme se o těch povrchních věcech, že budeme mít v peněžence euro, ale co to bude znamenat pro ekonomiku,“ vyzval Středula a vytáhl z desek grafy.

Moravce překvapila jeho informace, že o kursu, ve kterém budeme k euru přistupovat, rozhodne prý vláda. Posléze se divil Středulovým číslům. „Ale to je efektivní náklad,“ namítal závěrem.

„To je demagogie, vy tu strašíte lidi, že vláda stanoví nějaký kurs a oni přijdou o výplaty,“ protestoval Jahn.

„Ne, to není demagogie, to je realita,“ odpověděl odborář.

„Vy jste tu mluvil o politické kultuře a teď tu demagogicky strašíte lidi,“ naštvalo škodováckého manažera.

Moravec se otočil na Jurečku s otázkou, proč vláda nemá zmocněnce pro vstup do eurozóny, a že to ukazuje, jak je vláda euroskeptická.

Jurečka začal vysvětlovat, že doposud ani neplníme základní kritéria pro vstup, mělo by to nastat letos.

„Není možné ten politický krok udělat, pokud to nebude podporovat většina této země, to fakt není možné udělat,“ zdůraznil předseda lidovců.

„Jinými slovy tím Česká republika nevstoupí do eurozóny nikdy,“ protáhl obličej Václav Moravec.

Jurečka nesouhlasí, důvěra podle něj poklesla v posledních dvou letech a věcná debata ji může vrátit zpět. Kromě toho sledujeme, že už i české firmy si mezi sebou platí v eurech a také v eurech účtují.

To se Moravcovi poslouchat nechtělo a vrátil debatu k tomu, že ve vládě blokuje přijetí eura ODS. A zopakoval, že tu dva roky nebyl koordinátor pro euro a to ukazuje, jak vlažně se k tomu vláda staví.

Pak začal moderátor jezdit tužkou po programovém prohlášení vlády. „Toto je vaše deklarace, abyste uspokojili voliče stran, které nejsou skeptické k euru, ale ve vládě rozhoduje skeptická menšina,“ rozčiloval se moderátor.

Jurečka se mu snažil vysvětlit, že byznys těží z eura výhody, které ale domácnosti čerpat nemohou.

Kdy vláda obsadí post zmocněnce pro euro, trval na svém tématu Moravec. Jurečka jej ujistil, že tak učiní. „A proč jste se zatím na obsazení té pozice nedohodli,“ pokračoval přísně moderátor.

Jurečka: „Je to otevřené téma.“

Moravec: „Ptám se, proč jste se ještě nedohodli.“

Jurečka: „Nebyla politická shoda.“

Moravec: „To vím, ale proč nebyla shoda?“

Jurečka: „Potřebovali jsme vědět, že budeme plnit maastrichtská kritéria.“

Moravec: „Teď jste mi řekl, že letos už je plnit budete.“

„Ano, proto má teď smysl se o tom bavit," souhlasil Jurečka. Ten také ujistil, že lidovci euro podporují.

Během této části debaty si odpočali Jahn se Středulou a pak se opět pustili do ostré výměny ekonomických argumentů.

„Pane Středulo, neukazuje příklad Slovenska, pak se ti strašáci, co jsou ve veřejném prostoru, se po vstupu, při ekonomickém výkonu a podpoře eura ze strany veřejnosti, najednou rozplynou,“ vmísil se do ekonomické debaty Václav Moravec.

Pak jej velmi překvapil Středulův argument, že Slovensko na tom díky euru vůbec není lépe.

A přešel na argument, že Slovensko mělo v posledních letech nižší inflaci, než my. Odborář se mu snažil vysvětlit, že to mělo jiné příčiny.

Jurečka přišel s kritikou „jednoduchých a laciných argumentů“ a následně zkonstatoval, že členské země eurozóny prostě měly nižší inflaci.

