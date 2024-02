Jurečka prošel jen o tři hlasy. Lidovecký hejtman se rozpovídal o hlavě na podnose

Do říjnového volebního sjezd lidovců zbývá devět měsíců a současný předseda strany Marian Jurečka, který byl v posledních týdnech ostře kritizován v kauze vánočního večírku v době střelby na Filozofické fakultě v Praze, by měl tuto dobu využit, aby „zabral“. Strana, které podle průzkumů klesla voličská podpora pod tři procenta, by si měla udělat zase jasno v tom, jakým směrem se chce dále ubírat, uvedl v rozhovoru pro CNN Prima News hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL), který také nastínil své politické ambice.

Podle Grolicha byla celostátní konference KDU-ČSL, která podpořila předsedovi strana Mariana Jurečku, aby vedl stranu a pokračoval v ministerské funkci až do volebního sjezdu, byla počátkem tvrdé vnitrostranické debaty. „Je mi jasné, že mediálně to bude spíše prezentované tak, že jsme podrželi Jurečku a jede se dál. Ale dovnitř strany je ta zpráva jasná a debata o případné změně se povede hodně intenzivně. Signál dovnitř strany je silný, i když to tak třeba veřejnost necítí,“ uvedl v rozhovoru pro CNN Prima News, že vyjádření důvěry Jurečkovi bylo velmi těsné, o tři hlasy.

„Marian Jurečka v podstatě prošel s odřenýma ušima. To si uvědomují všichni, kteří tam byli. Chápu, že pro veřejnost je signálem změny jen hlava na podnose. Víme, že vůči veřejnosti děláme klidný krok, ale dovnitř jde o silný signál,“ zopakoval.

Na otázku, zda bude na podzimním sjezdu sám usilovat o post předsedy pak Grolich uvedl: „To teď nejsem schopen říct. Stoprocentně to ale není tak, že bych o to usiloval. Musely by nastat okolnosti, za kterých bych kandidoval. Za mě je naprostou prioritou soustředit se na krajské volby. Chci obhájit post hejtmana, máme obrovský potenciál volby vyhrát. Když se nestanu hejtmanem, přestanou o mně všichni mluvit. Pak nemá smysl uvažovat o kandidatuře na předsedu,“ řekl s tím, že krajské volby chce vyhrát, protože chce být hejtman, ne proto, že by chtěl kandidovat na předsedu.

Marian Jurečka by měl podle Grolicha vyhodnotit sám, zda by měl na říjnovém sjezdu usilovat o post předsedy strany. „Ale vzhledem k tomu, jak debata proběhla, tak myslím, že by to měl hodně těžké. I když troje volby nedopadnou úplně špatně, bude spíše touha po nové tváři,“ míní hejtman Jihomoravského kraje.

Od části lidovců se ozývá kritika, že jako šéf strany si Jurečka nevede nejlépe, je bez vize a strana upadá. Nyní má podle Grolicha ještě šanci to napravit. „Má devět měsíců na to, aby zabral a ukázal, co v něm je. Třeba překvapí a bude to zajímavé. Bavme se o tom v září. Teď musí proběhnout debata uvnitř strany, zda chceme změnu a pokud ano, tak jakou a jak výraznou,“ podotkl politik.

„Měli bychom se mnohem více zabývat tím, co mladé lidi a rodiny dnes skutečně trápí. Jde například o špatnou dostupnost bydlení atd. Neměli bychom se držet čistě hodnotových věcí. Nikdo od nás nemůže čekat, že se u nich radikálně posuneme, ale měli bychom si v takových případech nechat volné hlasování, nic si nevytýkat, nemít silná vyjádření,“ uvedl Jan Grolich na otázku, jaká témata by měli lidovci akcentovat, aby takové voliče oslovili.

