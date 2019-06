K návrhu STAN na roční studijní volno pro učitele se vláda zřejmě postaví neutrálně

Vláda se nejspíš postaví neutrálně k návrhu poslanců STAN, kteří chtějí zavést možnost až ročního studijního volna pro učitele jednou za deset let. Poslanci si od toho slibují zvýšení atraktivity učitelství. Proti návrhu se ze čtyř úřadů, které se jím zabývaly, postavilo jen ministerstvo financí. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Kabinet se bude předlohou zabývat v pondělí.

Ministerstvo financí svůj nesouhlas zdůvodnilo tím, že dopady návrhu by byly značně vyšší než poslanci odhadovaných 1,5 miliardy korun ročně.

„Navrhovat až roční volno pro učitele v době výrazného nedostatku pedagogických pracovníků a hledání možností nahradit stávající pedagogy v důchodovém věku znamená prohloubení personální krize ve školství,“ varovalo ministerstvo.

Na to upozornilo i ministerstvo školství, uvedlo ale, že se nebrání myšlenku podpořit v případě stabilizace situace ve školství. Podle něj by školy musely náhradníky za uvolněné učitele zaplatit ze svého, ministerstvo by to nehradilo. Volno by si podle odhadu ministerstva mohlo nárokovat 80 procent učitelů, nikoli poslanci uváděných deset procent. Ministerstva vnitra a práce a sociálních věcí doporučily respektovat stanovisko ministerstva školství.

Starostové chtějí zavést studijní volno pro učitele základních, středních a mateřských škol. Inspirovali se u vysokých škol. Novinka by podle Starostů měla začít platit od roku 2022 jako bonus ke zvýšení platů, které plánuje vláda.

Učitelé by zavedení volna (tzv. sabatiklu) měli využít k sebevzdělávání, například k výjezdu do zahraničí, studiu na pedagogických fakultách či práci ve firmách spojených s jejich profesí. Řešit tak chtějí také skutečnost, že podle průzkumů až pětina učitelů trpí příznaky vyhoření.

Psali jsme: Experiment na dětech, ohrožení kvality vzdělávání. Lidi z EDUinu bych poslal na rok učit. Prezident Pedagogické komory pálí ostrými STAN: Zavedení tvůrčího volna pomůže s motivací našich učitelů „Fakani, Igora Hnízda na ně!“ Dohra facky, kterou žákyně vlepila učiteli. Pro silné povahy Facka učiteli: Chtěl Zemana zahrabat do hnoje. „Žijeme v blahobytu, všichni si myslí, že jim všechno projde,“ říká ředitel gymnázia v Teplicích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab